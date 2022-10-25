Повар Путина метит на нового Путина 25 октября, 18:45

Чем жила страна 25 октября 2022 года

● Повар Путина метит на нового Путина и околпачил Шойгу. Человеком из близкого окружения Путина, который недавно лично критиковал ход военных действий в Украине, оказался спонсор и куратор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Об этом сообщила The Washington Post.

Видео дня

Чиновники из США рассказали изданию, что Пригожин, которого называли «поваром Путина» (тот ныне активно вербует уголовников в ЧВК, превратившуюся в одно из наиболее значимых подразделений оккупационных сил) лично сказал кремлевскому диктатору, что его военное командование (читай — Шойгу) плохо управляет боевыми действиями.

Разочарование Пригожина в министерстве обороны РФ и его растущее напряжение в отношениях с министром обороны озвучены в отдельном докладе американской разведки, который, по словам людей, читавших этот файл, циркулирует среди официальных лиц в Вашингтоне.

● В течение многих лет Пригожин действовал в тени, отрицая связи с печально известной группой наемников Вагнера и петербургской фабрикой интернет-троллей, которую, по данным властей США, он финансировал для вмешательства в президентскую кампанию в США в 2016-м. Пригожин помогал неформально продвигать интересы Кремля за границами РФ и получил прозвище «повар Путина» из-за того, что владел петербургским рестораном, который когда-то часто посещал Путин, а также кейтеринговой компанией, которая хвасталась прибыльными российскими государственными и городскими контрактами.

● В последнее время Пригожин впервые признал свое кураторство над ЧВК Вагнер и обрушился с публичной критикой на российское военное руководство за его ошибки. Компанию ему в этом составил Рамзан Кадыров. Возможно, все это говорит об усилении позиций этих двух в кремлевской иерархии. Впрочем, есть вероятность того, что с помощью Пригожина-Кадырова Путин пугает коллективный Запад, — мол, вот какие неадекваты могут прийти к власти, если вы попытаетесь меня свалить…

Кадыров, к слову, также продолжает нагнетать:

● Наемник Путина призвал «стирать с земли» украинские города. Кадыров, кремлевский ставленник в оккупированной Ичкерии, в своем ТГ возмутился «слабыми ответами» армии РФ на то, что он назвал «обстрелами наших регионов».

«Раньше мы говорили, что мы проводим специальную военную операцию на территории Украины, но уже война идет на нашей территории… Я очень недоволен этим… Мы уже объявили военное положение [на временно оккупированных территориях Украины]… Но они (ВСУ) не стесняются, стреляют… Мы, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион — надо стереть с земли города, чтобы было видно дальний горизонт. Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», — написал Кадыров. По его мнению, принимая решение о том, чтобы «стереть с земли города», не стоит беспокоиться о реакции Запада: «Все что можно было, уже это было. Большего, худшего не будет».

● К слову: на Херсонском направлении украинские военные ракетным ударом уничтожили базу «кадыровцев». Речь идет о десятках убитых и раненых. Об этом сообщил Telegram-канал ВСУ.

● Уходите из Украины. «Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за Независимость Ичкерии — это лучшая гарантия, чтобы россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный)», — написал в Twitter секретарь СНБО Алексей Данилов, обращаясь к «кадыровцам». И добавил: если не уничтожить РФ, она вернется.

● Херсон освободят до конца года. Российские войска не полностью уходят с правобережной части Херсонской области и, вероятно, готовятся к битве за Херсон — однако ВСУ имеют шансы освободить эту часть региона и областной центр до конца 2022 года. Об этом написал американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке по итогам 24 октября.

● А еще в ISW отметили, что спонсор ЧВК Вагнер Пригожин продолжает наращивать влияние и создает параллельную Вооруженным силам РФ военную структуру, которая может представлять угрозу для правления Путина — по крайней мере, в информационном пространстве. «Повар Путина» заявил, что профинансирует формирование вагнеровского «добровольческого батальона» Игоря Гиркина, военного преступника и бывшего офицера ФСБ, который в последнее время яростно критикует Шойгу и Ко.

Перейду к событиям, которые развиваются в районе приложения усилий ЧВК Вагнера:

● Бахмут — место, где закончится армия РФ. Российские оккупанты сосредоточили огромное количество пехоты и артиллерии в районе Бахмута (город севернее Донецка, который уже много недель пытается захватить армия оккупантов). Его атакуют наемники частной военной компании Вагнера «повара» Путина Евгения Пригожина. Об этом рассказал Сергей Череватый, пресс-секретарь Восточной группировки войск Украины. По его словам, Бахмут «удерживается невероятными усилиями, кровью и потом наших солдат». Вокруг города постоянно идут позиционные бои, а россияне несут огромные потери.

По данным замминистра обороны Анны Маляр, Кремль недавно приказал своим солдатам захватить Бахмут до конца октября.

● За минувшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области. Об этом сообщили в Генштабе.

● Не идти в лоб, как русские. Стратегия Украины при освобождении Харьковской области заключалась в том, чтобы избежать полномасштабных лобовых столкновений, где перевес в артиллерии был у РФ. Об этом в интервью ABC News рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Вместо этого украинские силы принялись снижать огневую мощь России, нанося удары по узлам снабжения и проводя постоянные мобильные атаки. Командующий добавил, что Украина пыталась достигать поставленных целей с минимальными потерями.

● Оккупанты готовятся к обороне в районе Херсона. Российские оккупанты строят оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил Генштаб ВСУ. В районе населенного пункта Горностаевка (севернее Каховки) инженерно-саперные подразделения оккупантов проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега. Также армия РФ продолжает вывозить местных жителей из временно занятого Херсона.

С правобережной части города в населенные пункты Геническ и Скадовск вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации. Украдено оборудование интернет-провайдеров.

● Выравниваем линию фронта. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, обсудив ситуацию на фронте и ложь РФ о подготовке взрыва «грязной бомбы». «Я отметил, что Вооруженные силы Украины проводят активную оборону и наступательные действия в главных направлениях с целью освобождения населенных пунктов, выравнивания линии фронта, занятия господствующих высот и выгодных рубежей. Ситуация на фронте напряженная, но полностью контролируемая», — рассказал Залужный.

Главнокомандующий добавил, что заявления РФ о подготовке взрыва «грязной бомбы» являются дезинформацией. И подчеркнул, что у ВСУ нет оружия массового поражения.

● «Грязная бомба» существует лишь в воображении Шойгу. Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ, подтвердил: эксперты организации посетят Украину. И уточнил, что его команда постоянно наблюдает украинские ядерные объекты, — последняя проверка прошла месяц назад и «никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов там не обнаружено».

23 октября российский военный министр Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем он «выразил обеспокоенность» тем, что Украина «готовит провокации с применением «грязной ядерной бомбы».

● Кремль ответит в любом случае. В Госдепе США подчеркнули, что Россия столкнется с последствиями, независимо от того, использует ли она так называемую «грязную бомбу» или конвенциональное ядерное оружие. Об этом заявил Нед Прайс, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

● Подробности будут позже. Министр обороны Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. «Ценю четкую позицию США о нереагировании на провокации и нетерпимость к шантажу. Мы также обсудили следующий пакет помощи США в области безопасности для Украины. Подробности позже», — заявил украинский топ-чиновник.

● Украинское небо прикроют американские «ястребы»? США могут передать Украине свои старые системы ПВО Hawk (дальность поражения цели — 40 км, высота — до 18 км) для защиты от ударов войск РФ по гражданской и критической инфраструктуре. Об этом написало Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. Мол, администрация Джо Байдена будет использовать его полномочия по изъятию вооружений (PDA) для передачи оборудования Hawk, основанного на технологии времен Вьетнама, но неоднократно модернизированного. PDA позволяет США быстро и без одобрения Конгресса передавать оборонное вооружение из запасов в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Вероятно, первоначально США отправят ракеты-перехватчики для Hawk, так как неясно, в каком состоянии находится достаточное для Украины количество американских пусковых установок, — те находятся на хранении уже несколько десятилетий.

● Передачу ПВО Hawk могут рассмотреть уже в конце текущей недели.

● 11 супердронов для ВСУ. Украинские военные получат 11 мощных комплексов беспилотников PUMA-LE, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Их стоимость оценивается в более чем 540 млн грн, а деньги были собраны с помощью платформы UNITED24.

«Дроны оснащены обычной и тепловизионной камерой с 6-кратным зумом. Это позволяет обнаруживать противника днем, ночью и при любой погоде. Благодаря антеннам беспилотники преодолевают расстояние до 60 км. Такая дистанция поможет защитникам пробираться в тыл врага. Дроны находятся в полете около 6 часов и поднимаются на высоту до 3 километров. Это делает их незаметными для оккупантов», — пояснил Федоров. Комплексы PUMA-LE есть на вооружении 18 стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию.

● По данным британской разведки, с момента вторжения в Украину Россия не смогла добиться превосходства в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта.

● Убийцы из глубокого тыла. Расследователи Bellingcat, The Insider и Der Spiegel установили личности 35 россиян, которые наводят «высокоточные» ракеты — Калибры, Искандеры, Х-101 — на гражданские объекты в Украине и причастны к массовым убийствам украинских мирных жителей. За это отвечает секретное подразделение в составе Главного вычислительного центра российских вооруженных сил. В росСМИ ГВЦ упоминают редко, а военные издания утверждают, что он занимается «IT-услугами» и «автоматизацией» армии страны-агрессора.

Авторы расследования установили, что некоторые выпускники ведущих российских военных институтов и специалисты по ракетостроению и целеуказанию поступили на работу в ГВЦ, а их местом работы указана Знаменка, 19 в Москве (адрес генштаба ВС РФ).

● Русская загадка: войны нет, а партизаны есть. В Брянской области РФ сработало взрывное устройство на железнодорожном пути, который используют для военных перевозок из России в Беларусь. О подрыве полотна заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет.

● У оккупантов — массовые потери танков. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68 420 своих военных, за минувшие сутки — 480. Такие данные на утро 25 октября обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 16 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2611 (+21 за сутки), боевые бронированные машины — 5321 (+26), артсистемы — 1674 (+1), реактивные системы залпового огня — 377 (+2), средства ПВО — 190 (+1), самолеты — 271 (+1), вертолеты — 248 (+3), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1372 (+2) и многое другое.

● Зеленский — ЕС: нужны деньги и срочно. Президент Украины призвал страны ЕС создать финансовый Рамштайн для помощи Украине в реконструкции и восстановлении ее экономики. Об этом Владимир Зеленский сказал на открытии международной конференции по вопросам восстановления Украины: «Нам нужна финансово-координационная платформа, которая объединит все усилия по восстановлению нашей страны».

«Вес нашего fast recovery плана быстрого восстановления — $17 млрд немедленно. Это больницы, школы, жизненно важная транспортная и энергетическая инфраструктура. Мы имеем колоссальные потребности в восстановлении жилья», — сказал украинский лидер. Он отметил, что страна пока не получила «ни одного цента на быстрое восстановление» и попросил европейских лидеров приблизить необходимые решения.

Президент сказал: «Уже сейчас на этой конференции надо принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета будущего года. Для Украины это неподъемная сумма — $28 млрд дефицита. Это зарплаты учителей, врачей, пенсии. Наше объединение достаточно мощное, чтобы реализовать эту задачу». И подчеркнул, что «есть российские активы, которые уже заморожены и те, которые еще необходимо заморозить».

● Всемирный банк (ВБ) перечислил Украине $500 млн на поддержку государственных и решение немедленных потребностей, возникших из-за вторжения России. Новый транш увеличил сумму уже предоставленных Украине средств через ВБ до $11,4 млрд.

● Худшая в истории зима. Предстоящая зима будет «худшей в истории» из-за перебоев с поставками электроэнергии и отопления, считает глава НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко. Он подчеркнул, что российские оккупанты разрушили почти 40% объектов энергетики в Украине. Также на территории страны почти не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

● Призыв не торопиться с возвращением. Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, призвала украинцев, находящихся сейчас за границей, не спешить возвращаться на родину. Ее просьба обусловлена ожидаемыми зимой трудностями из-за повреждений украинской энергосистемы в результате российских террористических атак.

● Штайнмайер добрался до Киева. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер утром прибыл в Киев с необъявленным, но давно ожидаемым визитом. Это его первый вояж в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Автор «формулы Штайнмайера» должен был побывать здесь еще 20 октября, но тогда его появление в Киеве отменили из соображений безопасности. А еще до того Банковая отказала ему в визите, — в итоге даже вспыхнул небольшой украино-немецкий скандал.

● «Немцы, посмотрите на мир глазами украинцев». Уже из Киева Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к соотечественникам. «Несмотря на все тяготы, которые приносит война и нам в Германии — давайте на минутку посмотрим глазами украинцев. Тогда мы поймем, что им нужна наша полная солидарность и поддержка — до тех пор, пока это необходимо. Это также вопрос скорейшего восстановления разрушенной инфраструктуры, ремонта электросетей, водопроводов, систем отопления, устранения перебоев в подаче электроэнергии», — сказал немецкий президент, которому сегодня пришлось прятаться в бомбоубежище во время воздушной тревоги в ходе посещения Черниговской области.

Кроме того, Штайнмайер обратился с посланием и к самим украинцам, заверив, что они могут рассчитывать на поддержку Германии «в военном, политическом, финансовом и гуманитарном отношении».

● А новый премьер Италии Джорджа Мелони во время своего первого выступления в парламенте пообещала поддерживать Украину в войне с Россией и продолжать поддерживать западные санкции против кремлевского режима и его главы Путина, несмотря на любой газовый шантаж.

● На Даунинг-стрит появился новый владелец. Король Чарльз III официально назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании — третьим лидером страны за семь недель. Сунак — самый молодой британский премьер (ему 42 года) и первый премьер азиатского происхождения (он индус). А еще новый хозяин особняка на Даунинг-стрит, 10 является одним из богатейших британских политиков, чье общее с супругой (дочерью индийского миллиардера) состояние оценивают в 730 млн фунтов.

● Тем временем, бывший премьер Борис Джонсон планирует сосредоточиться на усилении поддержки Украины со стороны США. Для этого он может проводить больше времени в Вашингтоне, пишет FT со ссылкой на его друзей. «Формальной роли пока нет, но Борис очень обеспокоен ситуацией в Украине. Он считает, что США и американские расходы на оборону — лучшая сила для военного успеха в войне, и хочет убедиться, что поддержка не ослабевает», — уточнил один из них.

Усилия Джонсона явно не будут лишними, потому что:

● Конгрессмены-демократы требуют переговоров с Москвой. 30 конгрессменов от Демократической партии направили письмо главе Белого дома Джо Байдену, призвав его пойти на прямые переговоры с РФ. Об этом написала The Washington Post.

Конгрессмены считают, что кроме экономической и военной помощи Украине необходим «дипломатический толчок на опережение, удвоив усилия по поиску реалистичных условий для прекращения огня». «Мы не питаем никаких иллюзий относительно трудностей, связанных с привлечением России, учитывая ее вопиющее и незаконное вторжение в Украину. Если есть способ закончить войну, сохранив при этом свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое будет приемлемым для народа Украины», — говорится в письме.

Письмо, в частности, подписали конгрессмены Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш и Ильхан Омар, которые представляют так называемое «левое крыло» демократов.

● А вот спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что поддержка Украины не изменится в результате грядущих промежуточных выборов: «Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашего президента».

● Президент Франции Эммануэль Макрон призвал папу римского Франциска позвонить диктатору Путину, главе РПЦ Кириллу и президенту США Джо Байдену «для продвижения мирного процесса в Украине».

● KFC помахала РФ нагетсами. Компания Yum! Brands, которая владеет сетью ресторанов быстрого питания KFC, окончательно уходит из РФ и продает свой бизнес. Покупатель — Smart Service Ltd., которой управляет один из существующих в РФ франчайзингов KFC. Новый владелец должен будет проводить ребрендинг ресторанов и сохранить сотрудников.

И для финала:

● Зеленский готов заняться освобождением от РФ территорий Молдовы, Грузии и Японии. Владимир Зеленский предложил создать международные площадки для деоккупации территорий Молдовы, Грузии и Японии, временно находящихся под контролем РФ. Об этом он заявил, выступая на первом парламентском саммите Международной Крымской платформы в Загребе. «Мы должны сделать формат Крымской платформы стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то порабощены — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий [Курильские острова]», — призвал Зеленский. И добавил, что «возрождение настоящего мира» может начаться именно с освобождения украинского Крыма.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.