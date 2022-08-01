Основной прогноз на август. Чего ждать на линии фронта 1 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

Основная задача, которую все возлагают на август, — надежда на перелом в этой войне, на переход ВСУ от активной обороны к контрнаступлению



Это главный прогноз на август. Но его воплощение зависит от наших стран-партнеров. Насколько мы получим необходимое количество оружия для перехода от обороны к наступлению. Это главный прогноз и главная задача. Ибо с тем, что у нас есть, возможна только активная оборона. Правда, мы не знаем, что произошло за последний месяц. На заседании Рамштайна-4 не было отчетов о поступлении оружия. И сейчас у нас нет такой информации. То, что обнародовали в СМИ, — на мой взгляд, этого очень мало. Не осуществляется масштабное перевооружение, чтобы мы могли сформировать определенные бригады, способные перейти в контрнаступление уже на новейшем вооружении. Ибо на старом советском это невозможно.

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В то же время стало известно, что оккупанты укрепляют оборону уже самого полуострова по административной границе с материковой Украиной.

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