Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Сразу два подарка Украине

23 апреля, 19:11
Google Читайте NV в Google

Чем жила страна 23 апреля 2026 года

Дружба работает. Словакия начала получать российскую нефть по трубопроводу Дружба, украинский участок которого возобновил работу 22 апреля. Нефть начала поступать 23 апреля, в два часа ночи. Об этом заявила министр экономики страны Дениса Сакова.

Реклама

22 апреля венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил возобновление транзита российской нефти через Украину по Дружбе.

И теперь:

Зеленский лично поехал за 90 млрд евро. Президент Украины Владимир Зеленский лично будет участвовать в неформальной встрече лидеров ЕС на Кипре, где ключевой темой станет разблокирование кредита Украине на €90 млрд, написало Politico.

По данным издания, встреча состоится вечером в курортном городе Айя-Напа: участники начнут прибывать в 17:15 по брюссельскому времени, после чего в 18:30 состоится разговор с президентом Украины, а в 19:15 запланирован рабочий ужин. По его завершении предусмотрено короткое общение с прессой.

В конце концов:

Деньги для Украины разблокированы. ЕС разблокировал 90 млрд евро — европейский пакет поддержки для Украины на два года. Первый транш может быть доступен уже в мае или в июне. Об этом рассказал сам Владимир Зеленский.

«Сегодня важный день для нашей защиты и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро на два года. Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом», — пояснил президент.

Кипр (страна, которая сейчас председательствует в ЕС) подтвердил окончательное принятие кредита для Украины.

И не только о деньгах договорились европейцы:

Плюс санкции против России. Европейский союз не только окончательно утвердил решение предоставить Киеву кредит на сумму 90 млрд евро, а также и принял 20-й пакет санкций для России из-за войны, которую она ведет против Украины.

«Письменные процедуры по внесению изменений в регламент о многолетней финансовой политике, лежащий в основе 90-миллиардного займа для Украины и 20-го пакета санкций против России, успешно завершены. Оба документа были приняты единогласно», — сказал представитель председательствующего в ЕС Кипра.

Также:

Глава МИД Словакии Юрай Бланар поручил представителю страны в ЕС не блокировать письменное утверждение 20-го пакета санкций против РФ — при условии, что транзит по Дружбе будет работать без помех.

А Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, заявил, что ЕС уже начал работу над 21-м пакетом санкций против РФ.

В то же время:

Российская нефть пылает. Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ ночью 23 апреля поразили нефтеперекачивающую станцию Горький в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ, сообщили источники NV в Службе безопасности. Предварительно, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тыс. кв. м.

По данным источников в СБУ, поражение такой станции создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ из-за нарушения работы магистральных трубопроводов и НПЗ. Это влияет на доходы России.

А еще бойцы подразделения Сил беспилотных систем и 1-го корпуса НГУ Азов 22 апреля уничтожили командный пункт и место базирования Управления мобильных действий (УМД) ФСБ РФ во временно оккупированном Донецке.

В свою очередь оккупанты:

Россияне воевали против гражданских в Днепре. Количество погибших в Днепре из-за ночной атаки врага возросло до трех, сообщил днем мэр города Борис Филатов (ранее сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших). Под вечер, на момент завершения спасательных работ, было известно о трех погибших и 13 раненых.

В результате вражеской воздушной атаки в Днепре в многоэтажке в центре города полностью уничтожены квартиры с девятого по шестой этажи в одном из подъездов, а в целом в городе зафиксированы повреждения на четырех локациях, в том числе по меньшей мере 13 домов получили повреждения.

Россияне днем ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. В УЗ объяснили, что перед атакой была объявлена повышенная опасность и люди прошли в укрытие, поэтому никто не пострадал, — был поврежден вокзал.

Президент Зеленский выразил надежду, что стране-агрессору РФ не удастся втянуть Беларусь в свои «больные и фантастические идеи» в отношении Украины.

Принц Гарри приехал в Киев. Младший сын британского короля Чарльза III принц Гарри утром приехал в Киев. «Приятно снова быть в Украине», — сказал он по прибытии на железнодорожный вокзал украинской столицы.

Герцог Сассекский принял участие в Киевском форуме по безопасности, где во время речи обратился к Путину и администрации Дональда Трампа. В частности, в адрес первого он сказал, что «сейчас еще есть время, чтобы остановить эту войну». «В течение многих лет этой войны с огромными потерями и ограниченными достижениями становится все очевиднее, что этот путь не предлагает победителя — только большие потери. Президент Путин, ни одна страна не получает выгоды от постоянных потерь жизней, которые мы наблюдаем», — добавил принц Гарри. «Это момент для американского лидерства — момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои обязательства по международным договорам — не из милосердия, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности», — обратился он уже к Белому дому.

Буданов о переговорах будет молчать, но с верой. Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента и член украинской переговорной команды, отказался подробно комментировать переговорный процесс по окончанию войны в Украине во время Киевского форума по безопасности.

«Все его более-менее чувствительные аспекты я не могу разгласить. Я верю в ту работу, которую мы делаем — вот и все, что я вам скажу», — сказал Буданов.

У Украины есть вариант решения по Донбассу. Кирилл Буданов заверил, что Украина не пойдет на территориальные уступки и должна объединиться, чтобы не допустить слабости и сохранить государство. «Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался», — пояснил глава ОП. По его словам, по Донбассу уже наработан вариант решения, который прежде всего будет отвечать интересам Украины. Он добавил, что «никто здесь не в праве торговать землей»: «Мы находимся в состоянии, когда, если мы будем слабыми, с нами вообще никто разговаривать не будет…».

Буданов отметил, что украинцам необходимо объединиться ради выживания государства, потому что «других вариантов не будет».

Буданов не обошел стороной мобилизацию. Руководитель ОП также отметил необходимость мобилизации в Украине и допустил, что в этом процессе возможно реформировать только «проявления бесчеловечного отношения к людям».

Буданов отметил, что без мобилизации невозможно доукомплектовать войско, поскольку в стране, которая долго находится в состоянии войны, «все желающие уже давно добровольно пошли, а люди нужны».

И напоследок:

Украинские дроны покоряют Ближний Восток. Украина заключила оборонные соглашения со странами Ближнего Востока о совместном производстве дронов и развитии более эффективных систем противодействия беспилотникам, написал в ТГ президент Владимир Зеленский. «Мы подписали три большие документа по безопасности со странами Ближнего Востока — Drone Deal с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Они будут реализованы через ряд различных контрактов как с частным, так и с государственным сектором Украины», — уточнил он.

Зеленский отметил развитие совместного производства дешевых дронов и средств их перехвата, что значительно эффективнее и дешевле использования дорогих ракет. «Шахед может стоить от $80 тыс. до $130 тыс. Его уничтожат не с помощью ракеты стоимостью $3−4 млн, а с помощью перехватчика стоимостью $10 тыс. Мы хотим помочь им защищаться», — подчеркнул президент Украины. И добавил, что Украина планирует развивать подобные партнерства с другими государствами, в частности поделиться этим опытом с США.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым Принц Гарри Мобилизация в Украине Кирилл Буданов

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies