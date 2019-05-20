Президент-сюрприз. Чего ждать от Зеленского? Сегодня, 19:35 1587 Цей матеріал також доступний українською

Решение распустить парламент был закономерным. Неожиданным стало лишь то, что новый президент объявил это прямо во время инаугурации

Мы получили президента-сюрприз — и увидим от него еще немало подобного.

До сих пор не было определенности, примет ли Зеленский решение о роспуске, как и когда именно состоятся выборы. Но, на мой взгляд, ключевым и решающим фактором станет позиция правительства. Если же правительство — не Народный фронт или депутаты — признает указ президента, включится в выборы, не заблокирует их финансирование, тогда нет никаких препятствий. Возможны судебные обжалования, однако, как уже сказали в ЦИК — избирательному процессу это не помешает.

Так поддержит ли правительство Зеленского? Для Гройсмана это станет вызовом. Он никогда прямо не заявлял, что он против досрочных выборов. Более того, по его словам, выступает за конструктивное сотрудничество с новым президентом. Другое дело, что в выступлении Зеленского было много критики в адрес правительства: сам Гройсман, кажется, считает это несправедливым, и судя по лицам на трибуне, это не понравилось и многим из министров.

Так поддержит ли правительство Зеленского?

Поэтому риск и проблема есть, но для Гройсмана и правительства они заключаются в конфликте. Пойти на прямое противостояние с новым президентом — а заодно вразрез с общественными ожиданиями — было бы рискованно как для имиджа, так и политически.

Судя по всему, досрочные выборы таки пройдут в июле, и сейчас Зеленский требует от Верховной Рады принятия избирательной реформы. И давайте оценивать ситуацию реалистично: даже если бы выборы были запланированными, то учитывая, столько времени у депутатов ушло на языковой закон, на рассмотрение 4000 поправок им понадобится где-то три месяца. Именно до даты плановых парламентских выборов.

Зеленскому, Батькивщине и другим выгодно, чтобы выборы прошли досрочно — по партийной системе с открытыми списками. Во всяком случае это не проблема для нового президента: в таком случае его партия будет победной. Более того, если бы выборы проходили только по партийным спискам, то Слуга народа могла бы получить абсолютное большинство депутатских мандатов. Поэтому Зеленский выступает «за» такую систему, но, насколько я понимаю, никак не большинство в Верховной Раде.

К тому же, есть проблема с избирательным кодексом: принять все эти поправки в такой короткий срок невозможно. Впрочем, к этой идее могут вернуться уже в составе новой Верховной Рады, или же есть вариант принятия точечных действий: изменения избирательной системы, уменьшение избирательного барьера, а также говорится о возвращении избирательных блоков. И это возможно сделать до выборов.

Досрочные выборы никак не приговор и для молодых партий, и реформаторов. Скорее наоборот: как по спискам Зеленского, так и Вакарчука, в Верховную Раду могут пройти многие с реформистскими взглядами. Да, заявлять им всем надо было о себе раньше, и в этом смысле дата выборов мало что меняет. У молодых проевропейских реформаторов будут шансы только тогда, когда их силы объединятся. А если нет, то какими бы хорошими они ни были, шансов у них нет: ни сейчас, ни в октябре.

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