Война за центральную Украину ими проиграна. Чего теперь ждать от российской армии 5 апреля, 11:50 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Російські пропагандисти у розпачі, і це означає, що вони зустрілися з такими обставинами, яких не врахували. З дуже потужним спротивом, з величезними, багатотисячними втратами, які дуже серйозно підірвали боєздатність російської армії, — і зараз росіяни вже не впевнені в тому, що зможуть нав’язати Україні свої умови. Тепер ситуація для них загострюється, тому що вони зрозуміли: намагання захопити всю Україну провалено. Тобто панічний відхід з півночі, кидання багатьох сотень одиниць бойової техніки — все це означає, що провалився путінський план захоплення України, і тепер РФ намагається відрізати від України шматки там, де в неї для цього найбільше сил.

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Щодо вірогідності того, що російські війська повернуться, перегрупувавшись та з «нормальним планом» захоплення України, то я впевнений: як мінімум цього року, без тривалої підготовки, нікуди вони повернутися не зможуть. Вони отримали нищівної поразки, зазнали великих втрат, втратили боєздатність, загубили величезну кількість техніки, і тепер їм треба тривалий час відновлювати свої сили. Поразка була дуже тяжкою для росіян, під Києвом, передусім, і на інших північних ділянках. Зараз вони намагатимуться зосередити всі сили, щоб добитися військових успіхів, хоча би якихось, на Донбасі та в Маріуполі. Вони зрозуміли, що війна за Центральну Україну ними вже програна.

Призова в Росії, що його було оголошено 1 квітня, я не боюся. Я розумію, що їм треба хоч кимось замістити бойові втрати, але це люди, які не підготовлені до війни, і якимось чином швидко змінити розклад сил на фронті вони не зможуть.

Щодо російського військового контингенту в Придністров'ї, то це дійсно велика для нас проблема, яку потрібно вирішувати. Російський контингент нам загрожує, постійно створює небезпеку, тому, враховуючи його ворожі дії, звичайно, Україні треба опрацьовувати варіант з нейтралізацією тієї загрози, яку російські військові бази у Придністров'ї становлять для нас. Я вважаю, що Придністров'я має бути силами української армії демілітаризовано, там має бути проведена повна денацифікація і дерашифікація. Україна має звернути на Придністров'я велику увагу і усунути загрозу зі своїх південних кордонів.

Путінський план захоплення України провалився

Це можуть зробити виключно ЗСУ, і вирішити цю проблему ми маємо не для Придністров'я, а для себе, бо Придністров'я відтягує великі сили і дестабілізує обстановку у всьому регіони. Цей злочинний російський анклав має бути повністю демілітаризований, і крім України ніхто це не зробить, не візьме на себе відповідальність.

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Втеча з-під Києва показує, що російська армія малобоєздатна і багато частин вже не в змозі чинити ефективний спротив.

Ми не можемо перехопити всі їх шляхи відступу, — звичайно, ЗСУ роблять все, щоби розбити російську армію, але вона дійсно велика, і знищити одразу всі колони, що є, швидко не вдається — проте чисельність російської армії вже суттєво скорочена, думаю, відсотків на 30, а пройде ще кілька місяців, і ситуація для них буде ще набагато гірша.

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В той самий час, попри нещодавні повідомлення з боку офіційних осіб про те, що от-от звільнять Херсон, він поки дійсно залишається під російською окупацією. Я далеко не з усім згоден, що заявляють офіційні особи. Зараз йде війна, і говорити треба перед усім про те, як ми б'ємось, як йдемо вперед, як допомагаємо оточеному Маріуполю, що робиться у нас для активних дій на усіх фронтах — це є головне.

Великий оптимізм в тому, що ми за 36 діб розгромили другу армію світу на одному з головних напрямків її ударів — під Києвом, саме тому вони і відходять. Але Україна платить за це дуже високу ціну. І ця війна може бути довгою — все залежить від техніки, від організації, від управління. Є багато речей, які можуть знизити наші втрати і підвищити втрати ворога.

Щодо перемовин і спроб домовитися з Росією, то думаю, що народ України свій вибір зробив, і політики сильно недооцінюють ситуацію, якщо пробують розхитати суспільство заявами, які протирічать тому, що відбувається насправді на фронті. Тому я сподіваюся, що припиняться балачки стосовно того, що Росія може виступити гарантом безпеки України. Мені здається, що гарантом безпеки України Росія бути не може не при яких обставинах. Це неможливо.

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