Прогноз по Черному морю. Что будет делать Россия 26 июля, 13:58

Пока все выглядит так

Прогноз по Черному морю пока выглядит так (если что-то принципиально не изменится на Совете Украина-НАТО):

— НАТО будет и в дальнейшем иррационально бояться России;

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— РФ будет останавливать торговые суда для осмотра (обыска) и имитировать воздушные атаки на НАТОвские разведывательные беспилотники и продолжать уничтожать портовые сооружения в украинских портах (в том числе на Дунае); демонстрировать минирование подходов к украинским портам, а также тянуть время до визита или телефонного разговора Путина с Эрдоганом;

— Когда Турция увидит, что Черное море превращается в «российское озеро», она будет вынуждена пойти на «обострение» — то есть направить в украинские порты торговые суда своих судовладельцев или (в крайнем случае) демонстрировать свое военное присутствие в Черном море каким-то путем;

— до этого турецкого решения (если оно будет) для украинской агропродукции останется единственный путь — железная дорога в европейские порты.

Текст опубликован с разрешения автора

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