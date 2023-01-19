Клей общества 19 января, 13:20 Эксклюзив NV

Никто так не объединял и не менял украинское общество во все времена независимости, как волонтерское движение и украинское войско. И эта история единства должна продолжаться

Текст опубліковано у спецвипуску журналу NV Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

Сьогодні, 19 січня, о 18.00 можна буде наживо послухати виступ Сергія Притули в рамках дискусії NV «Україна та світ попереду 2023»

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Уcя країна зараз волонтерить. Майже кожен, хто не воює, допомагає війську на своєму місці. Це унікальна історія об'єднання українців навколо своєї армії. Люди роблять неможливе щодня, щоб забезпечити всім необхідним збройні сили країни на всіх рівнях.

Хтось везе з-за кордону пікап для знайомого, який служить, а хтось оголошує у фейсбуці збір на один дрон для батька на передову. Усе село скидається і купує тепловізор для підрозділу тероборони, який сформувався з місцевих мешканців і вже кілька місяців воює на донецькому напрямку.

Школи та дитячі садки організовують ярмарки, діти на вулицях сіл і міст роблять блокпости для збору донатів. Університети проводять благодійні аукціони та збирають кошти на підрозділи, куди пішли воювати їхні викладачі. Пенсіонери вечорами плетуть маскувальні сітки та роблять окопні свічки, щоб передати на фронт через знайомих волонтерів-сусідів.

Великі фонди працюють над забезпеченням на рівні батальйонів і бригад, купують усе — від партій на сотні одиниць засобів зв’язку до безпілотних авіаційних комплексів, засобів радіоелектронної розвідки на цілі ділянки фронту. Спільноти волонтерів регулярно привозять транспорт і генератори своїм підопічним підрозділам, яким допомагають уже місяцями.

Саме єдність робить нас ефективними та непереможними

Хтось переказує на невеликі збори щодня з ранковою кавою, а великим фондам донатить з кожної зарплати. А хтось віддає свої заощадження, які два роки збирав на новий телефон чи машину.

Кожен щось робить. І нас, таких українців-волонтерів, мільйони. Зараз ми робимо це, щоб вижити і зберегти нашу державу. Ми працюємо на перемогу. Але і після перемоги нам не можна зупинятися.

Менше за все я хотів би, щоб після перемоги волонтери вийшли і сказали: «Все, розходимося». Ні, попереду ще багато роботи.

Волонтери — це клей суспільства. Ніхто так не об'єднував і не змінював українське суспільство за всі часи незалежності, як волонтерський рух і українське військо. І ця історія єдності має тривати.

Разом ми можемо більше. Українські волонтери підставили плече державі у 2014 році, ще більше людей зробили це знову з початком повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Ми вже довели справами, що волонтери — це складова частина системи оборони держави. Деяка номенклатура у війська з’являється лише завдяки волонтерському руху. За даними статистики Міноборони, забезпечення війська бронежилетами у перші два місяці повномасштабної війни наполовину відбувалося силами волонтерів. Малі цивільні дрони для розвідки і коригування вогню тисячами українському війську постачають волонтери. А наші західні партнери з подивом спостерігають, як це волонтерське обладнання робить надану Україні сучасну зброю ще більш ефективною на полі бою.

Україна показує унікальний приклад синергії суспільства і влади, які не конкурують, а працюють на довірі та в координації навколо спільної мети допомогти війську. Після перемоги ми матимемо нову спільну мету — відбудову України, і волонтери будуть повноправними учасниками цього процесу.

Волонтерський рух здобув велику довіру в суспільстві, яка втілюється у вигляді системних донатів як великим фондам, так і окремим ініціативам. Завдяки довірі підтримку отримують Збройні сили України. Коли загроза знищення держави зникне, цю довіру варто конвертувати в допомогу на рівні національних і локальних ініціатив з відбудови.

Масштаби руйнувань надто великі. Очевидно, країни-донори вестимуть міжурядову комунікацію і надаватимуть кошти на післявоєнні проєкти, але ми усвідомлюємо, що держава не зможе закрити одночасно всі процеси.

Буде певна черга та пріоритети. Наприклад, пріоритетність відбудови фельдшерського пункту у громаді на кількасот людей на тлі потреби відновити Антонівський міст і сполучити два береги Дніпра набагато менша. Але для цієї громади цей пункт не менш важливий. Ми бачимо, що цей фронт робіт можуть взяти на себе фонди і волонтерські групи, адже їм під силу менеджмент, логістика і адміністрування коштів такого рівня складності. І це треба робити.

Ми всі прагнемо, щоб, окрім відбудови інфраструктури, ми також відбудували суспільство і не втратили єдність. Тому що саме єдність робить нас ефективними та непереможними.

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