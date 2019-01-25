Привет из Лас-Вегаса. На рубеже прошлого и будущего Вчера, 21:20 1508 Цей матеріал також доступний українською

На фоне реальности 2019-го, где в ленте новостей американский шатдаун и украинские выборы

Это, если подумать, даже поэтично – устраивать выставку потребительской электроники, где решаются тренды будущего, в городе прошлого, Лас-Вегасе. На каждом шагу он визуально напоминает какие-то американские бандитские фильмы 90-х: здесь даже бабушки (или скорее только они) сидят на игровых автоматах, на первых этажах отелей – казино с залами, прокуренными настолько, что пробежавшись по ним на пути в свою комнату, одежду уж не выветрить от сигаретного запаха, а на улицах, тех что на несколько шагов дальше от главного проспекта, вообще не встретишь прохожих – кроме, разве что, бездомных – без авто в этом городе, как и в очень многих других американских, делать нечего.

Пока на CES представляют новые концепты домов, в которых автоматизировано все от входной двери в туалет – они беспокоятся обо всех проблемах владельца, мониторят его здоровье и едва не взбивают подушку – в моем отеле из «автоматизированного» был только большой билборд Элвиса у входа, у которого двигались, будто в танце, ноги. Ну и «умный» концепт проезжей часовни – некий брачный мак-драйв, где жениться можно, не выходя из машины.

Здесь представляют концепты городов будущего – с разумной инфраструктурой, меньшим количеством авто на дорогах и воздушными такси, а на пути с выставки попадаешь в самую сумасшедшую транспортную развязку, которую местные любя называют «миска макарон».

Хочется верить, что человечеству больше подходит прогресс

Google и Amazon могут здесь наперебой показывать новые поколения умных виртуальных помощников, корейские компании – представить симпатичных маленьких роботов вроде единорога, который может научить детей кодированию, но заблудившись в павильонах выставки, общая площадь которых больше 30 футбольных полей, обращаешься за помощью к работникам CES, и взрослый человек в справочном стенде открывает грубую книгу вроде «желтых страниц», слюнявит палец и начинает искать – где же там те украинские стартапы? «Это на букву «В», да?» Должен сказать, что приложение-гид у меня тоже было, но он заглючило.

И да, «проехаться» в беспилотном авто будущего, которое в начале путешествия пытается с помощью сенсоров выяснить, какое у тебя настроение, и если оно плохое, попробовать улучшить течение поездки – это все классно, и пока меня в Лас-Вегасе даже доставка еды от Uber не смогла порадовать: вместо большой чашки кофе с завтраком привезли большой стакан молока.

Конечно, сравнивать реальность CES с реальностью повседневности 2019-го – где в ленте новостей американский шатдаун и украинские выборы – нельзя. И вернувшись с пресс-конференции о концепте летающих беспилотных такси, и послушав лекцию о восстановлении доверия через технологию блокчейн, хочется верить, что человечеству больше подходит прогресс.

Может для того и проводят CES в Лас-Вегасе – чтобы на этих будничных контрастах хотелось оставить в прошлом прокуренные казино, эффективный способ потратить и время, и деньги – и двигаться к разумному будущему, где все мелочные бытовые дела будут выполнять работы, а Homo sapiens возьмут на себя свою главную природную функцию – думать, создавать, решать.

Или это все-таки из раздела научной фантастики?

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения автора и издания

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