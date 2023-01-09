В поисках сильного звена. Как бизнес готовится к 2023 году 9 января, 09:48

Понимание геополитических рисков становится новым императивом для всех областей и типов бизнеса

Текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Мир впереди 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

Во всем мире от владельца малого локального бизнеса до генерального директора международной корпорации в 2022 году поняли, что геополитические риски — неотъемлемая часть общей стратегии бизнеса. Это экзамен, через который проходят уже сейчас и будут проходить в будущем все бизнес-лидеры независимо от региона. Так же, как и годы пандемии, 2022-й стал самым сложным для бизнеса и изменил повестку дня лидерства во всех отраслях.

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Полномасштабная война в Украине, влияющая на мировую повестку дня, проблемы в цепочках поставок, продовольственный и энергетический кризисы, а также инфляционное давление внесли хаос в долгосрочные стратегии бизнеса.

Исследование KPMG показало, что 86% генеральных директоров в мире и 81% руководителей в Украине уверены, что в течение следующих 12 месяцев мы вступим в период экономической рецессии, вызванной геополитикой.

Но, несмотря на это, более половины украинских бизнес-лидеров остаются оптимистичными — 65 % говорят, что убеждены в перспективах роста их компаний и отраслей в течение следующих трех лет. 71% руководителей считают, что мировая экономика будет расти в трехлетней перспективе.