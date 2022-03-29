И станут последние первыми 29 марта, 13:56 Цей матеріал також доступний українською

Мир перевернулся вверх дном. Словно стрелка магнитного компаса на полюсе, он развернулся на 180 градусов. Те, кого мы считали сильными, оказались слабыми

Практически весь Совбез ООН, который должен решать судьбу мира, оказался не готов к этой миссии. Наглядным же свидетельством гарантий безопасности от лидеров этого мира может быть украинский Мариуполь. Или Харьков. Или Сумы, Ирпень, Буча, Гостомель.

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Города, конечно, можно отстроить. Да, на это уйдет много ресурсов и времени. Но это можно сделать, и это будет сделано. Но можно ли восстановить доверие? И что делать с принципами, правами и свободами, которые государство-террорист, также являющееся членом Совбеза ООН, демонстративно выбросило на помойку? Начиная с базового — права на жизнь. Которое российская федерация решила отбирать по своему усмотрению, с помощью тяжелой артиллерии, крылатых ракет, фосфорных и кассетных бомб. Да и просто автоматной очередью по автомобилям с людьми, которые пытались вырваться из под-бомбардировок российской авиацией.

Я не дипломат. Поэтому имею право сказать правду. Слабыми оказались и те, кто были самыми сильными. Великий и могучий Китай, всегда подыгрывавший путинской россии своими голосованиями — «воздержаниями» в Совбезе и какими-то странными договоренностями с путином за кулисами.

Слабой оказалась и Америка. Как это ни больно признать. Да, мы благодарны американскому народу на предоставленное украинцам пехотное вооружение. И США вместе с Британией сделали больше всего из остальных стран мира, значительная часть которых до сих пор отстраненно наблюдают за масштабным военным преступлением 21 века. Это правда и нужно громко поблагодарить за это. Но история с фактическим блокированием передачи Украине старых советских «МиГ-29» и мобильных систем ПВО вызывает разве что ироническую улыбку. Горькую ироническую улыбку.

Слабым оказался мощный Альянс НАТО. Фраза его Генерального секретаря о том, что война не должна выйти за пределы Украины, была шокирующей. Мир должен, по-моему, услышать другую фразу от политического руководителя мощнейшего в мире оборонного альянса. О том, что война в Украине должна быть прекращена. И это обращение должно было прозвучать не в направлении украинской власти, а четко в глаза представителей путинского режима.

Мир слишком изменился, чтобы жить по старым схемам

Украина оказалась сильной. Неожиданно для многих. Я понимаю, почему этому так удивляются в мире. Украину часто воспринимали так, как учитель в школе воспринимает ученика на последней парте. Нам постоянно говорили о невыполненных домашних заданиях. А мы молча их выполняли.

Наша армия выдержала первый удар и действует квалифицированно и эффективно. Российские оккупанты это чувствуют на собственной коже. И такая эффективность в принятии решений была с первой секунды, когда россияне накрыли наши аэродромы ракетами. Украинские самолеты уже были в небе. Наша энергетика работает стабильно, несмотря на обстрелы ее объектов и захват двух атомных станций. Там, где они тотально не уничтожены российскими бомбардировками, работают все системы жизнеобеспечения, водоснабжение, связь, интернет, транспорт. Поезда на удерживающий оборону Киев идут по расписанию. Гривна тоже выдержала удар и не посыпалась. Ремонтные бригады возобновляют коммуникации и поставки сразу после обстрелов и разрушений. Все это лично у меня вызывает уважение к украинцам. И к домашним заданиям, которые мы с вами выполняли, создавая устойчивую и стабильную систему нашего государства. Способную держать позиции и развиваться даже под обстрелами путинской россии.

И особенно стойкими оказались люди. Путину нужна была картинка, что украинцы встречают его танки цветами. Не сложилось. Их встретили бутылками с зажигательной смесью. Путину нужна была картинка очередей автомобилей и толп беженцев на белорусской границе. Но даже те украинцы, которые уехали из страны, двигались в противоположном от «русского мира» направлении. Туда, куда все эти годы шла вся страна — в Европу. И это тоже пощечина российскому диктатору, который и грубой силой, и войной не смог загнать украинцев в созданный его режимом концлагерь.

И еще одна волнующая картина, которую еще стоит осознать: обходя вооруженных оккупантов, люди массово пробираются в полуокруженные города, которые россияне бомбят и обстреливают из воздуха. То есть люди из захваченных врагом пригородов, рискуя жизнью и преодолевая разрушенные мосты, переходя вброд реки, идут туда, где опасно, куда летят российские ракеты и авиабомбы. Они направляются к своим, и подальше от захватчиков, примеряющих одежду «освободителей». Вооруженные путинские солдаты часто с удивлением наблюдают за этим потоком людей, бросающих свои дома, оставляющих на обочинах автомобили, чтобы оказаться там, куда российская армия нацеливает свое оружие. Там, где опасно. Но подальше от того, что Путин и его свора называют «русским миром». И это тоже приговор современной россии.

Мир, конечно, оправится. Возможно, проявившие слабость сделают определенные выводы. И впустят мужество и силу в свои сердца. Так должно произойти. Потому что системы безопасности, в которой главные вопросы решают несколько стран, в решающий момент впавших в психологическую кому, и среди которых присутствует кровавый мясник, не только убивающий и разрушающий, но и ставящий под сомнение все провозглашенные ценности этого мира, больше не существует. Мир слишком изменился, чтобы жить по старым схемам. Мир нуждается в новой системе, в которой все замечательные декларации о свободе надежно защищены силой и политической волей.

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