В Москве всерьез обсудили применение ядерного оружия 2 ноября, 19:11

Чем жила страна 2 ноября 2022 года

● В Москве всерьез обсудили применение ядерного оружия. Высокопоставленные руководители вооруженных сил РФ недавно обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое ядерное оружие против Украины. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники. По словам многих высокопоставленных американских чиновников, это вызвало повышенную обеспокоенность у США и союзников.

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По данным NYT, российский диктатор Путин не участвовал в обсуждении потенциального применения ядерного оружия, которое проходило на фоне усиления ядерной риторики России и неудач на поле боя.

Но даже сам факт того, что российские военные руководители высшего ранга обсуждали такую ​​возможность, встревожил администрацию президента США Джо Байдена. Ведь это показывает, насколько российские генералы разочарованы своими неудачами в Украине и свидетельствует о том, что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

В Белом доме прокомментировали материал NYT:

● Признаков нет, но это пока. «С самого начала нам было ясно, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую обеспокоенность, и мы относимся к ним серьезно», — сказал официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия США сейчас не наблюдают: «Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию».

Свое мнение по этому вопросу высказал и Владимир Зеленский:

● Москва может, но не стоит ее бояться. В комментарии чешскому телевиденью, отвечая на вопрос, считает ли он реальной ядерную войну, президент Владимир Зеленский ответил: «Я не уверен. Я не хочу давать оценку, потому что Россия очень любит делать наоборот».

«Я не хочу давать эту оценку, потому что есть такая угроза. Я думаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться России. Я не считаю, что они адекватны. Они могут сделать что-либо или не делать чего-то. Не следует связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь, они используют ядерное оружие. Это большое заблуждение. Это не связанные вещи», — сказал украинский лидер.

● Скрытая угроза РФ. «Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения либо с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — заявили сегодня в МИД страны-агрессора.

● Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, во время которых назвали безответственной ядерную риторику РФ.

● Эрдоган надавил, и Кремль, «получив гарантии от Киева», вернулся в зерновое соглашение. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во второй половине дня 2 ноября вывоз зерна по гуманитарному коридору из портов Украины возобновился. О том, что гуманитарный коридор возобновил работу, российский военный министр Шойгу сообщил главе Минобороны Турции Хулуси Акару.

В минобороны РФ заявили, что Россия возобновила участие в соглашении об экспорте зерна из Украины после того, как благодаря ООН и Турции получили необходимые письменные гарантии со стороны Украины. Согласно им, мол, гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ.

● Из «зернового соглашения» Москва краткосрочно вышла после успешной атаки против ее Черноморского флота, совершенного дронами в бухте оккупированного Севастополя.

● Северная Корея вооружает потрепанных северных варваров. США обвиняют КНДР в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины. Об этом рассказал CNN.

Телеканал со ссылкой на официальные лица США уточнил: Северная Корея пытается скрыть поставки, создав впечатление, что боеприпасы отправляются в страны Ближнего Востока или Севера, а также в Африку. Об этом также свидетельствуют недавно рассекреченные разведданные.

Также высокопоставленные чиновники США считают, что тайные поставки из Северной Кореи, а также беспилотники и другое вооружение, которое Россия приобрела у Ирана, являются еще одним свидетельством того, что за восемь месяцев боев сократились даже обычные артиллерийские арсеналы Кремля.

А теперь — официальная позиция:

● Москва пытается. Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран как Иран и Северная Корея, заявил пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер, добавивший: это показывает «какое место в мире они занимают сейчас с точки зрения изоляции». Также он отметил, что РФ попытается получить от Ирана еще больше беспилотников, а также ракеты класса «земля-земля» для использования в Украине. «Если мы увидим, что Россия применяет такие возможности на поле боя, мы обязательно сделаем, что мы можем осветить это», — добавил Райден.

● Вампиры ударят по Шахедам только в следующем году. США планируют передать Украине системы противодействия беспилотникам Vampire в середине 2023 года, заявил спикер Пентагона Пэт Райдер. Мол, американское оборонное ведомство еще не утвердило контракт на поставку системы, — его подпишут в течение следующих нескольких месяцев.

● Vampire от американской технологической компании L3Harris Technologies, уничтожает БПЛА в небе с помощью небольшой ракеты. Система включает в себя четырехствольную ракетную установку и набор датчиков, созданный для легкой установки на коммерческие автомобили.

● Отвратительные атаки русских. В течение последних 36 часов страна-агрессор РФ запустила почти 100 ракет по водным и энергетическим ресурсам Украины, заявил Нед Прайс, представитель Госдепа США. По его мнению, со снижением температуры эти российские атаки особенно отвратительны.

● Украина активно ведет переговоры о поставках современных ЗРК, чтобы сбивать иранские баллистические ракеты, которые планирует закупить Россия. Об этом в ТГ написал Андрей Ермак, глава ОП.

● Испания помогает ПВО. Новый пакет военной помощи от Испании (батарея зенитно-ракетного комплекса Aspide и ракеты к ней; четыре системы ПВО Hawk; противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды; другое военное снаряжение) направляется в Украину, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

● В ночь на 2 ноября силы ПВО и украинская авиация сбили 12 из 13 дронов-камикадзе Shahed-136, которые пытались атаковать украинские города.

● Минус 800 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 73 270 своих военных, за минувшие сутки — 800. Такие данные на утро 2 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери войска РФ понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях.

Также оккупанты лишились более 17 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2714 (+16 за сутки), боевые бронированные машины — 5525 (+24), артсистемы — 1733 (+3), реактивные системы залпового огня — 387 (+4), средства противовоздушной обороны — 198 (+1), самолеты — 277 (+1), вертолеты — 258 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1438(+23) и многое другое.

● Партизаны громят тылы оккупантов. Эффективные атаки украинских партизан вынуждают Кремль тратить ресурсы на обеспечение безопасности в тылу вместо операций на передовой. Это снижает способность России защищаться от продолжающихся украинских контрнаступлений, не говоря уже о проведении оккупантами собственных наступательных операций. Об этом написал в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW).

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: российские источники утверждают, что украинские силы продолжают вести контрнаступательные операции в направлении Сватово и Кременной (Луганская область); войска РФ продолжают готовиться к обороне в Херсонской области, тогда как ВСУ ведут дальнейшие контрнаступательные операции в этом регионе; оккупанты продолжают наступательные операции в районе Бахмута и Донецка.

● Враг продолжает атаковать Бахмут. На донецком направлении на данный момент идут активные боевые действия, эпицентр которых — Бахмут и Соледар. Об этом рассказала замминистра обороны Анна Маляр.

● За минувшие сутки Силы обороны Украины, по данным Генштаба, отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

В районе Бахмута действует ЧВК Вагнера, теряя сотни людей ежесуточно. Тем временем патрон этой группировки Евгений Пригожин, «повар Путина», решает в Москве свои личные проблемы:

● Повар Путина хочет почиститься. Владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин перестал скрывать свои связи с группировкой. В сводке британского Минобороны в Twitter говорится, что в последние два месяца тот отказался от любых претензий на то, что не связан с группой Вагнера, и стал более откровенным в своих публичных заявлениях. «Скорее всего, он пытается отполировать свой авторитет в напряженной российской системе национальной безопасности», — считают британцы.

● Рассечение на две части. Самым опасным вариантом развития событий на фронте для Украины может стать создание оккупантами двух мощных ударных группировок, одна из которых может быть развернута на Запорожском, а другая — на Сумском направлениях. Об этом в колонке для Укринформ написал генерал-лейтенант Михаил Забродский, первый замглавы оборонного комитета ВР. Задача этих группировок может заключаться в нанесении двух концентрических ударов с севера и юга.

Генерал пояснил, что этот замысел не является для Украины новым или неожиданным. Более того, такой план, вероятно, рассматривался командованием из РФ еще весной этого года. В то же время, как отмечает Забродский, наличие дополнительных созданных группировок и текущая конфигурация линии столкновения, при условии ее неизменности, придает этому замыслу «вторую жизнь».

● Забродский подчеркнул, что Украина знает, что противопоставить действиям РФ. Он считает перспективным создание новых мощных оперативных группировок ВСУ на юге — в районе восточнее Запорожья и на севере — в районе Сум.

● Три причины отступить из Херсона. Выход оккупантов из Херсона будет логичным и целесообразным с военной точки зрения, считает глава оборонного комитета ВР Михаил Забродский. Мол, паромные переправы помогают с логистикой только определенный период, но не решают вопроса поставок для группировки в 18 — 20 тыс. человек и полноценного функционирования оккупационной администрации, особенно зимой. Кроме того, правобережный плацдарм в районе Херсона необходим для возможного наступления на Николаев и Одессу, однако у оккупационных войск РФ нет сил, средств и уверенности для подобного. А еще РФ выгодно построить оборону на левом берегу Днепра, которая позволит использовать большое водное препятствие, не даст Украине использовать реку как транспортный маршрут, а также оставит контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.

И для финала:

● Школы к зиме готовы. Около 94% учебных заведений по всей Украине уже готовы к отопительному сезону. В Киеве и 13 регионах к отопительному сезону они готовы полностью, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

И еще:

● Притула объявил большой сбор. Ведущий, журналист и волонтер Сергей Притула объявил новый мегасбор. Он объяснил, что в условиях осени и зимы украинским военным нужна гусеничная техника. И сообщил, что задача — собрать деньги на закупку 50 британских бронетранспортеров Spartan. Сбор продлится с 2 по 8 ноября. Цель — получить 200 млн грн и выкупить всю партию.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.