Трамп нацелился на Гренландию. Какой ультиматум поставила Дания

Американские вооруженные силы способны взять Гренландию под контроль за считанные часы, если не минуты. Однако Копенгаген выработал свою линию обороны

После операции Дональда Трампа по «обезглавливанию» режима Мадуро в Венесуэле становится очевидно, что теперь его внимание сосредоточено на Гренландии.

Об этом свидетельствует недавний комментарий в сети X представителя администрации Трампа Стивена Миллера, — в своем посте он, в частности, заявил, что «Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов».

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«Никто не осмелится воевать с США за будущее Гренландии, — уточнил Миллер в интервью CNN, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность применения военной силы. — Настоящий вопрос в том, на каком основании Дания заявляет о контроле над Гренландией? Какова основа ее территориальных претензий?»

На первый взгляд трудно понять, что именно могла бы сделать Дания, чтобы воспрепятствовать возможной операции США, если она будет реализована по крымскому сценарию — с участием «вежливых зеленых человечков», внезапно появляющихся на улицах Нуука. По сути, американские вооруженные силы способны взять Гренландию под контроль за считанные часы, если не минуты — по крайней мере с тактической точки зрения.

Однако, судя по комментариям премьер-министра Дании Метте Фредериксен, Копенгаген все же выработал определенную линию обороны.

Фредериксен дала понять предельно ясно: для Дании сегодня выбор стоит между Гренландией и НАТО. Какой смысл в членстве в Альянсе, если он позволяет «союзнику» беспрепятственно зайти на твою территорию и отобрать значительную ее часть? Что-то подсказывает мне, что в таком случае Дания просто выйдет из НАТО. И именно эту карту Копенгаген сейчас разыгрывает в разговоре с американским президентом — карту возможного конца/распада Альянса.

Для Дании сегодня выбор стоит между Гренландией и НАТО

Решится ли Трамп стать тем президентом США, который официально спровоцировал крах НАТО — не просто фактический, а уже реальный и формально закрепленный? А с учетом ослабевших американских гарантий безопасности для Европы и очевидных усилий самого Трампа по подрыву ЕС, такая перспектива выглядит вполне реалистичной.

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С точки зрения стратегических интересов США трудно понять, какие выгоды может дать установление полного суверенитета над Гренландией (даже если Дания оспорит такой шаг). Соединенные Штаты и так практически полностью контролируют Гренландию в стратегическом плане: в военном отношении Дания позволяет Вашингтону делать там все, что тот сочтет нужным. Хотя США и не проявлял там особую активность — реальное военное присутствие Соединенных Штатов на острове невелико, численность войск была сокращена с 10 тысяч человек в разгар холодной войны до нескольких сотен. Судя по всему, ни Россия, ни Китай до недавнего времени не рассматривались как серьезная угроза в этом регионе.

В итоге остается лишь экономический фактор — свободный доступ к минеральным ресурсам Гренландии. Однако Трампу пришлось бы сопоставить эту выгоду с очевидными стратегическими потерями, связанными с подрывом или даже крахом НАТО в результате подобных действий.

Примечательно и недавнее совместное заявление европейских союзников Дании. Их обеспокоенность зашла так далеко, что они решили сделать дипломатический предупредительный выстрел в сторону Трампа. Но волнует ли его возможный крах НАТО? Для Европы это вопрос экзистенциальный, а вот что касается Трампа… Это скорее вопрос самолюбия — сможет ли его эго пережить этот удар?

Перевод NV

Текст публикуется с разрешения автора

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