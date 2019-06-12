Приговор антикоррупционерам? Сегодня, 16:36 Цей матеріал також доступний українською

Пять фактов об украинской коррупции, которые должна учитывать команда Зеленского

В соавторстве с Михаилом Корюкаловым, экспертом USAID #ВзаємоДія!

Борьба с коррупцией — одна из основных тем, вокруг которых велась президентская кампания. И это антикоррупционное сериалити продолжится уже совсем скоро — во время парламентских выборов.

Впрочем, после этого наступит необходимость перейти от рассуждений, лозунгов и спекуляций к данным. Начиная с 2007 года, при поддержке USAID в Украине регулярно проводится национальный опрос о состоянии коррупции. Изменили ли украинцы с годами свое отношение к культуре взяточничества? Одинакова ли ситуация в регионах?

Важно, чтобы отдельные приговоры не подменили собой содержательную антикоррупционную стратегию

Вот какие главные пять выводов мы сделали за 11 лет работы.

Вся надежда на президента

Для борьбы с коррупцией в рядах чиновников была создана НАБУ, НАПК и САП. Но люди возлагают ответственность за борьбу с коррупцией на президента. В 2018 году 63% украинцев считали, что Порошенко ответственный за преодоление коррупции. От Ющенко искоренения коррупции ожидали 69% граждан, от Януковича — 78%.

Очевидно, что в восприятии львиной доли населения противодействие коррупции останется и сферой ответственности при каденции Зеленского. Ни один другой орган власти не концентрирует на себе таких ожиданий общества. Даже Верховная Рада, которая находится на втором месте в этом параде ответственности. За все годы опроса в среднем 40% населения считали Раду ответственным за борьбу с коррупцией. По мнению украинцев, возможными союзниками президента в этой борьбе могут быть простые граждане, общественные активисты и СМИ. По крайней мере граждане верят в их желание бороться больше всего.

Средний класс не вариант

Принято считать (и данные это подтверждают), что средний класс — образованные и обеспеченные — в наибольшей степени готовы поддержать антикоррупционные реформы. Они могут выйти на митинг, принять участие в мероприятиях по контролю за органами власти, или просто отказаться от участия в коррупционном поступке, сообщив о взяточнике. Казалось бы, бескомпромиссность и нулевая толерантность к взяткам — обязательные черты этих людей.

Впрочем, данные говорят о другом. Те, кто готов присоединиться к преодолению коррупции — часто оказываются теми же людьми, которые в других обстоятельствах готовы и к коррупционным действиям. Это может кого-то разочаровать, но имеет простое объяснение.

С одной стороны, к антикоррупционной деятельности склонны присоединяться в основном образованные и трудоустроенные люди, которые имеют недвижимость и доходы. Они не видят органы и институты в черных цветах, понимают, что коррупция очень распространена, но не вездесуща, а также осознают, что могут иметь определенное влияние на правительство. Именно поэтому они готовы участвовать в антикоррупционной борьбе.

Если команда нового президента сможет гарантировать безопасность и защиту интересов людей, которые решились противостоять коррупции, и докажет, что власть действительно настроена принимать меры по борьбе с коррупцией, в намерениях изменить страну на них можно будет опереться. Если нет — они будут интегрироваться в коррупционную систему и цементировать ее. Они не будут совать свою голову в петлю — у них достаточно умений и знаний, чтобы приспособиться. И такие люди чаще других будут иметь опыт коррупции.

«Неправильные» массовые ценности — не конец света

Оставим средний класс. Наши исследования показали, что обдумывая вариант решения, который содержит коррупционную составляющую, подавляющее большинство граждан исходят из прагматической цели: комфортно и за меньшие расходы (времени, усилий, нервов) получить желаемый результат. Если правила сформированы так, что добродетельное поведение более рационально — они выберут его. Если без коррупции цели не достичь, а угроза наказания минимальная — они пойдут на взятку.

Поэтому антикоррупционная политика, шумно апеллирующая к «европейским ценностям», но не меняющая бизнес-процессы в органах власти с целью предотвращения и недопущения коррупции, а соответственно и не актуализирующая страх наступления санкций за нарушение правил — обречена. И в этом случае ценности действительно на хлеб не намажешь. Зато нулевую толерантность к коррупции намного легче привить тем, кто не имеет ежедневного коррупционного опыта. Поэтому сначала стоит поменять ежедневный опыт, а затем — ценности.

Ненаказанное зло растет

Каждый восьмой украинец и украинка считают бытовую коррупцию, с которой сталкивается каждый второй гражданин в стране, злом. А политическая коррупция на самом высоком уровне беспокоит население даже больше — более 90% считают ее серьезной проблемой. Этот факт надо просто принять: украинцы ожидают от высших органов примера добродетели, что станет для них сигналом необратимых изменений, которые в свою очередь улучшат уровень восприятия коррупции в стране.

Все хотят видеть принцип неотвратимости уголовного наказания за коррупцию в действии. И ждут реализации этого принципа на высших ступенях. Поэтому без приговоров для топ-коррупционеров новые лица во власти не смогут изменить уровень восприятия коррупции к лучшему, а заодно убедить народ в искренности собственного желания от нее избавиться. Основной причиной коррупции, по мнению граждан, является фактическое отсутствие адекватного наказания за нее.

Важно, чтобы отдельные приговоры не подменили собой содержательную антикоррупционную стратегию. Ведь, например, несколько посадок за коррупцию на таможне отнюдь не починят сломанную систему администрирования таможенных платежей.

Всех не пересажать

Хотя за последние 11 лет доля тех, кто имел опыт коррупции, уменьшилась более чем на 20%, мы продолжаем жить в тотально коррумпированной стране. Спад происходит за счет апокалиптических показателей коррупции в прошлом. Теперь они стали просто ужасными. В 2018 году 42% граждан признали, что они или члены их семей участвовали в коррупционных действиях.

Исследования фиксируют некоторое снижение уровня коррупции в системе здравоохранения и школах. Но в большинстве других сфер изменений к лучшему за последние 11 лет нет вообще. Почти 62% граждан, которые вступали в контакт со сферой высшего образования, подвергались коррупции, а каждый второй сталкивался с коррупцией в сфере выдачи разрешений (включая строительные), в сфере здравоохранения, в судах, при устройстве на работу на госслужбу и при взаимодействии с полицией. Этот список можно продолжать, цифры будут шокировать и в дальнейшем.

И это не только приговор системе государственного управления. Это еще и призыв беречь реалистичные ожидания от антикоррупционной политики властей.

Перед Украиной стоит большая задача. Чтобы доказать серьезность намерений, нужно не допускать избежания топ-чиновниками справедливого наказания, но при этом не забывать — долгосрочные изменения возможны только посредством системных реформ. И делать это все нужно в стране, где почти половина граждан имеет регулярный опыт коррупции. Чтобы привлечь их в ряды антикоррупционных активистов, следует заложить новую антикоррупционную парадигму, а не проповедовать абстрактную «новую жизнь» и «европейские ценности».

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