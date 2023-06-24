Кремль «за три дня». Путин промахнулся, Вашингтон проспал, Ходорковский соскочил 24 июня, 13:12

24 июня Ростов-на-Дону, один из крупнейших городов РФ, со штаб-квартирой командования Южного округа России, аэродромами и ключевыми позициями, был захвачен военными преступниками под руководством Пригожина

Это событие может запустить эффект домино по всей России и разоблачить выхолощенность путинской системы тотального контроля над обществом.

Что мы еще точно знаем о текущей ситуации в России?

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Во-первых, мы увидели беспомощность российской системы управления войсками. Как оказалось, уставы и приказы не работают. Работают исключительно уголовьные понятия и личные контакты. Где они есть, там российские войска добиваются успехов, пусть даже на собственной территории.

В результате действий подразделений «Вагнера» важный центр управления российскими войсками вместе с заместителями министра обороны оказался в плену у Пригожина. Город-миллионник превращен в живой щит для мятежников.

У Путина и его клики теперь выбор очень небольшой: либо сделать Пригожина новым министром обороны и де факто «наследником» режима, или в стиле Башара Асада массированно применить авиацию, чтобы стереть даже воспоминания о мятеже и половину населения Ростова как невольных свидетелей кремлевского позора и слабости. Посмотрим теперь как Путин будет спасаться от сценария «взять Кремль за три дня».

Во-вторых, мы увидели полный провал работы контрразведки ФСБ и российского Генштаба. 23 июня, всего за несколько часов до первых признаков мятежа Пригожина в российских медиа начали превентивно распространяться «новости», в которых главаря «Вагнера» обвиняют в том, что он зарвался и мешает действиям российской армии в Украине. Это было слишком поздно. Пригожину удалось сделать информационный удар на опережение: начать мятеж с обвинений в адрес Минобороны РФ об уничтожении полевого лагеря «Вагнера» и сделать эту «новость» поводом для справедливой мести и возмездия.

Россияне должны увидеть, насколько беспомощным и слабым является режим Путина

А это значит, что в других крупных городах тоже может сработать неформальная сеть сторонников «Вагнера», и Кремль через 24 часа потеряет контроль еще над несколькими важными регионами. Итак, у путинской клики есть где-то те красноречивые «три дня», чтобы не допустить превращения «мятежа вагнеров» в нечто большее и угрожающее.

О чем важном мы узнали после начала мятежа?

В очередной раз вскрылась неудовлетворительная работа американских спецслужб на российском направлении. В 2014 они проспали начало захвата Крыма. Теперь проспали мятеж Пригожина. Это довольно чувствительный удар для американского разведсообщества, ведь «Вагнер» создал серьезные проблемы для интересов США на Ближнем Востоке и в Африке. Теперь сливы о якобы переговорах между ГУР и «Вагнером» в Африке выглядят как профессиональная зависть к более предусмотрительным и умелым коллегам по шпионскому цеху.

Осмелюсь предположить: если бы американцы разбирались в ситуации, уже сегодня утром было бы заявление от Госдепартамента о готовности США оказать посильную помощь «конституционным властям России» для «подавления попытки государственного переворота» и о готовности разморозить счета российской верхушки, чтобы у них появился кэш для выплат лояльным подразделениям армии и Росгвардии. Почему так? Пусть спросят у своих более толковых ветеранов, работавших в Москве летом-осенью 1993 года.

Идем дальше. Важно не пропустить и не пренебречь саморазоблачением российской «либеральной оппозиции». Михаил Ходорковский обратился ко всем «хорошим россиянам» поддержать Евгения Пригожина. То есть, человек, который финансирует львиную долю российской тусовки в изгнании, знает лично всех ключевых олигархов и продает свои услуги истеблишменту Европы и США, призывает поддержать военного преступника Пригожина, который отдавал приказы казнить и пытать украинских военных, уничтожать гражданских лиц в Попасной, Соледаре и Бахмуте.

Реакция Украины должна быть однозначной и решительной: все, кто в дальнейшем будет встречаться с Ходорковским, никогда и ни при каких условиях не смогут контактировать ни с какими представителями украинской власти. Даже с послами.

И в конце концов, стоит подумать, что изменится для Украины на поле боя. Наверное, особенно важными целями становятся российские штабы всех уровней. Если вертикаль управления российской армией начала шататься, грех этим не воспользоваться, чтобы облегчить выполнение запланированных боевых задач.

Наверное, самое время использовать финансовые рычаги, чтобы убедить военных карьеристов в российской армии снять войска с нашего фронта и перебросить их на помощь Пригожину. Доллар теперь может стать не менее эффективным оружием, чем HIMARS или даже ATACAMS.

Именно сейчас не лишним будет приложить усилия, чтобы показать насколько уязвимы военные и важные административные и производственные объекты на территории России. Россияне должны увидеть, насколько беспомощным и слабым является режим Путина.

И да, нам все равно кто будет царствовать на руинах Кремля.

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