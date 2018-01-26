Маленькая американская мечта. Почему учиться важно

The New York Times описывает невероятную историю афганской девушки по имени Салтана (изменено из соображений безопасности), которая благодаря титанической настойчивости в самообучении и массовым онлайн-курсам смогла поступить в Университет штата Аризона и теперь учится на физика.

Семья Салтаны живет в глубинке южного Афганистана. Когда она была в 5 классе, делегация местных жителей посетила ее отца, чтобы предупредить, что если его дочь продолжит обучение, то ей плеснут кислотой в лицо. С тех пор она фактически оказалась в изоляции в своем доме, где в условиях секретности и опасности продолжала учиться самостоятельно.

"Меня не остановить", - смеется Салтана, и она права. С помощью редких газет и журналов на английском языке (которые приносили в дом ее братья), а также словаря, она неплохо выучила английский. Когда ее отец-бизнесмен смог провести в дом интернет, Салтана открыла для себя платформы массовых открытых онлайн-курсов Khan Academy, Coursera и edX. Каждое утро она вставала в 5 утра, чтобы посмотреть новые учебные видео, поработать над решением задач и прочитать новые разделы учебника. Так она фактически самостоятельно смогла изучить алгебру, тригонометрию, а затем начать осваивать дифференциальное и интегральное исчисление и физику.

Если его дочь продолжит обучение, то ей плеснут кислотой в лицо

Салтана, которой два года назад исполнилось 20, могла покидать дом только в редких случаях: обязательно в бурке и в сопровождении родственников-мужчин. Но дома с помощью интернета она могла учиться на онлайн-курсах лучших университетов мира и читать книги выдающихся ученых. Прочитав книгу по астрофизике известного американского физика Лоуренса Краусс, девушка смогла связаться с ним через Skype. Краусс описал этот опыт как "сюрреалистический разговор" во время которого Салтана задавала ему "весьма умные вопросы относительно темной материи".

Краусс был настолько поражен ее способностями, что вместе с несколькими другими волонтерами смог помочь девушке оформить документы и поступить в Университет штата Аризона, где он работает, на полную стипендию – только при условии получения ею долгосрочной визы. В прошлом году Салтана и ее семья из-за соображений безопасности попросили журналистов временно не сообщать дальнейшие детали этой истории публично. Сейчас достоверно известно, что Салтана уже находится в США и имеет возможность осуществить свою мечту – стать физиком-исследователем.

Вам была нужна мотивация для того, чтобы завершить очередной массовый онлайн-курс, дочитать книгу или преодолеть трудности в быту? Теперь она у вас есть.

Текст опубликован с разрешения автора

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