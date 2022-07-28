Женщины-воины ВСУ до и после 1 октября 28 июля, 14:50

Что имеем с женским составом Вооруженных Сил сегодня и что будет с 1 октября текущего года?

Еще до 24 февраля наша армия была среди самых передовых по гендерному вопросу. За последние месяцы ВСУ доказали свою уникальность. В частности, высокие профессиональные и человеческие качества в составе армии проявили женщины.

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Что имеем с женским составом Вооруженных Сил сегодня и что будет с 1 октября текущего года?

Геройки

По официальным данным в Вооруженных Силах Украины служат более 50 тыс. женщин, на передовой больше 5 тыс., из них до пяти тысяч офицеров и около тысячи командиров разных уровней. Количественные и качественные изменения в гендерном составе армии активизировались после начала русско-украинской войны. (Для сравнения, в 2013 году в армии служили только около 16,5 тыс. женщин).

Большинство женщин трудятся на обеспечении боеспособности подразделений на передовой. Но и достаточно большое количество специалистов, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

Качественный скачок в возможности самореализации женщин, видящих свое место в армии, произошел в 2018 году.

Женщин будут брать на военный учет только с их согласия

Симптоматично, что гендерные реформы армии в Украине проходят параллельно с аналогичными процессами в передовых армиях мира.

До последних лет было только две армии мира (США и Австралии), в которых не было никаких ограничений по прохождению службы женщинами по сравнению с мужчинами.

В октябре 2018 года для военнослужащих Британии стали доступны любые военные специальности во всех видах войск, включая подразделения сил спецоперации, в том числе и Специальную воздушную службу. Кроме того, женщины получили право на участие в военных действиях и возможность присуждения высших воинских званий.

Так подробно описываю опыт британского партнера, чтобы стало ясно, насколько Украина идет в ногу с передовым миром.

В сентябре 2018 года был принят закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях.

В соответствии с этими изменениями лица обоих полов уравнены в возможности заключать контракт на прохождение военной службы. Если раньше на контракт принимали только женщин в возрасте от 18 до 40 лет, то с 2018 года предельный срок военной службы такой же, как и у мужчин: 45 лет — для младших офицеров и не офицеров, 55 — для старших офицеров и 60 лет — для высшего командного состава.

Также закреплено равенство в доступе к воинским званиям и должностям. Доступными для украинских граждан стали все рода войск. Соответственно, ВСУ имеет в своем составе снайперш, танкисток, артиллеристок и т. д.

Что ждет с 1 октября

С начала активной фазы войны, с 24 февраля тысячи женщин ушли добровольцами на фронт. Их реальное количество можно будет обнародовать только после победы.

Плановые изменения произошли и в отношении военнообязанных. В рамках реализации Закона от 30.03.2021 года О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета Министерство обороны в июне текущего года обнародовало приказ о военном учете женщин. В этом приказе представлен список специальностей, по которым женщины должны стать на военный учет. Но «перечень специальностей и/или профессий, близких соответствующим военно-учетным специальностям» может быть пересмотрен в соответствии с реальными потребностями армии третьего тысячелетия.

Как сообщил Генштаб ВСУ, «женщин будут брать на военный учет только с их согласия». Такое взятие на учет означает, что гражданка Украины становится военнообязанной и находится в запасе Вооруженных Сил, Национальной Гвардии или других военных формирований.

Так, как и в случае с мужчинами, взятие на учет не означает автоматическую мобилизацию. Только при особом дефиците специалистов определенных специальностей к службе будут привлекать женщин.

В армии даже военного времени много работы не на передовой. Ведь для эффективности фронта необходимо обеспечить бесперебойную тыловую работу от учета, логистики до питания и медицинского обеспечения.

При наличии детей младше 18 лет женщины не подлежат призыву. Но они могут пойти добровольцами для прохождения службы по месту жительства.

Если военнообязанные женщины находятся за границей, они могут стать на учет в дипломатических учреждениях Украины.

Геополитическая ситуация и место в ней определяет дальнейшую и перманентную необходимость иметь не только боеспособную армию, но и большой и эффективный резерв. Украина только находит на стадии выбора модели типа аналогов Швейцарии или Израиля. Вероятно, именно на нашей территории будет формироваться современный вариант солидаризации армии и местной самообороны.

С пониманием этого в послевоенном будущем необходимо организовать военную подготовку всех желающих гражданок Украины для того, чтобы они могли составить квалифицированный резерв для эффективной работы армии на всех уровнях защиты от передовой до тылового обеспечения.

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