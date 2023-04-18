Что происходит в Москве в преддверии украинского наступления 18 апреля, 19:13 NV Премиум

Кремль охватила тревога из-за приближающегося украинского наступления

Боевые действия на Донбассе вошли в клинч, однако сам ход российско-украинской войны еще не зашел в тупик. Одним из заметных изменений стало прекращение российских ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре и другим гражданским объектам. Эта пауза явно не имеет ничего общего с православной Пасхой, отмечавшейся 16 апреля, поскольку продолжались жестокие удары малой дальности и жилой дом в Славянске был разрушен прямым попаданием, что привело к многочисленным жертвам. Скорее всего, российское командование пытается накопить ракеты большой дальности для новой серии ударов, возможно, направленных на срыв военных поставок для ожидаемого украинского наступления, возможно, путем поражения ключевых мостов через Днепр.

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Растущая тревога в России по поводу долгожданной украинской наступательной операции является наиболее существенным изменением в политическом контексте войны, и она развивается параллельно с осознанием того, что давно обещанное российское зимне-весеннее наступление на самом деле произошло.