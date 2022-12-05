Исходя из худшего сценария. Чего ждать Украине и миру в 2023 году 5 декабря, 18:55

Мир продолжает сваливаться в хаос и новый год несет нам еще больше неопределенности

Год подходит к концу и начинается время прогнозов следующего, 2023-го.

Год назад возможность вторжения называлась высокой, но верить никому не хотелось. Не в наше время, не в развитом мире, не в центре Европы… как это возможно? Возможно. И черных лебедей еще будет немало.

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Мир продолжает рушиться в хаос и новый год нам несет еще больше неопределенности.

Важно понимать, что будущее Украины зависит уже не только от наших успехов на фронте, помощи партнеров, но и способности партнеров помогать.

А их ждут серьезные вызовы! А значит, и нас.

Важнейшие тренды и события 2023 года, которые будут увеличивать степень неопределенности в мире:

1. Рост масштабов мирового голода. Как следствие — рост миграционных потоков, социальных конфликтов, войн и смертей.

2. Высокая инфляция. Опрос WEF показал, что 69% респондентов ожидают, что в следующем году цены продолжат расти. Причины — рост стоимости продовольствия, энергии, нарушение цепочек снабжения.

3. Рост процентных ставок Центробанков как реакция на инфляцию. ФРС США повышала процентные ставки шесть раз в 2022 году и готова сделать это снова на декабрьском совещании. Базовая процентная ставка ФРС США должна достигнуть 5% в начале 2023 года по сравнению с нулевым показателем в начале этого года.

4. Глобальная рецессия. Риск глобальной рецессии в 2023 г. растет на фоне одновременного повышения ставок. Война в Украине привела как к крупнейшему товарному шоку с 1970-х годов, так и к стремительному изменению глобальной энергетической системы. Резкие скачки цен на энергоносители, в свою очередь, увеличили риск потери макроэкономической стабильности.

В 2023 году большая часть мира будет в рецессии

Что происходит дальше? Все зависит от того, как будут развиваться эти три шока — геополитический, энергетический и экономический — и как они влияют друг на друга. В краткосрочной перспективе ответ хмурый.

В 2023 году большая часть мира будет в рецессии, и в некоторых местах экономическая слабость может усугубить геополитические риски.

Китайская экономика в 2023 году будет гораздо слабее. Если в 2021 году рост экономики превышал 8%, то по итогам 2022 года ожидается менее 3% (точнее, 2,8%).

Bloomberg Economics прогнозирует рецессию в США во второй половине 2023 года, поскольку более высокая стоимость заимствований ударит по чувствительным к ставкам отраслям, от недвижимости до автомобилей. Более двух миллионов американцев, вероятно, потеряют работу.

5. Рост безработицы в мире. Тот же опрос WEF показал, что 61% респондентов ожидают роста безработицы.

6. 79% работников ожидают, что их реальные доходы упадут в 2023 году.

7. Риски дефолтов. Пока темпы роста превышали стоимость заимствований, государственный долг стоил дешево. Правительства накопили его. Общая задолженность группы семи развитых стран выросла до 128% ВВП в текущем году с 81% в 2007 году.

8. Вырастет напряжение на Ближнем Востоке. Воздействие России на Ближнем Востоке снижается. Турция готовится к наземной операции в Сирии. Иран получил от России ядерные технологии.

Я ранее писал о том, что Израиль уже находится в зоне действия иранских ракет, что вызывает беспокойство как Израиля, так и США. Более того, в Иране не прекращаются протесты и их масштабы, ожидается, к весне значительно возрастут. Следовательно, нужно забыть о стабильности и предсказуемости.

Нам всем важно принять, что хаос и неопределенность новая наша реальность.

Как новая реальность нам нужны и навыки в это время — антикризисное мышление, стрессоустойчивость, эрудированность и быстрота реакции в принятии решений.

Относительно Украины, напомню, хаос — привычная среда для выживания и жизни украинцев.

Нам важно понимать, что западная помощь, исходя из вышеприведенных факторов, сократится. Военная будет, победа Украины важна для всего мира. Но средства обновления можем не получить. По крайней мере, в тех объемах, которых ожидаем. Следовательно, нужно строить свои планы исходя из худшего сценария — рассчитываем только на себя.

В принципе, это тоже привычная модель для украинцев.

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