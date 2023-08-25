Юрий Бутусов

Юрий Бутусов

Главный редактор Цензор.нет

Что потеряла армия РФ вместе с ликвидацией Пригожина

25 августа, 13:03
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В чем был феномен ЧВК Вагнера на войне

С военной точки зрения ликвидация Пригожина — это ликвидация альтернативной модели администрирования человеческого ресурса в РФ во время войны. Пригожин построил с нуля прямо во время боевых действий целый армейский корпус, который имел большую боеспособность чем любой корпус профессиональной российской армии.

С политической точки зрения ликвидация Пригожина — это очередное подтверждение, что патриотизм в царской России — это просто лозунг для вербовки наемников. И Пригожин стал более эффективным вербовщиком «патриотов», чем Шойгу, и платил Пригожин «патриотам» больше, чем Минобороны. Но теперь от конкурента в борьбе за человеческой ресурс и власть Шойгу избавился.

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Россия — это феодальная деспотия, и война против Украины это — не борьба за «русский мир», а борьба за деньги и влияние, и раньше Пригожин убивал своих конкурентов Александра Беднова и Алексея Мозгового за деньги и влияние, а потом и его самого Шойгу убил за деньги и влияние.

Патриотизм в России — это просто лозунг для вербовки наемников

Феномен «Вагнера» в том, что фактически с нуля Пригожин развернул новый армейский корпус, который имел более высокую боеспособность в наземной войне, чем профессиональная российская армия, и построил систему постоянного восстановления боеспособности без отвода с фронта во время интенсивных боевых действий с марта 2022-го по июль 2023-го года.

Захват «Вагнером» Попасной и Бахмута стоил им 22 тысячи убитых и 60 тысяч раненых только по сообщениям самого «Вагнера» — колоссальные потери, размером в 8 штатных дивизий ВС РФ.

Но Пригожин обеспечил высокую боеспособность, несмотря на постоянные высокие потери. Это действительно интересно исследовать, поскольку возрождение «Вагнера» после ликвидации Пригожина и Дмитрия Уткина невозможно.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Сергей Шойгу Уткин Юрий Бутусов Частная военная компания Вагнера Война России против Украины зеки в армии РФ Пригожин убит

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