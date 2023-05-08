Нетипичный прогноз: РФ дрогнет от наступления ВСУ 8 мая, 18:36

Чем жила страна 8 мая 2023 года

● Нетипичный прогноз: РФ дрогнет от наступления ВСУ. Вся Россия будет в панике, когда начнется украинское контрнаступление, заявил британскому The Independent Владимир Гаврилов, замминистра обороны Украины. «Мы начнем наше контрнаступление — когда и где — это сейчас не имеет значения. Россия будет в панике; вы увидите много паники. Они [россияне] до сих пор не понимают, что пропаганда демонстрирует ложную картину того, что происходит на самом деле. Эту войну выиграют на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете», — пояснил он.

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Гаврилов напомнил, что по данным украинского Генштаба, РФ потеряла около 200 тыс. своих солдат с начала полномасштабного вторжения. Кремль скрывает масштабы потерь от собственного народа и, как отметил замминистра, сделать это будет невозможно, когда Украина начнет отвоевывать территорию, и эти потери вырастут еще больше.

«Я не удивлюсь, если однажды — возможно, в этом или в следующем месяце — мы увидим нечто, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее военных сил или экономики», — добавил Гаврилов.

● Прогноз от замминистра получился нетипичным: как правило, украинские чиновники в последнее время говорят о том, чтобы ни у кого не было преувеличенных ожиданий от будущего наступления ВСУ. Да и на Западе часто на эту тему пишут с определенной долей скептицизма.

● Чего ожидает Зеленский в ближайшее время? Ближайшее время должно стать плодотворным «как в поставке оружия для наших воинов, так и в решениях для Украины, в переговорах с партнерами», заявил президент Владимир Зеленский. «На днях мы будем активно готовиться к новым мероприятиям в мае и июне. Уже подробно прорабатываем и с другими нашими партнерами новые шаги в помощи Украине, ожидаем их в ближайшее время — именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для скорейшего восстановления мира для всей украинской земли», — подчеркнул он.

● Удержание Бахмута было ключевым моментом для подготовки контрнаступления ВСУ, объяснил Владимир Гаврилов. Это позволило диктовать условия на линии фронта и сокращать военные ресурсы России. Ведь ситуация в Бахмуте оставила настроения среди российских офицеров на «очень низком уровне». «Удерживая Бахмут, Украина показала, что российская военная машина не такого уровня, который мы наблюдали год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение», — отметил замминистра обороны.

● 7 танков, 42 БПЛА и 540 оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 194 970 человек. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Также украинцы уничтожили: танков — 3730 (+7 в сутки), боевых бронированных машин — 7253 (+5), артсистем — 3018 (+8), РСЗО — 554 (+0), средств ПВО — 306 (+0), самолетов — 308 (+0), вертолетов — 294 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2614 (+42) и многое другое.

● Самая массовая атака дронов. Ночью 8 мая Россия совершила самую массовую атаку на Киев с начала полномасштабной войны, заявил мэр столицы Виталий Кличко. «Все дроны были сбиты. Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает. Есть повреждения домов, детских садов и школ», — сказал он.

● 35 из 35. 8 мая российские оккупанты атаковали Киевскую область ударными дронами Shahed-136/131. Все задействованные для этого 35 шахедов (летели с севера, из Брянской области) были уничтожены, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Обломки сбитых дронов упали на жилой дом на Отрадном и взлетную полосу аэропорта Жуляны. Воздушная тревога продолжалась более 3,5 часов.

● А вот Одесскую область враги атаковали ракетами из стратегической авиации, действовавшей из направления Севастополя. В результате разрушены дачные дома и базы отдыха, сообщила представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Ракеты типа Х-22 враг направил на склад одного из продовольственных предприятий и рекреационную зону на черноморском побережье. Возник пожар. Три человека получили ранения, один — охранник — погиб.

● Российские оккупанты применяют все больше советских, устаревших средств поражения, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя удар РФ по Украине 8 мая.

● США почти уверены, что Украина использовала американскую систему ПВО Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты Кинжал. В Пентагоне рассматривают это как важное событие, пишет CNN со ссылкой на информированный источник.

Телекомпания отметила, что хотя система Patriot успешно противостоит баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты воздушного базирования до прошлой недели была чисто теоретической.

В ночь на 4 мая воздушные силы из ЗРК Patriot впервые сбили над Украиной российскую ракету Х47М2 Кинжал. Эту информацию 6 мая подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

● ГУР отомстит россиянам за все. Кирилл Буданов, начальник ГУР, обратился к украинцам и пообещал месть российским оккупантам за все их действия в Украине. «За каждую ракету и бомбу, за каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине, мы отомстим! Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Потому что ни одна армия мира не одолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско», — отметил он.

«Заявление главы ГУР МО Украины Буданова о готовности убивать россиян ужасно… Слова Буданова об убийствах россиян подтверждают правильность решения Путина», — сказал по этому поводу спикер Кремля Дмитрий Песков.

И наконец:

● Президент Украины предложил сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой. «Сегодня я подаю в ВР законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939−1945 годов», — сказал глава государства в обращении по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой. войне 1939−1945 годов.

● Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая посетит Киев.

● Каждый год 9 мая в Украине будут праздновать День Европы вместо Дня победы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

● В победу Украины в войне против РФ верят 93% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова (23−30 марта, 2017 респондентов). В этом вопросе не наблюдается существенных региональных отличий — жители всех регионов страны в абсолютном большинстве верят в победу. Не верят в нее всего 2% опрошенных во всех регионах Украины.

● 94% украинцев считают Путина современным Адольфом Гитлером за военные преступления оккупационной армии РФ в Украине.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.