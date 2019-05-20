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Дмитрий Кулеба

Постоянный представитель Украины при Совете Европы, автор книги "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ"

Президент — копия общества

Сегодня, 12:51
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Сегодня началась новая эпоха Украины

Петр Порошенко был хорошим президентом Украины. По совокупности факторов лучшим из всех тех, которые у нас были до этого.

Он был своеобразной копией украинского общества — ногами он шел в будущее, а руками удерживался за прошлое.

Когда страсти немного поулягутся, о его президентстве начнут вспоминать в положительном ключе. В частности, в учебниках истории.

А сейчас я очень надеюсь, что он останется в политике и будет сильным игроком, создавая балансы в новой системе власти.

Реальность гораздо сложнее желаний

У нового президента Украины имеются все возможности приумножить то хорошее, что уже было сделано, и избежать совершённых ошибок. Главное, чтобы он мог оторваться от прошлого. Из того, что я слышал о Владимире Зеленском от людей, знающих его, он действительно хочет сделать Украину успешной. Как гражданин, я искренне желаю ему в этом добиться успеха. А дальше жизнь покажет, ибо реальность гораздо сложнее желаний.

Сегодня началась новая эпоха Украины. Это произошло в мире, в котором многое изменится в течение нынешнего года. Риски для нас возрастут. Однако появятся и новые возможности.

В любом случае страна продвигается вперед. Вопрос только в цене этого продвижения.

Текст опубликован с разрешения

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Теги:   Инаугурация Петр Порошенко Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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