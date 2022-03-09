Чудовищное преступление, совершенное от имени всех россиян 9 марта, 23:10 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 9 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Чудовищное преступление, совершенное от имени всех россиян. Оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по мариупольскому медкомплексу, в котором находится роддом. «По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин», — написал в ФБ бывший замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

● В горсовете уточнили, что под удар попала и детская больница, которая находится рядом с роддомом.

● Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате удара по детской больнице и роддому в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек — роженицы и персонал. О пострадавших детях пока не сообщалось. По поводу жертв — «цифра пока на нуле».

● Это террор. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар оккупантов по роддому и детской больнице в Мариуполе террором. И призвал мировое сообщество наконец-то закрыть небо над Украиной для авиации РФ.

● «Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть силы. Но, похоже, вы теряете человечность», — отметил Зеленский.

● «Нет ничего хуже, чем нападение на уязвимых и беззащитных людей. Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов. Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления», — написал премьер Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter.

● «До удара по роддому Мариуполя это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война», — написал в ФБ Алексей Арестович, советника главы ОП.

● Город братских могил. За время блокады Мариуполя из-за обстрелов со стороны оккупантов погибли около 1170 мирных горожан. Лишь за сегодня в городе — в братской могиле — похоронили 47 человек. Такие данные привел Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на заммэра Мариуполя Сергея Орлова.

● Российские оккупанты заблокировали 50 автобусов для эвакуации людей в Стоянке Киевской области и не дают проехать колонне. А ведь она должна была вывезти людей из Ирпеня и Бучи. Об этом сообщает Бучанский горсовет в ФБ. Эвакуация из Ворзеля в Киев продолжается.

● Чернобыльская авария может повториться. «В результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС! — сообщили в НЭК Укрэнерго. — Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения».

В Энергоатоме уточнили, что в хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1) находится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. «Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, насосы не будут производить охлаждение. Как следствие возрастет температура в бассейнах выдержки, будет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду, — сообщили в Энергоатоме. — Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы».

● В компании отметили, что из-за обесточивания не будет работать вентиляция на объекте, и весь находящийся там персонал получит опасную дозу излучения.

● Зеленский пытается усадить Путина за стол переговоров. Украина просит мировое сообщество помочь провести прямые переговоры президента Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным. «Мы готовы обсуждать большое количество тем, но, к сожалению, сейчас мы не видим такой готовности со стороны Путина, — заявил по этому поводу в комментарии Bloomberg Игорь Жовква, замглавы ОП. — Мы попросили мировое сообщество о помощи с проведением этих прямых переговоров».

● Киев, по словам Жовквы, ведет соответствующие консультации, в частности, с канцлером Германии Олафом Шольцем.

● Тупость государственного уровня. РФ не собирается уступать украинской стороне ни в одном из переговорных пунктов. Об этом сообщил Леонид Слуцкий, член делегации страны-агрессора на переговорах с Украиной, глава комитета госдумы РФ по международным делам.

● ЕС выдал новую порцию санкций. Евросоюз ввел санкции против банковского сектора Беларуси и 160 граждан РФ. Также страну-агрессора отрежут от технологий в сфере морской навигации.

● В отношении Беларуси: ЕС отключит от международной системы SWIFT Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Республики Беларусь и их дочерние компании; вводится запрет на операции с Центробанком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами; вводится запрет белорусским гражданам или резидентам страны держать в европейских банках более 100 тыс. евро и торговать еврооблигациями; вводится запрет на поставки банкнот евро в Беларусь; с 12 апреля 2022 года вводится запрет на листинг акций белорусских госпредприятий на торговых площадках ЕС.

● В отношении российской экономики: вводятся новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи; российский морской регистр судоходства внесен в список госпредприятий, на которые распространяются ограничения финансирования.

● В отношении 160 граждан страны-агрессора вводятся персональные санкции «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В этот список попали: 14 бизнесменов, работающих в металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях, а также члены их семей; 146 членов совфеда, ратифицировавших «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» с «Л/ДНР».

● По информации Financial Times, почти все бизнесмены из «списка 14-ти» — участники встречи Путина с бизнесом 24 февраля. Это, в частности: Михаил Полубояринов (Аэрофлот), Андрей Мельниченко (СУЭК), Дмитрий Пумпянский (ТМК), Андрей Гурьев (Фосагро), Дмитрий Мазепин и его сын Никита (Уралхим), Михаил Осеевский (Ростелеком), Владимир Кириенко (VK), Вадим Мошкович (Русагро), Дмитрий Конов (Сибур).

● Как отметили в Еврокомиссии, ограничительные меры ЕС теперь применяются в общей сложности к 862 физическим и 53 юрлицам РФ.

● Германия не хочет отключать от SWIFT российский Сбербанк. Германия является основным противником отключения от SWIFT Сбербанка. На это финучреждение приходится более половины розничных депозитов в РФ. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на нескольких дипломатов.

● Сбербанк исключили из первоначального списка банков, которые отключили от SWIFT, в рамках решения о защите транзакций, связанных с энергетикой.

● Еще 2 млрд для Украины. Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 2 млрд евро, чтобы помочь украинским гражданам, компаниям и странам, которые принимают украинцев.

● Рамочная программа предусматривает отсрочку платежей и реструктуризацию долга украинских компаний, финансирование торговых операций (в том числе импорта горючего), пополнение ликвидности для компаний, пострадавших от боевых действий, и поддержку срочных реформ правительства. Где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться.

● Кремль признал, что послал на убой срочников. Среди российских оккупантов, которые напали на Украину, присутствуют и военнослужащие срочной службы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на минобороны РФ. Как сообщил официальный представитель последнего генерал-майор Игорь Конашенков, в частях сил, участвующих в войне, «к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы». Он также признал, что ряд военных РФ, в том числе срочной службы, были захвачены в плен.

● Ранее Кремль клялся-божился, что во вторжении задействованы только профессиональные военные.

● «Непобедимые кадыровцы» — это миф. Командир чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский назвал мифом истории о «непобедимых кадыровцах». Во время вторжения РФ в Украину они, по его словам, продемонстрировали свою неготовность сражаться с настоящими военными.

«Основная ставка Путина была на них. Придут «кадыровцы», все разбежатся, и они сразу возьмут все. Что происходит сегодня, мы видим. Их, как цыплят, разносят на этих полях… И там не одни чеченцы. Набрали с Кавказа, загнали сюда всех под маркой «кадыровцев», — рассказал Чеберлоевский Кавказ.Реалии.

● Что касается потерь боевиков Кадырова в Украине, то, по словам Чеберлоевского, они огромные. «Их сотнями тут положили. Их прячут в Беларуси в моргах, не отправляют домой. Поэтому мы и говорим Кадырову: если хочешь покончить с нами или с кем-то еще, езжай сюда сам. Чего ты там, трус, спрятался?» — обратился он к кремлевскому ставленнику.

● «Журналисты раздули значимость Кадырова, якобы он самостоятельная личность. Кадыров — раб и шестерка Путина», — подчеркнул Чеберлоевский.

● Nestle ведет двойную жизнь. Группа компаний Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания в упаковке, приостановила все капиталовложения в РФ из-за военного вторжения в Украину.

● Nestle, которая ранее заявляла, что прекратила всю рекламу в РФ, сообщила Reuters, что, тем не менее, продолжит поставлять в страну-агрессор основные продукты питания, «придерживаясь той же линии, что и другие крупные производители продуктов питания». Агентство отмечает, что производители потребительских товаров утверждают, что «россияне полагаются на их продукцию в повседневной жизни».

● Раша.Нет.Совсем. Магистральный интернет-провайдер Lumen официально прекращает продажу всех своих продуктов и услуг российским компаниям. «Мы планируем немедленно прекратить деловые операции. Мы начали уведомлять клиентов, закрывая бизнес с правовой и нормативной точки зрения, а также предпринимаем другие шаги для выхода из бизнеса в регионе», — говорится в заявлении компании. Также Lumen прекращает продажи иностранным компаниям, которые планируют предоставлять услуги на территории РФ. Провайдер отклоняет все запросы на предоставление услуг от российских организаций, которые находятся под санкциями.

● Ключевой американский провайдер интернета в РФ Cogent Communications уже начал прекращать обслуживание страны-агрессора.

● Табачные компании British American Tobacco и Philip Morris останавливают инвестиции в РФ.

● Пусть смотрят свою чушь. Американская медиакомпания Discovery, Inc. приостановила вещание своих кабельных телеканалов в РФ. В Discovery объяснили, что приостановка вещания — ответ на российское военное вторжение в Украину.

● В Discovery входят 15 телеканалов, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.

И для финала:

● Военные итоги дня. Генштаб ВСУ подвел итог дня. На Востоке украинские защитники сдерживают противника в трех операционных районах — Донецком, Слобожанском и Таврийском. На Северо-западном направлении силы обороны прикрывают границу с Беларусью и ведут оборонную операцию в Полесском и Волынском операционном районах.

В районе Бородянки и Макарова Киевской области оккупанты понесли значительные потери во время наступательных действий украинских военных.

Чернигов стойко держит оборону, защитники Киева также удерживают рубежи. 9 марта оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице в Мариуполе, противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население.

● По данным Генштаба, в армии Беларуси 8 марта провели внутренний анонимный опрос по поводу готовности принять участие в войне на стороне России. Результаты показали, что «преимущественное большинство личного состава не готовы».

● Победа будет за Украиной. По прогнозам разведсообщества США, которые были озвучены комитету Конгресса, победа будет за Украиной, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Это будет сложно — не нужно недооценивать врага — [но] мы его, прошу прощения за сленг, лупим по всем направлениям. Но они ползут, ползут как саранча… Отрабатывает территориальная оборона, Силы спецопераций, филигранно — наши военные. Там, где они [оккупанты] хотели продвинуться за день-два-три, продвигаются в лучшем случае за намного более долгое время, потому что все общество оказывает сопротивление».

● По словам Данилова, планы врага немного изменились с начала полномасштабной войны в Украине, так как блицкриг провалился. «У них сменилось руководство: сняли с должностей около восьми генералов из-за того, что они не выполнили задачи, назначили новых. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии», — заявил он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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