Что мы поняли о Путине, его системе и ближайшем будущем России 28 июня, 07:13 NV Премиум

Часто бывают заговоры без переворота, этот кажется переворотом без заговора. Тем не менее, каким бы странным ни был бунт главаря наемников, мы уже можем сделать некоторые выводы из того, как он прошел и закончился

1. Путин непопулярен. Все опросы общественного мнения проходят в условиях, когда его власть рассматривается как более или менее неизбежная и где рискованно «неправильно» ответить на вопрос. Однако когда вагнеровцы захватили Ростов-на-Дону, и власть Путина там фактически была ослаблена, никто особо не возражал. Реакция на бунт Пригожина некоторых россиян казалась эйфорической, большинство же — апатично отнеслись к происходящему. Чего точно не было, так это, чтобы кто-нибудь хотя бы где-нибудь спонтанно выразил личную поддержку Путину, не говоря уже о том, что кто-либо пошел на риск ради его режима.

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Эйфория подсказывает мне, что некоторые россияне готовы к тому, чтобы ими правил другой эксплуататорский режим. Апатия указывает на то, что большинство россиян в этот момент просто считают само собой разумеющимся, что ими будет править бандит, у которого оказалось больше оружия, и просто продолжат жить, как прежде, независимо от того, кто этот гангстер.

2. Пригожин представлял угрозу для Путина, поскольку делает почти то же самое, что и Путин, и использует собственные активы Путина. И само российское государство, и наемники ЧВК Вагнер — это экстрактивные режимы с большими пиар-ресурсами и количеством оружия.

Режим Путина существует, а города Москва и Санкт-Петербург относительно богаты, благодаря колониальной эксплуатации углеводородных ресурсов Сибири. Богатством владеют очень немногие, а российское население регулярно пичкают зрелищами бессмысленной войны — в Украине, в Сирии, снова в Украине — чтобы отвлечь внимание от этого основного положения дел и убедить их —существует некий внешний враг, что и оправдывает войны (намек: на самом деле его нет).

Вагнер функционировал как некое расширение РФ, выполняя самую грязную работу за пределами России, не только в Сирии и Украине, но и в Африке. Это субсидировалось российским государством, однако настоящие свои деньги ЧВК зарабатывала на собственной добыче полезных ископаемых, особенно в Африке.