Сразу два подарка Украине

● Дружба работает. Словакия начала получать российскую нефть по трубопроводу Дружба, украинский участок которого возобновил работу 22 апреля. Нефть начала поступать 23 апреля, в два часа ночи. Об этом заявила министр экономики страны Дениса Сакова.

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22 апреля венгерский министр по делам ЕС Янош Бока подтвердил возобновление транзита российской нефти через Украину по Дружбе.

И теперь:

● Зеленский лично поехал за 90 млрд евро. Президент Украины Владимир Зеленский лично будет участвовать в неформальной встрече лидеров ЕС на Кипре, где ключевой темой станет разблокирование кредита Украине на €90 млрд, написало Politico.

По данным издания, встреча состоится вечером в курортном городе Айя-Напа: участники начнут прибывать в 17:15 по брюссельскому времени, после чего в 18:30 состоится разговор с президентом Украины, а в 19:15 запланирован рабочий ужин. По его завершении предусмотрено короткое общение с прессой.

В конце концов:

● Деньги для Украины разблокированы. ЕС разблокировал 90 млрд евро — европейский пакет поддержки для Украины на два года. Первый транш может быть доступен уже в мае или в июне. Об этом рассказал сам Владимир Зеленский.

«Сегодня важный день для нашей защиты и для наших отношений с Евросоюзом. Разблокирован европейский пакет поддержки для Украины — это 90 миллиардов евро на два года. Этот европейский пакет придаст силы нашей армии, обеспечит Украине больше устойчивости и позволит нам выполнять социальные обязательства перед украинцами так, как это определено законом», — пояснил президент.

Кипр (страна, которая сейчас председательствует в ЕС) подтвердил окончательное принятие кредита для Украины.

И не только о деньгах договорились европейцы:

● Плюс санкции против России. Европейский союз не только окончательно утвердил решение предоставить Киеву кредит на сумму 90 млрд евро, а также и принял 20-й пакет санкций для России из-за войны, которую она ведет против Украины.

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«Письменные процедуры по внесению изменений в регламент о многолетней финансовой политике, лежащий в основе 90-миллиардного займа для Украины и 20-го пакета санкций против России, успешно завершены. Оба документа были приняты единогласно», — сказал представитель председательствующего в ЕС Кипра.

Также:

● Глава МИД Словакии Юрай Бланар поручил представителю страны в ЕС не блокировать письменное утверждение 20-го пакета санкций против РФ — при условии, что транзит по Дружбе будет работать без помех.

● А Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, заявил, что ЕС уже начал работу над 21-м пакетом санкций против РФ.

В то же время:

● Российская нефть пылает. Беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ ночью 23 апреля поразили нефтеперекачивающую станцию Горький в населенном пункте Мешиха Нижегородской области РФ, сообщили источники NV в Службе безопасности. Предварительно, в результате удара были повреждены три резервуара с нефтью. Возник масштабный пожар площадью 20 тыс. кв. м.

По данным источников в СБУ, поражение такой станции создает серьезные перебои в логистике поставок нефти внутри РФ из-за нарушения работы магистральных трубопроводов и НПЗ. Это влияет на доходы России.

● А еще бойцы подразделения Сил беспилотных систем и 1-го корпуса НГУ Азов 22 апреля уничтожили командный пункт и место базирования Управления мобильных действий (УМД) ФСБ РФ во временно оккупированном Донецке.

В свою очередь оккупанты:

● Россияне воевали против гражданских в Днепре. Количество погибших в Днепре из-за ночной атаки врага возросло до трех, сообщил днем мэр города Борис Филатов (ранее сообщалось о двух погибших и 10 пострадавших). Под вечер, на момент завершения спасательных работ, было известно о трех погибших и 13 раненых.

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В результате вражеской воздушной атаки в Днепре в многоэтажке в центре города полностью уничтожены квартиры с девятого по шестой этажи в одном из подъездов, а в целом в городе зафиксированы повреждения на четырех локациях, в том числе по меньшей мере 13 домов получили повреждения.

Россияне днем ударили по объектам железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге. В УЗ объяснили, что перед атакой была объявлена повышенная опасность и люди прошли в укрытие, поэтому никто не пострадал, — был поврежден вокзал.

● Президент Зеленский выразил надежду, что стране-агрессору РФ не удастся втянуть Беларусь в свои «больные и фантастические идеи» в отношении Украины.

● Принц Гарри приехал в Киев. Младший сын британского короля Чарльза III принц Гарри утром приехал в Киев. «Приятно снова быть в Украине», — сказал он по прибытии на железнодорожный вокзал украинской столицы.

Герцог Сассекский принял участие в Киевском форуме по безопасности, где во время речи обратился к Путину и администрации Дональда Трампа. В частности, в адрес первого он сказал, что «сейчас еще есть время, чтобы остановить эту войну». «В течение многих лет этой войны с огромными потерями и ограниченными достижениями становится все очевиднее, что этот путь не предлагает победителя — только большие потери. Президент Путин, ни одна страна не получает выгоды от постоянных потерь жизней, которые мы наблюдаем», — добавил принц Гарри. «Это момент для американского лидерства — момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои обязательства по международным договорам — не из милосердия, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности», — обратился он уже к Белому дому.

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● Буданов о переговорах будет молчать, но с верой. Кирилл Буданов, руководитель Офиса президента и член украинской переговорной команды, отказался подробно комментировать переговорный процесс по окончанию войны в Украине во время Киевского форума по безопасности.

«Все его более-менее чувствительные аспекты я не могу разгласить. Я верю в ту работу, которую мы делаем — вот и все, что я вам скажу», — сказал Буданов.

● У Украины есть вариант решения по Донбассу. Кирилл Буданов заверил, что Украина не пойдет на территориальные уступки и должна объединиться, чтобы не допустить слабости и сохранить государство. «Красная линия проста и всем понятна. Первое: ничего не отдаем. Этого не будет. Кто бы там что ни пытался», — пояснил глава ОП. По его словам, по Донбассу уже наработан вариант решения, который прежде всего будет отвечать интересам Украины. Он добавил, что «никто здесь не в праве торговать землей»: «Мы находимся в состоянии, когда, если мы будем слабыми, с нами вообще никто разговаривать не будет…».

Буданов отметил, что украинцам необходимо объединиться ради выживания государства, потому что «других вариантов не будет».

● Буданов не обошел стороной мобилизацию. Руководитель ОП также отметил необходимость мобилизации в Украине и допустил, что в этом процессе возможно реформировать только «проявления бесчеловечного отношения к людям».

Буданов отметил, что без мобилизации невозможно доукомплектовать войско, поскольку в стране, которая долго находится в состоянии войны, «все желающие уже давно добровольно пошли, а люди нужны».

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И напоследок:

● Украинские дроны покоряют Ближний Восток. Украина заключила оборонные соглашения со странами Ближнего Востока о совместном производстве дронов и развитии более эффективных систем противодействия беспилотникам, написал в ТГ президент Владимир Зеленский. «Мы подписали три большие документа по безопасности со странами Ближнего Востока — Drone Deal с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Они будут реализованы через ряд различных контрактов как с частным, так и с государственным сектором Украины», — уточнил он.

Зеленский отметил развитие совместного производства дешевых дронов и средств их перехвата, что значительно эффективнее и дешевле использования дорогих ракет. «Шахед может стоить от $80 тыс. до $130 тыс. Его уничтожат не с помощью ракеты стоимостью $3−4 млн, а с помощью перехватчика стоимостью $10 тыс. Мы хотим помочь им защищаться», — подчеркнул президент Украины. И добавил, что Украина планирует развивать подобные партнерства с другими государствами, в частности поделиться этим опытом с США.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.