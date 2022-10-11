Полудохлый «мачо» поиграл дряблыми мускулами 11 октября, 18:12

Чем жила страна 11 октября 2022 года

● Диктатор может сменить стратегию войны? Россия планировала массированную ракетную атаку на Украину еще до подрыва Крымского моста, заявил CNN Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США. «Вероятно, это было то, что они планировали в течение довольно долгого времени. Это не значит, что взрыв на Крымском мосту не мог ускорить их планирование», — сказал он.

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По словам Кирби, пока трудно говорить о смене кремлевским диктатором Путиным стратегии войны — переходе к подрыву морального духа жителей Украины и нанесению разрушительного ущерба городам и инфраструктуре.

● Полудохлый «мачо» поиграл дряблыми мускулами. Россия начала готовить массированные ракетные удары по Украине со 2 октября, а окончательное решение об их нанесении было принято 9 октября. По словам сообщившего это Андрея Юсова, пресс-секретаря ГУР Минобороны, атаки не являются ответом за удар по Крымскому мосту, а связаны с назначением нового командующего оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина.

«Потому что необходимо быстро продемонстрировать какие-то вроде бы реальные достижения и провести такую политическую и психологическую операцию», — пояснил Юсов. Он добавил, что РФ избрала целями ударов преимущественно гражданскую инфраструктуру.

● «Ястребы» клюют Путина. Ракетная атака по гражданской инфраструктуре — это уступка Путина «ястребам» в Кремле, разочарованным поражениями РФ на фронте и взрывом на Крымском мосту, написала The New York Times.

С начала войны госСМИ РФ уверяли, что Москва якобы наносит удары в Украине только по военным целям. Однако 10 октября они показали клубы дыма и бойню в центре Киева, а также пустые полки магазинов и долгосрочный прогноз, обещающий месяцы низких температур. NYT связывает изменение риторики с тем, что Путин счел необходимым жестокую демонстрацию силы — как для своей аудитории дома, так и для Украины и Запада — из-за возрастающего давления, связанного с неудачами на фронте, в частности после атаки на Крымский мост.

«Это важно с внутриполитической точки зрения, прежде всего. Важно было продемонстрировать правящему классу, что Путин еще дееспособен, что армия еще на что-то годится», — сказал NYT Аббас Галлямов, российский политолог и бывший спичрайтер Путина. Однако, по его мнению, вместо силы удары продемонстрировали бессилие: «Армия больше ничего не может сделать».

В то же время, ударами по гражданской инфраструктуре в Украине и центру Киева остался «на 100% доволен» (как он написал в своем Telegram) глава Чечни Рамзан Кадыров, который еще недавно критиковал российское военное руководство за некомпетентность.

Грег Юдин, профессор политфилософии Московской школы социальных и экономических наук, говорит: кремлевские ястребы уже давно выступают за то, чтобы напугать Украину, чтобы она подчинилась. В случае новых украинских атак или успехов на фронте после ударов 10 октября на Путина могут оказывать более сильное давление с требованием усилить эскалацию в ответ.

NYT отмечает, что в своем выступлении об ударах по Украине, которое было подано росТВ как начало заседания совбеза РФ, Путин не упомянул Запад как главного виновника взрыва на Крымском мосту или других предполагаемых украинских атак. Это не соответствовало типичной кремлевской риторике, изображающей Вашингтон и Лондон кукловодами, стоящими за украинским сопротивлением. Возможно, это сигнал того, что российский диктатор заинтересован в сдерживании эскалации войны и что он не находится на грани провоцирования прямого конфликта с НАТО.

Но действия Путина все сильнее загоняют его в угол, единственный выход из которого — ядерная кнопка.

● Киев и вся страна начинают экономить электроэнергию. На фоне ударов страны-агрессора по украинским ТЭС с 11 октября в Киеве ввели график почасового отключения электроэнергии по районам. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.

Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в столице и области сформировался определенный дефицит энергомощности. Продолжительность отключений не будет превышать четырех часов. Будут составляться графики поочередного электроснабжения.

В ДТЭК заявили: начиная с 11 октября компания на ежедневной основе заранее будет публиковать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

Компания призвала клиентов не включать мощные электроприборы (стиральные машины, бойлеры, кондиционеры, электрочайники и т. д. ) во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00. А если и пользоваться ими, то в ночные часы.

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● За прошлые сутки РФ нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты. Погибли 14 человек, больше 90 пострадали. Президент Владимир Зеленский в обращении 10 октября тоже попросил украинцев с 17:00 до 22:00 стараться не перегружать энергосистему. И жители Киева/области снизили энергопотребление на четверть.

● Жертв оказалось больше. Число погибших в результате вчерашнего ракетного удара РФ по Украине возросло до 20 человек, еще 108 человек пострадали, сообщил Александр Хорунжий, пресс-офицер ГСЧС.

● Национальная энергетическая компания Укрэнерго просит украинцев о помощи: в следующие несколько дней с 17 до 23 часов уменьшить использование мощных электроприборов. Пока все не будет восстановлено. Об этом заявил глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий: «Никто в Европе не делал того, что приходится делать нам во время этой войны. С такими масштабными разрушениями еще никто не сталкивался».

● Оккупанты сегодня нанесли новые ракетные удары. Во Львовской области враги повредили объект энергетической инфраструктуры, оставив треть города без электроснабжения. Два дрона-камикадзе армии РФ атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области. А днем враг нанес по этому же объекту новый удар.

● Российские оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской АЭС в «холодном состоянии» и давят на сотрудников станции, говорится в сообщении ГУР Минобороны.

● Утром войска РФ выпустили по Запорожью 12 ракет из комплекса С-300, сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА. По его словам, две ракеты попали в автосалон, в результате чего погиб один человек. В здании возник пожар, сотрудникам ГСЧС удалось его потушить. Остальные ракеты повредили школу и амбулаторию.

● Утром наша ПВО сбила не менее четырех ракет и вражеские дроны в Киевской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях.

● Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed, сообщил президент Украины со ссылкой на военную разведку.

● Байден даст системы ПВО. После вчерашней массированной ракетной атаки РФ президент Владимир Зеленский провел переговоры с американским коллегой Джо Байденом.

В Белом доме сообщили, что Байден во время разговора пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее обороны, в том числе современные системы ПВО. Он выразил соболезнования близким «убитых и пострадавших от этих бессмысленных атак».

У себя в Twitter глава украинского государства назвал разговор продуктивным и заявил, что сейчас главный приоритет в оборонном сотрудничестве Украины и США — противовоздушная оборона (ПВО). Зеленский добавил, что Украина также нуждается в лидерстве США для жесткой позиции Большой семерки и поддержки резолюции в Генассамблее ООН.

● Ранее Байден назвал ракетные атаки РФ очередной демонстрацией «крайней жестокости незаконной войны Путина» и подчеркнул, что они еще больше укрепляют готовность США поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

● НАТО продолжает. НАТО продолжает поддерживать Украину, в том числе вооружением. Если победит Россия, то это будет поражение не только для украинцев, но и для всего мира. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● Немцы уже передали ПВО? Украина получила первую систему ПВО Iris-T от Германии, сообщил Spiegel со ссылкой на собственные источники. Передача произошла сегодня, недалеко от польско-украинской границы.

Всего немецкое правительство намерено передать ВСУ четыре системы ПВО этого типа.

● Россия истощается. У страны-агрессора РФ заканчиваются боеприпасы, российские силы истощены, а Украина меняет ситуацию на поле боя. Об этом на ежегодной лекции по безопасности Королевского объединенного института вооруженных сил заявит глава британской разведывательной службы Джереми Флеминг. Часть его будущей речи процитировала ВВС.

Флеминг скажет, что решение российского диктатора Владимира Путина оказалось «ошибочным», а затраты России на войну против Украины — как с точки зрения людей, так и с точки зрения оборудования — «ошеломляют».

«Мы знаем — и российские командиры на местах знают, — что их припасы и боеприпасы на исходе», — заявит он в своем выступлении. И добавит: «Это стратегия с высокими ставками, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях».

● Лондон попытается взбодрить НАТО на ответ Путину. Премьер Великобритании Лиз Трасс на ближайшей встрече Большой семерки предложит созвать экстренный саммит НАТО на фоне российского ракетного террора Украины. Об этом сообщило Reuters.

«Международная поддержка борьбы Украины резко противостоит изоляции России на международной арене. Никто не хочет мира больше, чем Украина. И со своей стороны, мы не должны ни на йоту поколебать свою решимость помочь им его обрести», — заявила Трасс. И подчеркнула, что участие в саммите президента Владимира Зеленского является демонстрацией единства в поддержке Украины.

Трасс также призовет усилить санкции против РФ.

● Европа уже готовит девятый пакет санкций против агрессора. ЕС работает над новым пакетом санкций против РФ, сообщил журналист Рихард Йозвяк в Twitter. Тот, по его словам, может включать в себя конфискацию российских активов, запрет на продажу имущества и другие моменты, которые рассматривались в предыдущих раундах. Журналист добавил, что санкции также могут быть введены и против Беларуси.

5 октября послы стран Евросоюза согласовали детали восьмого пакета санкций против России за вторжение в Украину.

● Лукашенко на войну не пойдет. Новое наступление войск РФ со стороны Беларуси на данный момент маловероятно, несмотря на угрозы белорусского диктатора Лукашенко, и на то, что Москва и Минск договорились развернуть общую Региональную группировку войск (РГВ). Об этом сказано в сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 10 октября.

Эксперты отмечают: российский компонент любых формирований РГВ, скорее всего, будет состоять из мобилизованных или призывников низкой степени готовности, которые, вероятно, не будут представлять значительной военной угрозы для Украины. Россияне делегировали в РГВ элементы 1-й гвардейской танковой армии, 20-й общевойсковой армии и воздушно-десантных частей — формирований, которые понесли тяжелые боевые потери в Украине и имеют сильно сниженный боевой потенциал.

Кремль может стремиться использовать дополнительные российские силы в Беларуси для удержания украинских сил под Киевом и предотвращения их передислокации в другие места для участия в контрнаступлениях.

Одновременно:

● Беларусь предлагает Украине союз. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Владимиру Зеленскому «построить альянс с демократической Беларусью». «Вести борьбу вместе и поддерживать белорусское сопротивление. Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений», — сказала она.

«Украинцы и белорусы воюют с одним и тем же злом. Лукашенко и Путин — военные преступники», — заявила Тихановская в обращении, опубликованном в YouTube. И добавила, что Лукашенко — это позор ее страны: «Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра — неизвестно, потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль».

● Зеленский делает шаг на опережение. Во время сегодняшнего общения с лидерами стран Большой семерки (США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, а также руководство Еврокомиссии и Евросовета) президент Владимир Зеленский предложил направить на границу Украины и Беларуси международную миссию.

Глава государства отметил, что Россия, которая косвенно уже втянула Беларусь в свою войну против Украины, пытается сделать это прямо с помощью провокации о якобы планировании «удара» по территории Беларуси со стороны Украины. Он подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует военные меры против Беларуси и что нашу страну интересует только восстановление своей территориальной целостности.

Продолжу о выводах из сводки ISW:

● Прозвучавшие после взрыва на Крымском мосту заявления Путина о пропорциональной эскалации ответных действий, по мнению ISW, говорят о том, что диктатор будет продолжать удары по Украине, но не перейдет к более драматическим мерам, — применению ядерного оружия.

В ISW отметили: во время массированных ракетных атак 10 октября Россия потратила часть своего сокращающегося высокоточного оружия на гражданские цели, а не на важные в военном отношении объекты. «Атаки, скорее всего, не сломят волю Украины к борьбе, но использование Россией ограниченного запаса высокоточного оружия может лишить Путина возможности сорвать продолжающиеся контрнаступление Украины в Херсонской и Луганской областях», — добавили в ISW.

● Другие выводы ISW: по состоянию на 10 октября украинские силы, вероятно, освободили более 200 кв. км в западной части Луганской области; россияне продолжали безуспешные попытки вернуть недавно потерянную территорию на северо-западе Херсонской области, одновременно укрепляя близлежащие позиции побитыми и спешно мобилизованными подразделениями; оккупанты продолжали наземные атаки в Донецкой области (район Бахмута); РФ не может обеспечить мобилизованные силы, вероятно, из-за многолетних хищений поставок контрактниками и командирами.

● Контрнаступление на юге замедлилось. ВСУ продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении. Развитие ситуации находится под украинским контролем, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг. «Мы продолжаем возвращать территории, мы продолжаем оттеснять врага на Херсонщине. Он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие», — сказала она.

За семь месяцев оккупанты укрепили линию обороны железобетонными конструкциями. «Поэтому может показаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано», — подчеркнула Гуменюк. И добавила: на юге Украины ВСУ держат огневой контроль, что существенно влияет на возможность оккупантов вести боевые действия. А Крымский мост после атаки не может работать в полную силу.

● Уже более 63 тыс. За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 240 оккупантов, а всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 63 тыс. своих военных. Таковы данные Генштаба ВСУ на утро 11 октября. Наибольшие потери оккупационные войска понесли на Бахмутском, Авдеевском и Краматорском направлениях.

Кроме того, россияне потеряли: танков — 2504 (+9 за сутки), боевых бронированных машин — 5162 (+13), артсистем — 1496 (+10), РСЗО — 353 (+0), средства ПВО — 181 (+0), самолетов — 268 (+1), вертолетов — 235 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1114 (+17), крылатые ракеты — 295 (+46) и так далее.

● Зеленский может встретить Путина? Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди утверждает, что российский диктатор Путин и украинский президент Владимир Зеленский согласились принять участие в саммите G20 на Бали (пройдет 15−16 ноября). Об этом сообщил индонезийский ресурс SINDOnews. «До сих пор реакция была очень положительной», — сказала министр.

Ретно сообщила, что ее партия продолжает налаживать связь с главами двух государств. Однако она подчеркнула, что текущая мировая ситуация динамична.

● А глава МИД РФ Лавров допустил встречу Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20 — Москва, мол, ждет соответствующих предложений.

И для финала:

● Месть будет серьезной. Сергей Притула и Сергей Стерненко завершили сбор денег «на помсту», который они объявили в день массированной ракетной атаки РФ на Украину 10 октября. За полтора дня украинцы задонатили более 352 млн грн. 100 млн грн, как и заявлялось, пойдет на приобретение 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями. Остальные деньги также израсходуют на уничтожение россиян, но детали по ним Притула и Стерненко пообещали рассказать позже.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.