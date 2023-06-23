Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, NV

Наберитесь терпения: контрнаступление не будет быстрым

23 июня, 18:31
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Чем жила страна 23 июня 2023 года

●  Наберитесь терпения: контрнаступление не будет быстрым. Основные силы украинской армии еще не участвовали в контрнаступлении. Об этом в интервью The Guardian с командного пункта на востоке Украины рассказал Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ. Он отметил, что сейчас украинские защитники прощупывают слабые места в обороне противника.

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«Каждый хочет добиться большой победы мгновенно. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много фортификационных сооружений. Наши главные силы еще не участвовали в боях», — сказал Сырский.

● Главный удар еще впереди. Основные события контрнаступления ВСУ еще впереди, а часть резервов украинской армии будет задействована позже. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. «И главный удар еще впереди», — отметила она.

● 2−3 месяца неопределенности на фронте. На фронте в Украине в течение ближайших двух-трех месяцев будут как наступательные, так и оборонительные активные боевые действия. Об этом заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий рассказал РБК-Украина. По его словам, такой прогноз связан с тем, что стратегическая цель Украины — освобождение всех оккупированных Россией территорий. «Мы будем ориентироваться на середину лета — удастся ли противнику выполнить свои планы по модернизации, по перегруппировке, по формированию новых соединений, частей, как у них произойдет реформирование», — добавил разведчик.

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● Успехи наступательной операции по освобождению оккупированных РФ украинских территорий еще рано оценивать, поскольку основная ее фаза еще не началась, сообщил неназванный украинский чиновник в комментарии CNN. Он также опроверг информацию о том, что западные официальные лица не впечатлены темпами украинского наступления.

«Слишком рано оценивать общую траекторию контрнаступления. Основное направление контрнаступления всерьез еще даже не началось», — сказал этот чиновник.

● Украинские военные имеют успех на двух направлениях на юге (на Мелитопольском и Бердянском, — Новоданиловка — Работино и Малая Токмачка — Новофедоровка) и остановили наступление россиян на востоке, на Лиманском и Купянском направлениях. Об этом сообщили заместитель министра обороны Анна Маляр и представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

● Фронт надвигается на Донецк. OSINT-специалисты утверждают, что ВСУ успешно штурмуют позиции россиян к юго-востоку от города Красногоровка Донецкой области (западный пригород Донецка). Эти территории войска РФ заняли еще в 2014 году.

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● Минус 680 оккупантов и 44 пушки. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения достигли 223 330 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4017 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 7798 (+15), артсистем — 3985 (+44), РСЗО — 617 (+0), средств ПВО — 379 (+3), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 307 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3447 (+9) и многое другое.

● Порция российского пессимизма. Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин рассказал, что российские войска отступают на Запорожском и Херсонском направлениях. «ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет», — заявил он в видеообращении.

По словам Пригожина, минобороны РФ и генштаб «все еще надеются, что могут выиграть эту войну». «Но, поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, руководство Минобороны тщательно обманывает президента», — сказал он. И добавил: поэтому в России «целыми днями» слушают «о 60 уничтоженных Leopard, о трех тысячах уничтоженных солдат противника», что является «полной тотальной чушью».

● Что на уме у Пригожина? Война России против Украины началась для того, чтобы министр обороны РФ Сергей Шойгу «получил звание маршала», — это еще одно заявление, которое сделал главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. «Война нужна была, чтобы кучка тварей попраздновала и попиарилась, показала, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил звание маршала — приказ уже был готов. И получил вторую звезду героя», — сказал он в видеообращении. «Для того чтобы один психически больной человек, когда ляжет в гроб — получил на подушке звезду», — добавил Пригожин.

Кроме того, главарь ЧВК заявил, что война нужна была олигархам — тому клану, который сейчас фактически руководит Россией.

Также он заявил, что до 24 февраля 2022 года со стороны Украины не было «безумной агрессии», и Украина не собиралась вместе с НАТО нападать на Россию.

Пригожин давно делает сверхкритические заявления в сторону Шойгу. И Кремль, похоже, раздражается из-за этого все больше и больше. Но главарь Вагнера пока продолжает свою деятельность. Ключевым для понимания того, что на самом деле задумал Пригожин, станет 1 июля — до этого дня все ЧВК в РФ должны, согласно приказу Шойгу, официально подчиниться российскому минобороны.

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● Спровоцированный Россией ядерный инцидент на ЗАЭС является «маловероятным», но не невозможным, поэтому Украине и ее партнерам следует быть готовыми к этому. В то же время новые удары ВСУ по Чонгарскому мосту (на админгранице Крыма на Херсонщине) и целях в оккупированном Мелитополе продемонстрировали усиленную активность украинских сил в попытках повредить логистике РФ. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 22 июня.

● После удара по Чонгарскому мосту российские оккупанты атаковали район Антоновского моста через Днепр (под Херсоном), сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты возвращаются (после спада наводнения, спровоцированного подрывом Каховской ГЭС), начинают сильнее обстреливать правый берег.

● В Украине развернули спецштабы на случай атомного теракта. Из-за возможного теракта России на Запорожской АЭС в Украине с сегодняшнего дня развернули работу штабы. Там будут присутствовать медики, полиция, энергетики и представители ГСЧС. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко.

Будут бежать из Крыма? По словам представителя ГУР Андрея Юсова, россияне после удара по Чонгарскому мосту рассматривают сценарии выхода из оккупированного Крыма.

● Взрывы в Геническе и Скадовске. Пропагандистские каналы РФ сообщили о взрывах во временно оккупированных Геническе и Скадовске Херсонской области. Главный местный коллаборационист Владимир Сальдо указал, якобы ВСУ выпустили четыре ракеты Storm Shadow. По данным росСМИ, в Геническе был прилет по росгвардейцам.

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●  Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что во временно оккупированном Геническе была уничтожена база Росгвардии.

● Целили в аэродром. В ночь на 23 июня российские оккупанты снова атаковали Украину ракетами. Тревога распространилась на большинство областей. Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство из них — в Хмельницкой области. «В результате падения обломков возник пожар здания, выбиты окна. Кроме того, обломки ракет упали в поле возле одного из сел, а также на территории частных домов. Работают все соответствующие службы. К счастью, пострадавших нет», — уточнили в местной ОГА. Целью оккупантов здесь был военный аэродром.

● Россия нарастила производство ракет Калибр и Х-101 в 3−4 раза, а также усовершенствовала применение ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов. Об этом РБК-Украина рассказал заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий.

● Кремль точно выйдет из зернового соглашения. В июле Россия с 99.9% вероятностью выйдет из зерновой инициативы. Об этом заявила Ольга Трофимцева, посол МИД по особым поручениям, координатор совета экспортеров и инвесторов. По ее словам, на это решение повлияют два фактора. Во-первых, победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Во-вторых, по ее словам, российский миллиардер, гендиректор «Уралхим» Дмитрий Мазепин отрапортовал диктатору Владимиру Путину, что «терминал для экспорта аммиака из РФ уже почти достроен, а это означает, что аммиакопровод Тольятти-Одесса уже и не так важен».

19 марта действие соглашения продлили на 120 дней, однако в России заявили, что срок продления составляет 60 дней и заблокировали инспекцию судов на Босфоре. 17 мая ее разблокировали на 120 дней — до 18 июля. 31 мая президент Украины обвинил РФ в том, что она блокирует зерновое соглашение.

●  Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне угроз России выйти из зерновой сделки после 17 июля обсудил этот вопрос с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

● F-16 появятся в начале следующего года. Предоставление Украине истребителей F-16 может начаться уже в начале 2024 года, сообщило авторитетное издание Politico со ссылкой на неназванных западных чиновников. Однако они добавили, что точные даты пока неизвестны.

Вопрос о том, какие страны передадут Украине самолеты, также остается открытым. Двое чиновников сообщили, что Нидерланды и Дания, которые будут возглавлять обучение украинских пилотов на F-16, скорее всего, предоставят самолеты, но еще «ничего не решено».

25 мая во время встречи в формате Рамштайн решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

● Зеленский увидел ужасное состояние бомбоубежищ. Президент Владимир Зеленский провел заседание Совбеза. Участники обсуждали три главные темы: ситуацию с укрытиями и безопасность людей, судебную реформу и будущее Украины в ЕС. «Четверть бомбоубежищ по Украине и треть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: виновных привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние», — заявил глава государства.

● Дело на $5млрд. Нафтогаз Украины подал ходатайство в Окружной суд США Округа Колумбия о подтверждении решения Арбитражного трибунала в Гааге, которое обязало РФ выплатить $5 млрд компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.

● В Украине заработал Единый реестр оружия, сообщил руководитель МВД Игорь Клименко. По словам министра, основными преимуществами его внедрения является то, что граждане смогут легко получать информацию о своем зарегистрированном оружии. Также будет упрощена процедура получения разрешений на оружие.

И в заключение:

● Пять новых сервисов в Дии. «5 новых сервисов, которые запустим в Дии. Среди них — долгожданные сервисы для водителей: растаможка и перерегистрация авто в несколько кликов. Они будут иметь мощный антикоррупционный эффект и сэкономят кучу времени для граждан», — написал в ТГ Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.

Вкладчики обанкротившихся банков вскоре смогут подать заявление в Дии о возмещении средств.

Растаможка авто, чтобы устранить человеческий фактор из процесса. В министерстве отметили, что на сегодня только из-за растаможки автомобилей уровень коррупции на таможне составляет от $50−150 млн в год. Сейчас Минцифра дорабатывает законопроект, а затем его должна принять Верховная Рада.

Изменение места жительства: во время этого процесса изменение статуса в реестре будет происходить автоматически.

Перерегистрация авто в случае купли-продажи — в несколько кликов в Дии с помощью QR-кода. Продавец и покупатель смогут сформировать договор в приложении и подписать его после автоматизированных проверок Главным сервисным центром. Это значительно сэкономит время и устранит необходимость посещать сервисные центры МВД.

Документы об образовании — можно будет воспользоваться аттестатами и дипломами при поступлении в учреждения высшего образования или трудоустройстве.

● Ранее в приложении Дія появилась возможность замены водительских прав.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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