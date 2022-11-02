В Москве всерьез обсудили применение ядерного оружия
Чем жила страна 2 ноября 2022 года
● В Москве всерьез обсудили применение ядерного оружия. Высокопоставленные руководители вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники. По словам многих высокопоставленных американских чиновников, это вызвало повышенную обеспокоенность у США и союзников.
По данным NYT, российский диктатор Путин не участвовал в обсуждении потенциального применения ядерного оружия, которое проходило на фоне усиления ядерной риторики России и неудач на поле боя.
Но даже сам факт того, что российские военные руководители высшего ранга обсуждали такую возможность, встревожил администрацию президента США Джо Байдена. Ведь это показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в Украине и свидетельствует о том, что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.
В Белом доме прокомментировали материал NYT:
● Признаков нет, но это пока. «С самого начала нам было ясно, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы относимся к ним серьезно», — сказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия США сейчас не наблюдают: «Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию».
Свое мнение по этому вопросу высказал и Владимир Зеленский:
● Москва может, но не стоит ее бояться. В комментарии чешскому телевиденью, отвечая на вопрос, считает ли он реальной ядерную войну, президент Владимир Зеленский ответил: «Я не уверен. Я не хочу давать оценку, потому что Россия очень любит делать наоборот».
«Я не хочу давать эту оценку, потому что есть такая угроза. Я думаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться России. Я не считаю, что они адекватны. Они могут сделать что-либо или не делать чего-то. Не следует связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, они используют ядерное оружие. Это большое заблуждение. Это не связанные вещи», — сказал украинский лидер.
● Скрытая угроза РФ. «Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — заявили сегодня в МИД страны-агрессора.
● Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, во время которых назвали безответственной ядерную риторику РФ.
● Эрдоган надавил, и Кремль, «получив гарантии от Киева», вернулся в зерновое соглашение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во второй половине дня 2 ноября вывоз зерна по гуманитарному коридору из портов Украины возобновился. О том, что гуманитарный коридор возобновил работу, российский военный министр Шойгу сообщил главе Минобороны Турции Хулуси Акару.
В минобороны РФ заявили, что Россия возобновила участие в соглашении об экспорте зерна из Украины после того, как благодаря ООН и Турции получили необходимые письменные гарантии со стороны Украины. Согласно им, мол, гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ.
● Из «зернового соглашения» Москва краткосрочно вышла после успешной атаки против ее Черноморского флота, совершенного дронами в бухте оккупированного Севастополя.
● Северная Корея вооружает потрепанных северных варваров. США обвиняют КНДР в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. Об этом рассказал CNN.
Телеканал со ссылкой на официальные лица США уточнил: Северная Корея пытается скрыть поставки, создав впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Севера, а также в Африку. Об этом также свидетельствуют недавно рассекреченные разведданные.
Также высокопоставленные чиновники США считают, что тайные поставки из Северной Кореи, а также беспилотники и другое вооружение, которое Россия приобрела у Ирана, являются еще одним свидетельством того, что за восемь месяцев боев сократились даже обычные артиллерийские арсеналы Кремля.
А теперь — официальная позиция:
● Москва пытается. Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран как Иран и Северная Корея, заявил пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер, добавивший: это показывает «какое место в мире они занимают сейчас с точки зрения изоляции». Также он отметил, что РФ попытается получить от Ирана еще больше беспилотников, а также ракеты класса «земля-земля» для использования в Украине. «Если мы увидим, что Россия применяет такие возможности на поле боя, мы обязательно сделаем, что мы можем осветить это», — добавил Райден.
● Вампиры ударят по Шахедам только в следующем году. США планируют передать Украине системы противодействия беспилотникам Vampire в середине 2023 года, заявил спикер Пентагона Пэт Райдер. Мол, американское оборонное ведомство еще не утвердило контракт на поставку системы, — его подпишут в течение следующих нескольких месяцев.
● Vampire от американской технологической компании L3Harris Technologies, уничтожает БПЛА в небе с помощью небольшой ракеты. Система включает в себя четырехствольную ракетную установку и набор датчиков, созданный для легкой установки на коммерческие автомобили.
● Отвратительные атаки русских. В течение последних 36 часов страна-агрессор РФ запустила почти 100 ракет по водным и энергетическим ресурсам Украины, заявил Нед Прайс, представитель Госдепа США. По его мнению, со снижением температуры эти российские атаки особенно отвратительны.
● Украина активно ведет переговоры о поставках современных ЗРК, чтобы сбивать иранские баллистические ракеты, которые планирует закупить Россия. Об этом в ТГ написал Андрей Ермак, глава ОП.
● Испания помогает ПВО. Новый пакет военной помощи от Испании (батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней; четыре системы ПВО Hawk; противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды; другое военное снаряжение) направляется в Украину, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
● В ночь на 2 ноября силы ПВО и украинская авиация сбили 12 из 13 дронов-камикадзе Shahed-136, которые пытались атаковать украинские города.
● Минус 800 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 73 270 своих военных, за минувшие сутки — 800. Такие данные на утро 2 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.
Также оккупанты лишились более 17 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2714 (+16 за сутки), боевые бронированные машины — 5525 (+24), артсистемы — 1733 (+3), реактивные системы залпового огня — 387 (+4), средства противовоздушной обороны — 198 (+1), самолеты — 277 (+1), вертолеты — 258 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1438(+23) и многое другое.
● Партизаны громят тылы оккупантов. Эффективные атаки украинских партизан вынуждают Кремль тратить ресурсы на обеспечение безопасности в тылу вместо операций на передовой. Это снижает способность России защищаться от продолжающихся украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении оккупантами собственных наступательных операций. Об этом написал в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW).
● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские источники утверждают, что украинские силы продолжают вести контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной (Луганская область); войска РФ продолжают готовиться к обороне в Херсонской области, тогда как ВСУ ведут дальнейшие контрнаступательные операции в этом регионе; оккупанты продолжают наступательные операции в районе Бахмута и Донецка.
● Враг продолжает атаковать Бахмут. На донецком направлении на данный момент идут активные боевые действия, эпицентр которых — Бахмут и Соледар. Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр.
● За минувшие сутки Силы обороны Украины, по данным Генштаба, отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
В районе Бахмута действует ЧВК Вагнера, теряя сотни людей ежесуточно. Тем временем патрон этой группировки Евгений Пригожин, «повар Путина», решает в Москве свои личные проблемы:
● Повар Путина хочет почиститься. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин перестал скрывать свои связи с группировкой. В сводке британского Минобороны в Twitter говорится, что в последние два месяца тот отказался от любых претензий на то, что не связан с группой Вагнера, и стал более откровенным в своих публичных заявлениях. «Скорее всего, он пытается отполировать свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности», — считают британцы.
● Рассечение на две части. Самым опасным вариантом развития событий на фронте для Украины может стать создание оккупантами двух мощных ударных группировок, одна из которых может быть развернута на Запорожском, а другая — на Сумском направлениях. Об этом в колонке для Укринформ написал генерал-лейтенант Михаил Забродский, первый замглавы оборонного комитета ВР. Задача этих группировок может заключаться в нанесении двух концентрических ударов с севера и юга.
Генерал пояснил, что этот замысел не является для Украины новым или неожиданным. Более того, такой план, вероятно, рассматривался командованием из РФ еще весной этого года. В то же время, как отмечает Забродский, наличие дополнительных созданных группировок и текущая конфигурация линии столкновения, при условии ее неизменности, придает этому замыслу «вторую жизнь».
● Забродский подчеркнул, что Украина знает, что противопоставить действиям РФ. Он считает перспективным создание новых мощных оперативных группировок ВСУ на юге — в районе восточнее Запорожья и на севере — в районе Сум.
● Три причины отступить из Херсона. Выход оккупантов из Херсона будет логичным и целесообразным с военной точки зрения, считает глава оборонного комитета ВР Михаил Забродский. Мол, паромные переправы помогают с логистикой только определенный период, но не решают вопроса поставок для группировки в 18 — 20 тыс. человек и полноценного функционирования оккупационной администрации, особенно зимой. Кроме того, правобережный плацдарм в районе Херсона необходим для возможного наступления на Николаев и Одессу, однако у оккупационных войск РФ нет сил, средств и уверенности для подобного. А еще РФ выгодно построить оборону на левом берегу Днепра, которая позволит использовать большое водное препятствие, не даст Украине использовать реку как транспортный маршрут, а также оставит контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.
И для финала:
● Школы к зиме готовы. Около 94% учебных заведений по всей Украине уже готовы к отопительному сезону. В Киеве и 13 регионах к отопительному сезону они готовы полностью, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
И еще:
● Притула объявил большой сбор. Ведущий, журналист и волонтер Сергей Притула объявил новый мегасбор. Он объяснил, что в условиях осени и зимы украинским военным нужна гусеничная техника. И сообщил, что задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan. Сбор продлится с 2 по 8 ноября. Цель — получить 200 млн грн и выкупить всю партию.
Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.