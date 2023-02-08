Общество требует приговоров и справедливости 8 февраля, 13:14 Эксклюзив NV

Все происходящее последние несколько недель в контексте скандалов в Минобороны я рассматриваю через призму просто ответственности и требовательности общества

Украинское общество сейчас определенно жаждет справедливости, и это весьма многогранное понятие. Точно так же как украинцы хотят справедливости и неотвратимого наказания для всех, кто совершил военные преступления на территории Украины: начиная от тех нехороших людей, осевших в Кремле или других кабинетах, штабах, и заканчивая непосредственно исполнителями в окопах.

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Кроме того, это чувство справедливости направлено на внутреннюю повестку дня. И если появляются какие-либо факты коррупции, общество хочет, чтобы они не просто расследовались, чтобы не просто на камеру показательно люди увольнялись или их арестовывали. Как говорил Леонид Данилович Кучма, это уже было все. Общество требует приговоров, общество хочет конкретики.

И это действительно вызов во время войны для власти, потому что до масштабного вторжения не дотянули с реформой судебной системы, не настроили оптимальную работу всей антикоррупционной инфраструктуры. И сейчас нужно это делать, причем стремительными темпами.

И на нас смотрят недвусмысленно спрашивающие западные партнеры: и что дальше? Они имеют полное право задавать подобные вопросы. И здесь мы уже смотрим и ждем: какой ответ будет от украинских властей на эти требования.

Я рассматриваю этот кейс через призму ответственности и института репутации

Потому что на Западе очень серьезно настроена система донесения своим гражданам всех происходящих у нас факапов. И тот самый ведущий Такер Карлсон в Штатах на Fox News, условно говоря, у которого 30-миллионная аудитория, может за один эфир нанести украинской обороне ущерб больше, чем яйца по 17 гривен.

Я вообще рассматриваю весь этот кейс через призму ответственности и института репутации. Понятное дело, что министр несет репутационные риски и полную ответственность за происходящее в его ведомстве. Однако мне нравится открытость в работе, например, профильного комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, члены которого сразу «вызвали на ковер» представителей МО после того, как этот скандал произошел.

Также мы ждем результатов аудита государственной аудиторской службы. Этот аудит заказал сам министр летом прошлого года. И потому сейчас по совокупности всех обстоятельств будет понятно: таки да или таки нет. Когда руководитель фракции или один из лидеров Слуг народа сначала говорит «все, завтра снимаем», потом они говорят «не снимаем». Общество также говорит: «Ребята, вы как-то определитесь».

Я также отмечу, что растет ответственность и для украинских СМИ. Михаила Ткача я очень уважаю за его работу. Но этот кейс с паспортом Лиева, на самом деле оказавшимся не российским, — очень сильный удар по доверию к украинской журналистике в целом. Даже не персонально этот вопрос к Михаилу, не персонально к Украинской правде, а к цеху. Потому что теперь это вопрос: ребята, давайте будем по 28 раз проверять ту информацию, которая нам предоставляется.

Полное интервью с Сергеем Притулой читайте здесь

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