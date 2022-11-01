Фаворит Путина зауважал Зеленского 1 ноября, 21:31

Чем жила страна 01 ноября 2022 года

● Фаворит Путина зауважал Зеленского. Евгений Пригожин, «повар Путина» и спонсор ЧВК Вагнера, назвал президента Владимира Зеленского «симпатичным парнем». «Вы сравниваете Невзорова и Зеленского, — сказал этот новый путинский фаворит российским пропагандистам. — Зеленский, хоть и является президентом страны, враждебной сейчас Российской Федерации, но все же он твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. О Невзорове этого сказать не могу. Он много и хорошо говорит, но, по-моему, он просто обаятельный, но болтун».

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Сейчас Пригожин уверенно набирает баллы в качестве нового представителя ближнего круга кремлевского диктатора:

● Пауки в банке и война. Накануне спонсор ЧВК Вагнер и человек, в свое время судимый по целому «букету» статей, ощутил, что окреп достаточно — и подал в российскую генпрокуратуру иск против своего давнего врага — петербургского губернатора Александра Беглова.

Близкий к Кремлю источник российского оппозиционного издания Медуза подчеркнул: такое поведение основателя ЧВК Вагнера не случайность. Ранее Пригожин, мол, понимал: он может заниматься лишь «медийным давлением» на губернатора, отношения с которым давно испортились из-за нежелания горадминистрации «отдавать» структурам бизнесмена госконтракты на крупные проекты с бюджетным финансированием. Но после начала войны в Украине влияние Пригожина на Путина сильно выросло. Российский диктатор уверен, что участие во вторжении ЧВК Вагнера — успешный опыт. По словам двух собеседников Медузы, близких к Кремлю, сейчас Пригожина можно считать «полноправным представителем ближнего круга» Путина.

● Теперь Пригожин вместе с Кадыровым открыто критикует руководство минобороны РФ и самого Шойгу, с которым давно находится в конфликте. А также требует заблокировать Youtube и объявить «нежелательной» деятельность Google в России. А The Washington Post писала, что во время одной из встреч с Путиным Пригожин прямо указал президенту на ошибки, допущенные минобороны РФ в войне.

● Впрочем, и Беглов не прост: он использует войну для своего пиара и сближения с Путиным. Именно Петербург взял «шефство» над Мариуполем, который был фактически уничтожен армией РФ, а Беглов лично не раз посещал город.

● Проявление подковерной борьбы. К слову, Пригожин и Кадыров совсем недавно добились снятия с должности Александра Лапина, командующего группировкой Центр оккупационных войск. Как считает военный журналист Юрий Бутусов, это стало своеобразным «признанием» успехов ВСУ. По его словам, сейчас в российской армии возникло двоевластие: есть вертикаль министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и вертикаль генерала Сергея Суровикина, командующего операцией в Украине, которого поддерживают Пригожин и Кадыров.

● «Их кампания против Лапина — это был наезд именно на Шойгу и Герасимова, которых они пытаются „сбить“. Известно, что в 2017 году Шойгу даже начал расследование против компаний Пригожина, пытавшихся захватить рынок поставок питания в российскую армию. Очевидно, эта борьба за ресурсы, за финансы, за власть в российской армии сейчас привела к такому двоевластию, где все стороны бегают к Путину и пытаются заручиться его поддержкой», — объяснил Бутусов.

А теперь о том, на чем основана «влиятельность» Пригожина — о его ЧВК, которая уже несколько месяцев штурмует Бахмут:

● Утилизация по-русски. По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, затяжной, но безуспешный штурм Бахмута боевиками Пригожина «решает» несколько проблем. Во-первых, с его помощью оккупанты пытаются улучшить свои тактические позиции. А во-вторых, в ходе штурма происходит «утилизация» потенциальных протестных элементов и личного состава, 60% которого составляют освобожденные «под войну» уголовники.

● Могилизация в действии. Российские оккупанты несут огромные потери в Украине, — только на Авдеевском и Бахмутском направлениях (Донецкая область) ежедневно погибает около сотни военных РФ. Об этом рассказал Сергей Череватый, пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ. «Они [оккупанты] пополняют свои потери постоянно. Вы же видите, насколько большие потери у них — ежедневно несколько сотен человек, было почти под тысячу. Это Авдеевское, Бахмутское направление — около сотни на каждом из этих направлений боевых потерь и столько же раненых», — отметил он.

По словам Череватого, оккупанты подтягивают мобилизованных, чтобы компенсировать потери, — практически все они с минимальной подготовкой. И добавил, что кадровые российские военные к мобилизованным относятся с пренебрежением.

● Между тем Путин объявил — «по предложению минобороны» — о завершении «частичной мобилизации» в РФ.

● Хороший день для ВСУ. С начала полномасштабной войны в Украине РФ потеряла около 72470 своих солдат. Из них около 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Генштаб, обнародовав эти данные, отметил: это «хороший день» для украинских защитников. Наибольшие потери в живой силе враг понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Кроме того, оккупанты лишились: танков — 2698 (+12 за сутки), боевых бронированных машин — 5501 (+16), артсистем — 1730 (+2), РСЗО — 383 (+0), средств ПВО — 197 (+0), самолетов — 276 (+1), вертолетов — 257 (+4), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1415 (+2) и многого другого.

● Украина вот-вот получит пару комплексов NASAMS. США подтвердили, что передадут Украине восемь батарей ЗРК NASAMS: две из них будут поставлены в Украину уже «в самом ближайшем будущем», а еще шесть — чуть позже. Информацию об этом на закрытом брифинге для СМИ сообщил американским журналистам высокопоставленный сотрудник Пентагона.

● Представитель американского оборонного ведомства также пояснил, что для защиты украинского неба США предприняли такие усилия: предоставили Украине 1400 ПЗРК Стингер в дополнение к «значительному количеству ЗРК малой дальности», которые передали Украине другие партнеры; обязались поставить Украине восемь батарей NASAMS и боеприпасов к ним, «два из них будут в Украине в самом ближайшем будущем, а еще шесть будут предоставлены позже»; «взяли на себя обязательства по созданию комплекса противодействия» ударным беспилотникам, включая [поставку] системы VAMPIRE и других радиолокационных систем; помогли обеспечить передачу Словакией системы С-300 в Украину в начале войны; Пентагон поставил «много запасных частей, чтобы украинская система противовоздушной обороны советского типа оставалась в рабочем состоянии».

● Нужен воздушный щит. Сегодня президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем создание воздушного щита над Украиной после очередного массированного ракетного обстрела РФ. В Twitter Зеленский поблагодарил Германию за поставку системы ПВО IRIS-T. «Необходимо построить воздушный щит над Украиной», — написал он.

Президент и канцлер также отметили важность продолжения зерновой инициативы, чтобы не допустить шантажа мира голодом.

● Макрон поможет ПВО и вообще. Президент Франции Эммануэль Макрон во время сегодняшних переговоров с Владимиром Зеленским пообещал помочь Украине укрепить противовоздушную оборону.

Макрон также пообещал помочь Украине перед наступлением зимы, «когда российские удары нанесли значительный ущерб инфраструктуре водоснабжения и электроснабжения Украины». 13 декабря в Париже состоится международная конференция для поддержки инфраструктуры Украины в зимний период. А 12 декабря пройдет двусторонняя конференция, «направленная на мобилизацию французских компаний».

● Французский президент осудил решение страны-агрессора России о «приостановке» выполнения ею зернового соглашения и подчеркнул, что оно наносит ущерб мировой продовольственной безопасности.

● Путин направил к Лукашенко Кинжалы? Россия могла завезти на белорусский военный аэродром Мачулищи свои наиболее дефицитные гиперзвуковые ракеты Кинжал (точнее, два самолета-носителя МиГ-31К и сами ракеты Кинжал), считают специалисты британской разведки.

Эти гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Россия использует с 2018 года, однако ранее не запускала их из Беларуси. РФ периодически задействует Кинжалы для ударов по Украине, но нечасто — поскольку их запасы, считают британцы, «вероятно, очень ограничены». Кроме того, даже используя подобные передовые боеприпасы большой дальности, Москва тратит их ради поражения целей «ограниченного оперативного значения».

«С учетом дальности [полета ракеты] более 2 тыс. км размещение Кинжалов в Беларуси дает России незначительное дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины», — констатируют в британской разведке. Однако там полагают, что вероятное размещение Кинжалов в Беларуси имеет скорее пропагандистскую цель: во-первых, послать сигнал Западу, а во-вторых — усилить представление о том, что Беларусь все более и более вовлекается в войну.

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● Алексей Данилов, секретарь СНБО, уверен: главным лоббистом уничтожения энергосистемы Украины в Кремле является замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

● Иран ракет Москве не дал? В Пентагоне пока не подтвердили данные о том, что Иран предоставит в ближайшее время России баллистические ракеты малой дальности.

Ранее Кирилл Буданов, глава ГУР Минобороны, заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности — Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

● В тоже время телеканал CNN, ссылаясь на осведомленный западный источник, сообщил: власти Ирана намерены поставить кремлевскому режиму до конца года новую партию дронов-камикадзе и 1 тыс. баллистических ракет малой дальности.

● Да и ГУР считает, что новая партия дронов — более 200 боевых беспилотников Shahed-136, Mohajer-6 и Arash-2 — прибудет через Каспийское море в РФ в начале ноября.

● Эрдоган попробовал вразумить Путина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор о «зерновой сделке» с российским диктатором Путиным. Турецкий лидер заявил, что его страна продолжает предпринимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением «зернового соглашения».

Кроме того, Эрдоган вспомнил о переговорах между Украиной и РФ. По его словам, если стороны конструктивно решат «зерновой кризис», то Турция продолжить способствовать тому, чтобы были предприняты шаги к мирным переговорам. При это Эрдоган выразил уверенность в том, что вопросы по организации экспорта украинского продовольствия будут налажены.

● 29 октября Москва, после мощной атаки на ее военно-морскую базу в Севастополе, под надуманным предлогом приостановила свое участие в зерновом соглашении.

Если уж речь зашла о возможных переговорах:

● Диктатор ждет. Российский диктатор заявил, что Украина не хочет вести «мирные» переговоры. «А теперь вообще сами себе запретили с нами о чем-то говорить. Ну как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать. Ну, мы подождем», — сказал Путин.

● А Газпром сдувается. Главное энергетическое оружие Кремля — Газпром — в январе-октябре 2022 года добыл 344 млрд кубометров газа, это на 18,6% (на 78,8 млрд кубов) меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщило российское агентство Интерфакс со ссылкой на оперативные данные компании. Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд кубометров — на 42,6% (на 67,6 млрд кубов) меньше, чем за тот же период 2021 года. Спрос на внутреннем российском рынке за этот период уменьшился на 5,6% (на 11,1 млрд кубов).

Перейду к экономике нашей страны:

● Бюджет с «дырой» в 20% ВВП. Кабмин утвердил ко второму чтению проект госбюджета-2023 с учетом предложений народных депутатов, сообщил в ТГ премьер Денис Шмыгаль. Министры скорректировали прогноз роста ВВП в сторону консервативного сценария — до 3,2% вместо 4,6%. Прогноз инфляции в Кабмине снизили с 30% до 28%.

● Госбюджет-2023 планируют с учетом 1,3 трлн грн доходов. В Кабмине предложили увеличить доходную часть более чем на 50 млрд грн благодаря скорректированным макропоказателям и налоговым изменениям.

● Расходы будут составлять 2,6 трлн грн. Ко второму чтению расходная часть бюджета выросла на 66,8 млрд грн. «Мы увеличили объемы расходов на выплаты пенсий, на ликвидацию последствий вооруженной агрессии России (строительство, ремонты, покупка людям жилья), на научную и научно-техническую деятельность, на льготные ипотечные кредиты ВПЛ», — отметил премьер.

● Дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. Его планируют покрывать за счет помощи партнеров. По словам Шмыгаля, Украине нужно привлечь $38 млрд от ЕС, США, МВФ и других доноров.

В тему:

● Банковая устроила большую перестановку. Кабмин уволил Юрия Витренко, главу правления НАК Нафтогаз Украины. Теперь, по данным сразу трех источников НВ в окружении президента Владимира Зеленского, место руководителя нефтегазовой компании получит Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий. В свою очередь, его министерство войдет в состав Министерства инфраструктуры, которым продолжит руководить Александр Кубраков. Благодаря подобному усилению одного министерства другим Кубраков, по данным НВ, получит пост вице-премьера и станет конкурировать по степени влиятельности с главой правительства Денисом Шмыгалем.

Чернышев близок к главе ОП Андрею Ермаку. В свою очередь Кубраков имеет на Банковой «своего» человека в лице замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

И для финала:

● Киев — с водой и почти со светом. В Киеве уже к утру полностью восстановили водоснабжение после массированных ракетных атак врага и повреждения энергообъекта в Киевской области. Для этого столичные энергетики и коммунальщики работали почти сутки. Однако плановые отключения света в столице продолжатся из-за дефицита в энергосистеме. Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко.

● А в Киевской области около 20 тыс. абонентов остаются без электроснабжения.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.