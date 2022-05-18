Президент наружу и внутри 18 мая, 15:00 Цей матеріал також доступний українською

Для победы нам всем нужно, чтобы президент наружу и президент внутри были одинаковы

Снаружи:

То, что президент не бросился в изгнание, предложенное дружественными странами, после бомбежек в первые дни войны, Запад и мир восприняли как высокий героизм. Мы доверились миру.

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Впрочем, могло ли быть иначе для главы государства, избранного с рейтингом высочайшего доверия. Это, максимально, не трусость.

То, что в многочисленных речах к парламентам, фестивалям, форумам президент талантливо нашел свою роль, которую Хабермас метко назвал «моральным вымогательством» — прямым требованием оружия, оружия и еще раз оружия — Запад оценил на обложках Time как мировое политическое лидерство. Мы гордимся этим.

Впрочем, могло ли быть иначе на фоне моральной высоты и героизма наших воинов. Это, максимально, ум, смелость и артистический талант.

Внутри:

То, что телеканалы Эспрессо, Прямой и Пятый отключили от общенационального цифрового эфира прямым решением СНБО, главой которого является президент, и не собираются восстанавливать, плохо восприняли в Украине. Наверное, это не понравилось и демократическому Западу.

Разве могло быть иначе на фоне моральной высоты и героизма наших воинов

То, что парламентская и государственная моновласть публично призывает быстрее повышать налоги и жестче проверять тот бизнес, который смог выжить в условиях войны, совсем плохо восприняло гражданское общество, в основе которого малый и средний бизнес.

Не буду упоминать об официальных телеведущих, скомпрометированных предыдущей работой на ТВ пророссийских владельцев.

Впрочем, разве могло быть иначе для президента, признанного миром, мононародовластию которого во время войны не нужна национальная демократическая оппозиция. Это, максимально, совсем не смелость. И совсем не ум. И не политический талант.

Что это?

Это накопление напряжения между президентом наружу и президентом внутри. Тем, кто талантливо выполняет большую роль мирового политика, и демократической по сути, свободолюбивой, предпринимательско-волонтерской Украиной, которые работают для фронта и тыла. Между властью и гражданским обществом. Между моновластью и национально-демократической оппозицией.

Для победы нам всем нужно, чтобы президент наружу и президент внутри были одинаковыми.

Текст опубликован с разрешения автора

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