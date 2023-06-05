Кадыров, Пригожин, мины и Белгородская оборона 5 июня, 14:02

И Кадыров, и Пригожин заинтересованы в упрочнении своего положения

На минувшей неделе активно обсуждался «конфликт» между одними из наиболее публичных участников российского вторжения в Украину. Вначале, на фоне резкой критики армейского руководства со стороны владельца ЧВК «Вагнер», относительно спокойно высказался Рамзан Кадыров. Но, спустя пару дней, на Пригожина «обрушили гнев» командиры его отрядов (Ахмат — не одно подразделение, если кто-то не знал). В ответ по «чеченским героям» катком прошлись информационные ресурсы медиа-группы Патриот (принадлежит Пригожину). И, если ресурсы, формально существующие как СМИ, были относительно корректны, то авторы ТГ-каналов, групп в соцсетях выражений не подбирали. Выглядело это весьма забавно, учитывая, что еще в августе-ноябре 2022 оба ключевых персонажа выступали дуэтом, высказывая претензии Шойгу и его окружению. Правда, к субботе и та и другая сторона заявила о прошедшем «телефонном разговоре» и снятии претензий друг к другу.

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Часть наблюдателей и журналистов уже успели заявить о чуть ли не начале войны внутри РФ. Реальность намного проще (или сложнее). Для начала о «войне». И Пригожин, и Кадыров ни разу не высказывались даже с осторожной критикой Путина. Наоборот, демонстрировали всяческую поддержку и готовность чуть ли не «костьми лечь», исполняя его указания. Для справки «знатоков повара Путина» — «дедом» он называет совсем другого персонажа. И соответственно, мат в отношении сумасшедшего дедушки касается другой персоны и спокойно укладывается в формулу «царь хороший — бояре плохие».

Кто такие Кадыров и Пригожин

Так это показуха? Нет. Оба персонажа были абсолютно искренни и стычки между ними вполне вероятны уже в ближайшем будущем. Для понимания ситуации обратимся к функционалу Пригожина и Кадырова в схеме кремлевских элит.

Кадыров:

— Руководит Чечней в рамках старых договоренностей с Путиным и, фактически является неким «исключением из правил» в логике перетасовки губернаторов в РФ.

— Замкнул на себя все нити руководства регионом и превратился в некое подобие средневекового монарха;

Ни один из них не ставил под сомнение « мудрое руководство» Путина

— В обеспечении силового ресурса покровителем Кадырова является Золотов. Именно вывод подразделений МО из Чечни позволило Рамзану в свое время продемонстрировать свою «влиятельность» и способствовало вытягиванию с гор части бойцов, воевавших против РФ. Формула «армия ушла — присягнули новому своему монарху» была для них понятна. Соответственно, все силовые структуры Чечни (а большая часть из них носит имя «Ахмат») формально принадлежат Росгвардии либо МВД (ведомство, которое находится под влиянием Золотова). Исключение — созданный в 2022 году 78-й полк СпН называемый «Ахмат-Север».

Но, в РФ проходит очередная «кадровая революция», которая сопровождается «зачисткой» губернаторов. Группа Грефа-Кириенко подминает под себя даже регионы, казавшиеся вчера «неприкасаемыми». А опыт смены «пустивших корни» региональных царей у Кремля есть. Как и поддержка новой кадровой политики со стороны Путина.

Таким образом лидер Чечни пока что контролирует ситуацию, но он не уверен в возможности долго сохранять свой «особый статус».

Пригожин:

— Является типичным представителем группы «порученцев» — он формально не входит ни в одну из групп российских элит, но его услугами пользуются (или пользовались) все «башни Кремля» для выполнения «деликатных» задач, в которых нет возможности действовать легальными российскими структурами. И речь не только о ЧВК.

— Имеет несколько разноплановых успешных историй. Среди который работа в медиа-поле (фабрики троллей, ИПСО и т. д. ), владеет крупнейшей российской ЧВК, ведет геологоразведку в рисковых регионах (в первую очередь в Африке);

на африканском и, частично азиатском направлении его ЧВК является незаменимым (пока что именно так) силовым ресурсом для обеспечения бизнеса российских компаний;

— Его медиа-группа до сих пор имеет целый набор информационных ресурсов (воспринимаемых населением как местные) в сопредельных странах.

— Активный рекрутинг в его ЧВК и выполнение задач на фронте позволило снизить риски от необходимой мобилизации: отсрочить ее, занизить общий уровень армейских потерь (ЧВК — не армия).

— В конце-концов, он уложил десятки тысяч (учитывая контингент, и описанную выше логику, это не слишком волновало Кремль) ради того, чтобы подарить Путину картинку «победы в Бахмуте». Эффект был смазан Грайвороном, но он был.

— Тем не менее, Пригожин остается «порученцем» и его будущее зависит от того, насколько его услуги будут востребованными.

Мотивация, и разные алгоритмы

И Кадыров, и Пригожин заинтересованы в упрочнении своего положения. Учитывая ситуацию, проще всего это сделать (как они считали) — использовать фактор войны и неуспехов российской армии. Поэтому оба синхронно стали критиковать армейское руководство после отступления ВС РФ из-под Харькова. Но мотивация, или, образ желаемого, у каждого был свой.

Для Кадырова вариант усиления заключался в получении бонусов по одному или нескольким из следующих направлений:

— Укрепление своих позиций в блоке российских силовиков. В идеале — как самостоятельной фигуры, но (Кадыров трезво оценивал свои шансы) в реальности как протеже Золотова.

— Попытках получить функционал «смотрящего за регионами». Как минимум, в сфере мобилизации и поддержания порядка. И тут вновь имеем функционал в рамках действий командующего Росгвардией.

— Обновление (либо укрепление) собственных позиций как источника силы, которую можно использовать для купирования кризисных явлений.

Для Пригожина опции были несколько иные:

— Легитимизация института ЧВК и, на базе этого, вхождение в группу силовиков в качестве куратора «новых силовых структур»;

— Подготовка к старту (и старт) в качестве одного из лидеров нового партийного проекта, который будет создаваться для канализирования протестных радикальных и имперских настроений (по примеру партии «Родина» после второй чеченской войны);

Таким образом, синхронная критика армейского руководства со стороны данных персонажей выглядит вполне логично. И Пригожину, и Кадырову необходимо подчеркнуть неспособность ВС РФ решать поставленные перед ними задачи. И предложить свои услуги.

Пригожин берет на себя задачу взять Бахмут (речь об осени 2022), а Кадыров дает согласие на создание полка СпН в составе ВС РФ (чего избегал делать всю историю своего правления).

Оба выступают за проведение мобилизации. Кадыров пытается «давить» на руководителей Субъектов Федерации, но натыкается на противодействие группы Технократов и Собянина. Ему дают понять, что в качестве куратора регионов лидера Чечни видеть не хотят. Пригожин усиливает рекрутинг заключенных в свою ЧВК и открывает официальные вербовочные пункты в ряде регионов РФ (не имея легального статуса для своих отрядов).

Они могли быть союзниками и по направлению создания нового имперского партийного проекта. Но Кадыров — «не русский», а Пригожин выглядел слишком неуправляемым и неизвестным публике (по состоянию на осень 2022). Владелец ЧВК «Вагнер» пытается решить данную проблему, став одним из самых открытых для прессы политиком. Но в Кремле не спешат запускать партийный проект и, судя по снижению активности других претендентов, откладывают его запуск, как минимум, на 2024 год.

Разногласия и конфликт

Успеха в поле пересекающихся интересов Кадыров и Пригожин не достигли. Точнее, достигли частично, но каждый по своему направлению. Соответственно, алгоритмы их дальнейших действий расходились.

Пригожин продолжал резкую критику армейского руководства, в том числе используя кейс «взятия Бахмута». В частности, он вновь «вытянул» Суровикина как возможного партнера и противопоставил результат действий ЧВК «Вагнер» провалам подразделений МО РФ (и приданных им). Кульминацией публичного противостояния стал, фактически, ультиматум о выводе своих отрядов из Бахмута.

С момента ультиматума, вероятность конфликта стала возрастать. На начальном этапе в качестве замены «вагнеровцам» рассматривали именно подразделения Кадырова. Но для правителя Чечни такой вариант развития событий был нежелателен, а отказаться означало «продемонстрировать трусость». Кроме того, перспектива «пустить на убой» чеченские формирования была нежелательна и для командира Росгвардии Золотова, который рассматривает кадыровцев как «свой» ресурс.

В Министерстве обороны вынуждены были искать резервы для замены ЧВК «Вагнер» в Бахмуте. Кстати, минирование дорог на выезд из города, вероятнее всего, произошло именно в этот период — во избежание «несогласованного» отступления вагнеровцев из города. Старая советская тактика «заградотрядов».

Но, как бы там ни было, подразделения ЧВК «Вагнер» вышли из Бахмута, и Пригожин реализовал свой замысел по увеличению собственной значимости. Ведь в случае начала наступления ВСУ, его отряды, находящиеся в тылу, будут крайне нужны в качестве мобильного резерва. (Об этом писал и говорил в одном из недавних обзоров).

Это была угроза создаваемому Кадыровым имиджа «спасителей положения» для своих подразделений. Кроме того, Золотов, который ведет политику по собственному усилению и, одновременно, минимизации участия Росгвардии в боях на фронте, не заинтересован на данном моменте в появлении нового самостоятельного «игрока» в группе силовиков.

Результатом стала публичная перепалка Кадырова и Пригожина, где каждый преследовал свои цели. Но ни один из них не ставил под сомнение «мудрое руководство» Путина. Фактически, оба персонажа спорили по методах обеспечения роста своей значимости. А, заодно, создали информационный повод, заставивший граждан РФ (наблюдающих за войной) задуматься кто из этой пары «больший патриот». Хороший вариант, поскольку в списке претендентов на «патриотизм» не фигурировало армейское руководство.

Такой конфликт не мог выйти на уровень реального противостояния. Поэтому был найден выход в виде «разговора о судьбах отечества» при котором обе стороны якобы решили договориться и снять конфликт ради «будущего страны».

Но это не означает отказ от конкуренции — и Кадыров, и Пригожин пока находятся в уязвимом положении, выход из которого возможен, среди прочего за счет демонстрации лояльности Путину и полезности. Поэтому следующие конфликты возможны. Спор будет вестись «кто больше сделает для царя и отечества».

Белгородский кейс как крайне важный для обоих

Рейды русских добровольцев на территорию Белгородской и Курской области продемонстрировали неспособность ВС РФ обеспечить эффективную оборону российской территории вдоль границы. Очевидно, что задействованные в атаках силы РДК и легиона «Свобода России» недостаточны для захвата и удержания больших территорий на протяжении долгого времени. Но для предотвращения их рейдовых операций требуется достаточно большое количества сил и средств. Наличие таковых армейское руководство может обеспечить лишь, сняв часть подразделений с фронта.

Такая ситуация вновь создает условия для усиления влияния как Кадырова, так и Пригожина. Оба имеют в наличии достаточно большое количество бойцов, которых можно задействовать против РДК и легиона «Свобода России». При этом, учитывая специфику рейдов, уровень возможных потерь будет на порядок ниже, чем при интенсивных боях в условиях наступления ВСУ на фронте.

То есть появляется возможность позиционирования себя в качестве «спасителя России» с наименьшим из возможных рисков.

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Не удивительно, что Пригожин быстро отреагировал, заявив, что его бойцы будут выступать в качестве инструкторов для создаваемой «территориально обороны». Вероятнее всего, он сейчас пытается добиться согласия на переброску большей части подразделений ЧВК «Вагнер» в Курскую и Белгородскую области. Если у него это получится, то к «победе в Бахмуте», Пригожин добавит «эффективную защиту» российских приграничных областей. Прекрасный кейс как для политического проекта, так и для продолжения политики по входу в группу силовиков в качестве куратора одного из направлений.

Но аналогичная логика — имидж «защитника территории» при небольших потерях — выгоден Золотову. А также Кадырову, которого командующий Росгвардией может использовать на данном направлении. При этом правителю Чечни крайне важно участвовать в «белгородской операции», поскольку, таким образом, он демонстрирует возможность использования чеченских подразделений в других регионах РФ. В том числе «русских».

Таким образом, после окончания одного конфликта между Пригожиным и Кадыровым, начинается фаза конкуренции за выполнение задач вдалеке от линии фронта, на территории РФ в границах 1991 года. А это значит, что мы можем ожидать новой волны взаимных обвинений. Только к «гражданской войне в РФ» это не будет иметь никакого отношения.

Так, а что там с минами?

И, наконец, кейс минирования и боя между отрядами ЧВК «Вагнер» и 72 бригадой МО РФ. Минирование, вполне вероятно, произошло несколькими днями (если не неделями) ранее. И, как написано выше, оно было проведено дабы не допустить несогласованного с армейским руководством выхода вагнеровцев из Бахмута.

Знал ли об этом Пригожин? Вероятнее всего, да. Почему не заявил сразу? Не стоит забывать, что упомянутый персонаж весьма профессионально работает на информационном поле. И поднятие такого кейса целесообразно в нужное время и при нужных обстоятельствах.

«Звезды сложились» в момент выхода последних подразделений из города (перед этим колонны прошли). Причем, возможно, сами вагнеровцы создали предпосылки для этого. Стороны молчат о том, когда и как началась перестрелка с 72 бригадой. Известно лишь, что при «разминировании». Но разминировать можно в различных местах. В том числе и непосредственно перед позициями того или иного подразделения. Особенно, когда речь идет о бригаде, которую Пригожин обвинял в трусости и в составе которой Шойгу пытался развернуть «альтернативные пригожинским» отряды. Речь идет об отрядах «Штурм», собранных из числа заключенных.

Произошло боестолкновение, вероятнее всего, с жертвами с обоих сторон. Но выгодополучателем из данной ситуации выходит Пригожин: Кремлю пока необходим силовой ресурс его ЧВК на войне против Украины.

Но есть явный конфликт с армейскими структурами, который приобретает характер боестолкновений.

Логичное решение в таком случае — развести подразделения даже географически. И тут вспоминаем про проблемы в Белгородской области, куда, так или иначе, надо отправлять войска. Таким образом, даже атакой на 72 бригаду Пригожин пытается получить крайне выгодный и необходимый контракт для своей ЧВК.

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