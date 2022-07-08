Сергей Фурса

Сергей Фурса

Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

Германия и Нафтогаз не оправдали ожидания инвесторов

8 июля, 14:10
Эксклюзив НВ

В украинском сегменте еврооблигаций ключевым игроком стал Нафтогаз. С начала недели еврооблигации Нафтогаза продемонстрировали впечатляющее падение на 40 пунктов

Рынки продолжали переживать по поводу рецессии на этой неделе. Правда теперь фокус сместился в сторону Европы. И американцы, хорошо отпраздновав День Независимости и отдохнув один лишний день, даже смогли чуть зарядиться оптимизмом и обеспечить рост рынка. В итоге индекс S&P500 открывается в эту пятницу на отметке в 3902 пунктов, что на 115 пунктов выше, чем они были неделей ранее. А в Европе переживают. И не об отставке Бориса Джонсона, о котором мало будут грустить в Британии (а рынки и фунт так вообще на это не реагировали), а в основном будут печалиться в Украине. Германия оказалась слабым звеном. Внезапно. Немцы впервые с незапамятных времен продемонстрировали торговый дефицит. А ведь торговый профицит Германии, большой фабрики всего качественного и постоянной основы роста экономики ЕС, — это было также незыблемо, как золотой мяч у Месси и Роналдо.

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Однако модель, когда немцы получают дешевый газ у России и дорого продают свои товары в Китай, начала давать сбой. Во-первых, со стороны России. Ведь оказалось, в Кремле не соглашались с идеей немцев, что Россия — это просто сарай з дровами для немецкой экономики. Сарай решил, что он центр мира и начал войну. И теперь, после того, как немцы выбрали сторону ценностей, газ стал дорогой. Сейчас газ вообще очень дорогой. Цена достигла $1800−1900. А с другой стороны, у Германии наметились торговые проблемы с Китаем.

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Теги:   Приватбанк НАК Нафтогаз Украины Курс доллара к гривне Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой

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