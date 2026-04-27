«Очень скоро эта война закончится…» Что я вижу как солдат в сердце Киева

Вопрос уже не в том, выстоит ли Украина. Вы уже ответили на него. Вопрос в том, будет ли остальной мир соответствовать вашей решимости

Из выступления принца Гарри на 18-м ежегодном Киевском Форуме по безопасности на тему «Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?»

Для меня большая честь и привилегия снова быть здесь, в Киеве. Я уже в третий раз в вашей замечательной стране. Каждый раз, когда я возвращаюсь в Украину, я чувствую что-то, что трудно описать, но нельзя игнорировать. Это ощущение четкости, понятности. Понятности того, что имеет значение, что стоит на карте, и кто несет это бремя.

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Поэтому начну немного по-другому. Я не начну с того, что буду говорить об Украине. Я буду обращаться к вам, — тем, кто защищает вашу страну, тем, кто обеспечивает жизнь семей, сообществ, общин под страшным бременем, под страшным давлением. Это очень нелегко. И мир вас за это уважает. Я здесь не как политик, я здесь как солдат, который понимает военную службу, как гуманитарий, который видит человеческую стоимость конфликта, и как друг Украины, который считает, что мир не должен забывать об этой войне и игнорировать ее последствия.

То, что происходит здесь сейчас, — это не только война за территории. Это война за ценности, за суверенитет, за то, будут ли эти принципы, на которых базируется наша демократия, отстояны. Тема этого форума, как мы знаем: «Мрак или рассвет: есть ли свет впереди?»

В этой стране, которая выдержала так много, можно почувствовать всю тяжесть темноты. Но Украина уже начала давать ответ на эти вопросы. И не в речах, а своими действиями. Более чем десятилетие с 2014 года Украина — на переднем плане борьбы, которая выходит далеко за пределы их страны. И с начала полномасштабного нашествия украинский народ сделал нечто невероятное. Вы приспособились, вы держите удар и держите строй. Мало кто верил, что это будет возможно, но мы имеем это сегодня.

Вы стоите крепко, боретесь и идете впереди.

Именно так выглядит лидерство в современном мире. Не только в военной мощи, а в единстве. Не только в устойчивости, а также в инновациях перед лицом агрессии. И четкое видение цели.

Украина на переднем крае современной войны, — разрабатывая самые передовые дроны в мире, адаптируясь, формируя гибкие Вооруженные силы в борьбе с грубой силой. Это не только выносливость — это лидерство в реальном времени.

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Я видел, как выглядит сила во время конфликтов. Я служил со своими союзниками в Афганистане. Разные страны с разными бэкграундами, предысториями, но они имели общую миссию и общую ответственность. И то, что я вижу сегодня здесь, — это то же самое, тот же принцип. Сила — не только в мужестве и в военной мощи, но в единстве, в доверии и готовности держать это бремя вместе и выдерживать его.

Вот так выглядит сила на сегодняшний день.

Не изоляция, не распад и разделение, а единство, взаимное уважение и решимость к борьбе. Сила определяется не тем, как громко мы говорим, а скорее тем, как постоянно мы отстаиваем свои ценности.

Но мы также должны признавать и стоимость для людей. Эта цена чрезвычайно велика. За этой статистикой стоят человеческие жизни. Кроме тех потерь, которые мы видим, есть и невидимые: травма тех людей, которые возвращаются с фронта. Психологическое давление на семьях, которые живут под постоянными обстрелами и бомбежками. Истощение после лет неопределенности и горя.

Это то, что не закончится, когда закончится война. Это то, с чем надо справиться в течение долгого периода. Поскольку война ведется не только на поле боя, но и в головах людей через дезинформацию, усталость и ползучую эрозию надежды. Психологическая война, которая имеет целью разделять людей. Люди, совершенно понятно, являются истощенными. Это давление является реальным. Но Украина продолжает держаться вместе, и она должна делать это и в дальнейшем.

Я видел выносливость этой страны на Играх Непокоренных, где украинцы преодолевали огромные испытания и имели свою четкую цель. Когда я видел тех, кто держит экономику Украины, несмотря на бомбардировки и обстрелы, — ваше служение народу и ваше пожертвование ценятся чрезвычайно высоко.

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Во всем мире многие раздражены, и это понятно. Многие боятся, это тоже понятно. Многие имеют разногласия политического характера. И большинство из нас понимают, что многое надо еще починить, чтобы добраться до золотой середины.

Мы видим, как распадаются демократические системы. И мы должны повысить свой голос, чтобы он был услышан, чтобы этот голос был самым громким в защите свободы. Чтобы из-за молчания и промедления мы не проиграли в этой борьбе.

В этом году мы отмечаем 10 лет участия Украины в Играх Непокоренных. И эти 10 лет показали, что такое восстановление и возрождение. Не только физическое возрождение, но и возрождение идентичности, самоуверенности и надежды.

Во время моего визита во Львов я видел работу центра Superhumans, которая показывает, что даже в самые темные времена человек может выдерживать и выживать. И это касается не только линии фронта. В Украине организации работают, помогая и гражданским, которые пострадали от этой войны. Среди них и такие, как Центральная кухня Central Kitchen, которые предоставляют питание перемещенным лицам, тем, кто живет под постоянными угрозами. Их работа проста по сути, но она очень рискованная и имеет чрезвычайно большое влияние, поскольку посреди конфликта горячая еда — это не только еда, это выживание, это достоинство, это напоминание о том, что о людях не забыли.

Именно так выглядит свет даже в самых темных местах. И когда общины поддерживают друг друга, все равно война продолжается в селах, городах, остаются снаряды, мины, на которых гибнут люди даже задолго после того, как завершаются боевые действия. И такие организации, как The HALO Trust, делают чрезвычайно важную работу, чтобы как-то улаживать эти следы войны. Масштабы этой работы — огромные.

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Это означает, что наша ответственность не заканчивается с окончанием войны. Она будет продолжаться в возрождении, восстановлении и в обеспечении того, чтобы следующие поколения могли жить без страха за то, что у них под ногами.

Очень скоро эта война закончится, и история спросит нас, что мы делали

Хочу сделать один шаг назад на минутку. Было время не так давно, когда многие верили, что либеральные демократии победили окончательно и главные конфликты уже позади, отошли в историю. Но история в очередной раз напомнила нам, что это не так.

И то, что мы видим сегодня, — это не завершение борьбы, это эволюционный процесс. Урок здесь очень очевиден: демократия не является данностью, она не может поддерживать сама себя и она не может быть без вызовов, ее надо защищать постоянно, совместно и солидарно. Вот почему Украина имеет такое огромное значение для нас. Поскольку Украина выбрала путь свободы, достоинства и демократических ценностей даже во время войны.

Мы должны четко понимать природу этой войны. Это не случайность, не какое-то недоразумение или туман конфликта. Это продукт постоянной целенаправленной политики, которая поддерживается на самом высоком уровне. Это началось с нарушения Будапештского меморандума, — соглашения, по которому Украина отказалась от третьего по величине ядерного арсенала в обмен на гарантии своей территориальной целостности и суверенитета. И эти гарантии были не только нарушены, они вообще были выброшены на мусор.

Это действительно подрывает доверие к международным гарантиям и к обещаниям, которые даются одними странами другим. Эти последствия имеют огромный вред и гуманитарное измерение. Они перерастают в постоянные нападения на гражданских лиц, насильственное переселение людей, депортацию, такие места как Буча, Мариуполь. В них мир увидел, как эта враждебная политика реализуется на местах, когда убивали гражданских людей, когда уничтожали целые общины.

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Особенно это тяжело, когда мы говорим об украинских детях. Международный уголовный суд выдал ордер за похищение украинских детей россиянами. Десятки тысяч украинских детей были насильно отобраны от своих семей, отделены от своих родителей, и многие просто были потеряны в этом хаосе или транспортированы в Россию или территории, контролируемые Россией. Их идентичность стирается. Им дают новое гражданство, их отдают российским семьям, чтобы они забыли о своей культуре и национальной идентичности. Мы должны сделать все, чтобы их вернуть, несмотря на все препятствия.

По международному закону такие действия являются не только военным преступлением. Это акты геноцида, которые имеют целью разрушение человеческой идентичности. И это не только сопутствующий вред от военных действий. Это организованное, целенаправленное действие, которое будет иметь свои последствия и после окончания военных действий.

Ни одна страна не получает выгоду от смертей, которые мы наблюдаем сегодня. Мы должны положить конец этому горю и смертям как украинцев, так и россиян. Эти годы принесли огромные потери. Но мы видим, что здесь может быть только еще больше потерь и никакой победы. И когда мы признаем эти реалии, мы должны также признать еще одну вещь, которая не менее важна.

Украина в этой борьбе стоит не в одиночку. В Европе и за ее пределами есть огромная поддержка Украины. Страны оказывают серьезную помощь, и это очень важно, поскольку солидарность — это не только принцип, это способность. Европа достаточно глубоко поддерживает Украину, и это имеет большое значение, Украина знает об этом. Сейчас задача заключается в том, чтобы делать это оперативно, быстро. Солидарность должна предоставляться вовремя. И масштабы этого момента требуют от нас увеличения наших усилий, решительных действий ради спасения жизни людей и прекращения войны.

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Соединенные Штаты играют важную роль в этой истории не только из-за своей силы, а из-за того, что когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка частично гарантировала суверенитет и территориальную целостность Украины. И именно сейчас пришло время для американского лидерства, чтобы показать свое выполнение международных обязательств. Не из благотворительности, а для того, чтобы доказать свою роль на международной арене ради стабильности.

Украина заслужила уважение всего мира из-за своего лидерства. Она действительно заслужила это уважение из-за своей устойчивости, лидерства и из-за своих инноваций. Это очень важно, когда уважение к международному праву, к человеческой жизни теряется, его очень трудно восстановить. Как президент Зеленский четко говорил, мы отстаиваем свое право на жизнь.

Итак, вопрос уже не в том, выстоит ли Украина. Вы уже ответили на него. Вопрос в том, будет ли остальной мир соответствовать вашей решимости.

Потому что очень скоро эта война закончится, и история нас спросит не о чем мы говорили, она спросит, что мы делали, кто действовал, кто нашел храбрость, которая преобладала над осторожностью. Украина дает ответ на этот вопрос. А сейчас пришло наше время.