Отравление, путч или Пригожин? Как произойдет смена власти в России 17 мая, 11:12 NV Премиум

Признаки нестабильности уже имеются. Экономика России деградирует, в стране наблюдается всплеск убийств и саботажа. Верхушка шатается, и дни Путина могут быть сочтены

Флаги путинской армии, бегство солдат, разворот союзников и новый нарратив Кремля сигнализируют о слабости. Надеюсь, конец этого режима близок, но вопрос в том, как это произойдет?

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Будет ли это отравление, дворцовый путч или Пригожин?

Путин слишком популярен, чтобы его сбрасывать со счетов, но Евгений Пригожин, владеющий наемной армией ЧВК Вагнер, ежедневно извергает обличительные речи в адрес путинского военного начальства и их провальных стратегий. Он подрывает режим, делая при этом собственный ребрендинг и представляя себя воином-патриотом в военной камуфляжной форме, который говорит власти правду. Он избежал печально известного «налога на окна», который обрушился на других критиков. Возможно, это потому, что у него есть армия, или, возможно, потому, что он работает с Путиным, чтобы переложить всю вину за военное фиаско на российских генералов.