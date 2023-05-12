Действительно ли Пригожин метит в президенты РФ? 12 мая, 17:20

Говорят ли резкие заявления Евгения Пригожина, главы ЧВК «Вагнер», о старте президентской карьеры и является ли он альтернативой Путину?

Кратко и по пунктам.

1. Пригожин — порученец (по буквам по-ру-че-нец). И он зависим даже не от Путина, а от братьев Ковальчуков эпизодической поддержкой, от Игря Сечина контрактами и поддержкой по Африке и от еще нескольких персон.

Видео дня

2. У этого персонажа есть непреодолимое желание «вырасти» в своем статусе. То есть либо вписать «институт ЧВК» в группу силовиков (с собой как смотрящим за процессом) либо стартануть в качестве одного из лидеров при создании политического проекта типа существовавшей ранее партии Родина. То есть повторить путь Рогозина. Но это перспектива откроется лишь после 2024 (до выборов еще далеко).

3. Украина для него является именно трамплином для усиления политического статуса. Но база для существования его ЧВК — Африка.

База для существования его ЧВК — Африка

4. С частью армейских у него старая неприязнь, которая переходит и на личный уровень.

5. Противодействие его росту осуществляется как раз в купировании «украинского трамплина». И, на всякий случай, стимулировании появлению альтернативы на африканском направлении.

6. Но сам Пригожин, точнее его структуры (а это не только ЧВК — это медиа-группа, добывающие компании, группы политтехнологов, используемых при мягких операциях) нужны Путину. При этом, с точки зрения политики (на украинском и внутрироссийском направлении) нужен именно публичный раздутый медиа монстр, нагоняющий страха на часть своего и чужого населения.

Да, есть данные социологии. Но это данные «царь, бояре и опричники». Где на роль царя никто на данный момент не примеряется.

Поэтому, давайте спокойно оценивать ситуацию и не комментировать каждое упоминание сего персонажа. Потому что:

— Цитирование в украинских СМИ выглядит, как минимум странно. Подумайте: впервые о том, что Пригожин не только «повар» вспомнили благодаря его работе на информационном поле. То есть то, что сейчас модно называть ИПСО. И цитируя товарища по нескольку раз на день, чьи тезисы мы разгоняем?

— Дополнительное упоминание на украинском поле лишь создает дополнительную базу для раскрутки Пригожина. И тут стоит вспомнить, что он не будет альтернативой Путину и его резкие слова являются таковыми до тех пор, пока ему разрешают (рекомендуют) их произносить.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV