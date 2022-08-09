Инвестировать станет сложнее 9 августа, 11:16 Эксклюзив НВ

Думаю, уже можно говорить о том, что инвестиционный мир начал новый и, возможно, не самый легкий этап в своей многовековой истории

Начало новой эпохи. Думаю, уже можно говорить о том, что инвестиционный мир начал новый и, возможно, не самый легкий и радостный этап в своей многовековой истории. И речь не только и не столько об Уолл-Стрит, они свое в любых условиях заработают, а скорее о нас с вами, кто пытается стать чуть богаче, инвестируя свободные средства в иностранные акции и облигации. Так о чем же идет речь?

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Чтобы лучше объяснить контекст и масштаб изменений, обратите внимание на то, что происходило на финансовых рынках в течение последних тринадцати лет. С начала 2009-го по конец 2021-го американский рынок акций вырос на 550%, то есть в среднем на 15% в год. Впечатляюще! Но и это еще не все — в течение этого времени ежегодная инфляция держалась на уровне 2%, что абсолютно комфортно и приемлемо, то есть реальный доход почти не отличался от номинального. А пока инвесторы наслаждались приумножением капитала, им активно помогал центральный банк США, без остановки печатая деньги и держа их стоимость почти на нуле. Идеальные условия, которыми, к сожалению, нельзя наслаждаться вечно, рано или поздно приходится расплачиваться.

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