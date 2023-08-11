Как заинтересовать инвестора в своем проекте за 30 секунд 11 августа, 13:20

Одно дело, когда ты получаешь качественную презентацию, другое, когда на ходу нужно рассказать о «крутом» проекте

Так случилось, что сегодня вовлечен в ряд инвестиционных процессов и почти ежедневно получаю информацию о новых инвестиционных проектах. Одно дело, когда ты получаешь качественную презентацию, другое, когда тебе на ходу рассказывают о «крутом» проекте. И если неправильно расставить акценты, то интерес будет нулевым, а второго шанса уже не выпадет.

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Такой формат называется «elevator pitch». Короткая вдохновляющая презентация, которую ты делаешь потенциальному инвестору во время вроде бы случайной, совместной поездки в лифте или на эскалаторе (пока у него нет возможности убежать).

Как правило, такой формат презентации должен уложиться в 30 секунд времени и закончиться положительной реакцией инвестора, выраженной в приглашении сделать более детальную презентацию.

Какие особенности этого формата?

1. В двух словах, «презентация в лифте» — это короткое представление о себе, о том, чем вы занимаетесь и что предлагаете. Это ледокол, прелюдия к установлению значимой связи. И благодаря этому вы можете пробудить интерес и заставить своих слушателей хотеть большего.

2. Определите свою цель. Начните с определения цели вашего выступления. Какой результат вы ожидаете? Проинформировать об идее, продукте? Познакомиться и установить контакт? Договориться о встрече для детального обсуждения идеи или возможного сотрудничества?

3. Изучите человека, которому вы делаете презентацию. Его опыт, интересы, возможную реакцию на те или иные идеи. Что может мотивировать его продолжить с вами диалог позже?

Будьте позитивны и убедительны в ограниченное время

4. Расскажите, кто вы, чем занимаетесь и чего хотите достичь. Ответьте себе на вопрос: «Почему вы можете заинтересовать вашего визави?» Ваша цель — сосредоточиться на главном.

5. Подготовьте вопрос, который сможет привлечь внимание вашего собеседника к вам и вашей идее и удержит внимание.

6. Будьте позитивны и убедительны в ограниченное время. И, важно — проявляйте уверенность. Неуверенность мгновенно обнулит ваши потуги. Это касается и голоса. Неуверенный, дрожащий голос обесценит ваши шансы.

7. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите делать, а не на том, что вы не хотите делать.

8. Не используйте жаргонные слова и специфические слова. Речь должна быть понятной даже пятикласснику.

9. В идеале акцентируйте внимание на том, что уже делаете для достижения цели. Идея, подтвержденная действиями, укрепляет доверие к ней и к вам.

10. Потренируйте свою речь другу или запишите ее, чтобы быть уверенным, что ваше сообщение понятно. Чем больше вы практикуетесь, тем лучше ваша речь.

Что будет полезно упомянуть в этом коротком спиче: ваш опыт, аргумент, почему это блестящая идея, аргумент, понятный вашему визави и вызывающий у него положительную реакцию. Используйте статистику и цифры, подтверждающие успешность вашей идеи. Иногда полезно использовать ссылки на чужой успешный опыт. В некоторых случаях полезным будет упоминание об успешном опыте вашего визави.

Не забудьте обменяться контактами и уточнить детали предстоящей встречи, если вам ее предложили (это можно сделать уже в переписке).

Вот возможный алгоритм такого питча:

1. Представление

Я (имя, позиция), представляю (название стартапа), который нацелен на (продукт, услуга…)

2. Проблема/решение проблемы. Мы помогаем нашим клиентам решить (задачу, проблему) предлагая лучшее решение (в чем оно заключается).

3. Конкурентная среда. Кто наши конкуренты и почему мы (наш продукт, идея) лучше.

4. Возможности рынка. Цифры, динамика, тренды. На какую долю рынка мы претендуем и почему. Почему именно сейчас лучшее время?

5. Бизнес-модель. В чем она заключается и где зарабатываем деньги? Что должно заинтересовать вашего оппонента?

6. Достижения. Чего мы достигли уже сегодня (в реализации нашего проекта, где вы сейчас находитесь).

7. В чем ваш запрос? Организация встречи для детальной презентации. Запрос инвестиций? Предложение протестировать продукт, услугу?

И вот на закуску пример крутого elevator pitch от Стива Джобса, который уговорил Джона Скалли уйти из Pepsi Co. в Apple Inc. Стив Джобс спросил его: «Ты хочешь провести остаток своей жизни, продавая подслащенную воду, или ты хочешь получить шанс изменить мир?» Результат этого питча вы знаете.

Текст опубликован с разрешения автора

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