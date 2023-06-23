Наберитесь терпения: контрнаступление не будет быстрым 23 июня, 18:31

Чем жила страна 23 июня 2023 года

● Наберитесь терпения: контрнаступление не будет быстрым. Основные силы украинской армии еще не участвовали в контрнаступлении. Об этом в интервью The Guardian с командного пункта на востоке Украины рассказал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ. Он отметил, что сейчас украинские защитники прощупывают слабые места в обороне противника.

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«Каждый хочет добиться большой победы мгновенно. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много фортификационных сооружений. Наши главные силы еще не участвовали в боях», — сказал Сырский.

● Главный удар еще впереди. Основные события контрнаступления ВСУ еще впереди, а часть резервов украинской армии будет задействована позже. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. «И главный удар еще впереди», — отметила она.

● 2−3 месяца неопределенности на фронте. На фронте в Украине в течение ближайших двух-трех месяцев будут как наступательные, так и оборонительные активные боевые действия. Об этом заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал РБК-Украина. По его словам, такой прогноз связан с тем, что стратегическая цель Украины — освобождение всех оккупированных Россией территорий. «Мы будем ориентироваться на середину лета — удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, по перегруппировке, по формированию новых соединений, частей, как у них произойдет реформирование», — добавил разведчик.

● Успехи наступательной операции по освобождению оккупированных РФ украинских территорий еще рано оценивать, поскольку основная ее фаза еще не началась, сообщил неназванный украинский чиновник в комментарии CNN. Он также опроверг информацию о том, что западные официальные лица не впечатлены темпами украинского наступления.

«Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основное направление контрнаступления всерьез еще даже не началось», — сказал этот чиновник.

● Украинские военные имеют успех на двух направлениях на юге (на Мелитопольском и Бердянском, — Новоданиловка — Работино и Малая Токмачка — Новофедоровка) и остановили наступление россиян на востоке, на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщили заместитель министра обороны Анна Маляр и представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

● Фронт надвигается на Донецк. OSINT-специалисты утверждают, что ВСУ успешно штурмуют позиции россиян к юго-востоку от города Красногоровка Донецкой области (западный пригород Донецка). Эти территории войска РФ заняли еще в 2014 году.

● Минус 680 оккупантов и 44 пушки. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 223 330 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4017 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 7798 (+15), артсистем — 3985 (+44), РСЗО — 617 (+0), средств ПВО — 379 (+3), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 307 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3447 (+9) и многое другое.

● Порция российского пессимизма. Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин рассказал, что российские войска отступают на Запорожском и Херсонском направлениях. «ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет», — заявил он в видеообращении.

По словам Пригожина, минобороны РФ и генштаб «все еще надеются, что могут выиграть эту войну». «Но, поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, руководство Минобороны тщательно обманывает президента», — сказал он. И добавил: поэтому в России «целыми днями» слушают «о 60 уничтоженных Leopard, о трех тысячах уничтоженных солдат противника», что является «полной тотальной чушью».

● Что на уме у Пригожина? Война России против Украины началась для того, чтобы министр обороны РФ Сергей Шойгу «получил звание маршала», — это еще одно заявление, которое сделал главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. «Война нужна была, чтобы кучка тварей попраздновала и попиарилась, показала, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил звание маршала — приказ уже был готов. И получил вторую звезду героя», — сказал он в видеообращении. «Для того чтобы один психически больной человек, когда ляжет в гроб — получил на подушке звезду», — добавил Пригожин.

Кроме того, главарь ЧВК заявил, что война нужна была олигархам — тому клану, который сейчас фактически руководит Россией.

Также он заявил, что до 24 февраля 2022 года со стороны Украины не было «безумной агрессии», и Украина не собиралась вместе с НАТО нападать на Россию.

Пригожин давно делает сверхкритические заявления в сторону Шойгу. И Кремль, похоже, раздражается из-за этого все больше и больше. Но главарь Вагнера пока продолжает свою деятельность. Ключевым для понимания того, что на самом деле задумал Пригожин, станет 1 июля — до этого дня все ЧВК в РФ должны, согласно приказу Шойгу, официально подчиниться российскому минобороны.

● Спровоцированный Россией ядерный инцидент на ЗАЭС является «маловероятным», но не невозможным, поэтому Украине и ее партнерам следует быть готовыми к этому. В то же время новые удары ВСУ по Чонгарскому мосту (на админгранице Крыма на Херсонщине) и целях в оккупированном Мелитополе продемонстрировали усиленную активность украинских сил в попытках повредить логистике РФ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 22 июня.

● После удара по Чонгарскому мосту российские оккупанты атаковали район Антоновского моста через Днепр (под Херсоном), сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты возвращаются (после спада наводнения, спровоцированного подрывом Каховской ГЭС), начинают сильнее обстреливать правый берег.

● В Украине развернули спецштабы на случай атомного теракта. Из-за возможного теракта России на Запорожской АЭС в Украине с сегодняшнего дня развернули работу штабы. Там будут присутствовать медики, полиция, энергетики и представители ГСЧС. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко.

● Будут бежать из Крыма? По словам представителя ГУР Андрея Юсова, россияне после удара по Чонгарскому мосту рассматривают сценарии выхода из оккупированного Крыма.

● Взрывы в Геническе и Скадовске. Пропагандистские каналы РФ сообщили о взрывах во временно оккупированных Геническе и Скадовске Херсонской области. Главный местный коллаборационист Владимир Сальдо указал, якобы ВСУ выпустили четыре ракеты Storm Shadow. По данным росСМИ, в Геническе был прилет по росгвардейцам.

● Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что во временно оккупированном Геническе была уничтожена база Росгвардии.

● Целили в аэродром. В ночь на 23 июня российские оккупанты снова атаковали Украину ракетами. Тревога распространилась на большинство областей. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство из них — в Хмельницкой области. «В результате падения обломков возник пожар здания, выбиты окна. Кроме того, обломки ракет упали в поле возле одного из сел, а также на территории частных домов. Работают все соответствующие службы. К счастью, пострадавших нет», — уточнили в местной ОГА. Целью оккупантов здесь был военный аэродром.

● Россия нарастила производство ракет Калибр и Х-101 в 3−4 раза, а также усовершенствовала применение ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов. Об этом РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

● Кремль точно выйдет из зернового соглашения. В июле Россия с 99.9% вероятностью выйдет из зерновой инициативы. Об этом заявила Ольга Трофимцева, посол МИД по особым поручениям, координатор совета экспортеров и инвесторов. По ее словам, на это решение повлияют два фактора. Во-первых, победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Во-вторых, по ее словам, российский миллиардер, гендиректор «Уралхим» Дмитрий Мазепин отрапортовал диктатору Владимиру Путину, что «терминал для экспорта аммиака из РФ уже почти достроен, а это означает, что аммиакопровод Тольятти-Одесса уже и не так важен».

19 марта действие соглашения продлили на 120 дней, однако в России заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию судов на Босфоре. 17 мая ее разблокировали на 120 дней — до 18 июля. 31 мая президент Украины обвинил РФ в том, что она блокирует зерновое соглашение.

● Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне угроз России выйти из зерновой сделки после 17 июля обсудил этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

● F-16 появятся в начале следующего года. Предоставление Украине истребителей F-16 может начаться уже в начале 2024 года, сообщило авторитетное издание Politico со ссылкой на неназванных западных чиновников. Однако они добавили, что точные даты пока неизвестны.

Вопрос о том, какие страны передадут Украине самолеты, также остается открытым. Двое чиновников сообщили, что Нидерланды и Дания, которые будут возглавлять обучение украинских пилотов на F-16, скорее всего, предоставят самолеты, но еще «ничего не решено».

25 мая во время встречи в формате Рамштайн решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

● Зеленский увидел ужасное состояние бомбоубежищ. Президент Владимир Зеленский провел заседание Совбеза. Участники обсуждали три главные темы: ситуацию с укрытиями и безопасность людей, судебную реформу и будущее Украины в ЕС. «Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние», — заявил глава государства.

● Дело на $5млрд. Нафтогаз Украины подал ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала в Гааге, которое обязало РФ выплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.

● В Украине заработал Единый реестр оружия, сообщил руководитель МВД Игорь Клименко. По словам министра, основными преимуществами его внедрения является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Также будет упрощена процедура получения разрешений на оружие.

И в заключение:

● Пять новых сервисов в Дии. «5 новых сервисов, которые запустим в Дии. Среди них — долгожданные сервисы для водителей: растаможка и перерегистрация авто в несколько кликов. Они будут иметь мощный антикоррупционный эффект и сэкономят кучу времени для граждан», — написал в ТГ Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.

Вкладчики обанкротившихся банков вскоре смогут подать заявление в Дии о возмещении средств.

Растаможка авто, чтобы устранить человеческий фактор из процесса. В министерстве отметили, что на сегодня только из-за растаможки автомобилей уровень коррупции на таможне составляет от $50−150 млн в год. Сейчас Минцифра дорабатывает законопроект, а затем его должна принять Верховная Рада.

Изменение места жительства: во время этого процесса изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Перерегистрация авто в случае купли-продажи — в несколько кликов в Дии с помощью QR-кода. Продавец и покупатель смогут сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированных проверок Главным сервисным центром. Это значительно сэкономит время и устранит необходимость посещать сервисные центры МВД.

Документы об образовании — можно будет воспользоваться аттестатами и дипломами при поступлении в учреждения высшего образования или трудоустройстве.

● Ранее в приложении Дія появилась возможность замены водительских прав.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.