Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Чудовищное преступление, совершенное от имени всех россиян

9 марта, 23:10
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Чем жила страна 9 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Чудовищное преступление, совершенное от имени всех россиян. Оккупационные войска нанесли артиллерийский удар по мариупольскому медкомплексу, в котором находится роддом. «По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых и убитых женщин», — написал в ФБ бывший замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В горсовете уточнили, что под удар попала и детская больница, которая находится рядом с роддомом.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в результате удара по детской больнице и роддому в Мариуполе предварительно пострадали 17 человек — роженицы и персонал. О пострадавших детях пока не сообщалось. По поводу жертв — «цифра пока на нуле».

Это террор. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар оккупантов по роддому и детской больнице в Мариуполе террором. И призвал мировое сообщество наконец-то закрыть небо над Украиной для авиации РФ.

«Мариуполь. Прямой удар российских войск по роддому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство! Сколько еще мир будет соучастником, игнорируя террор? Немедленно закройте небо! Немедленно остановите убийства! У вас есть силы. Но, похоже, вы теряете человечность», — отметил Зеленский.

«Нет ничего хуже, чем нападение на уязвимых и беззащитных людей. Великобритания изучает возможность еще большей поддержки Украины для защиты от авиаударов. Мы привлечем Путина к ответственности за его ужасные преступления», — написал премьер Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter.

«До удара по роддому Мариуполя это были цветочки. Сейчас, твари, начнется совсем другая война», — написал в ФБ Алексей Арестович, советника главы ОП.

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● Город братских могил. За время блокады Мариуполя из-за обстрелов со стороны оккупантов погибли около 1170 мирных горожан. Лишь за сегодня в городе — в братской могиле — похоронили 47 человек. Такие данные привел Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на заммэра Мариуполя Сергея Орлова.

Российские оккупанты заблокировали 50 автобусов для эвакуации людей в Стоянке Киевской области и не дают проехать колонне. А ведь она должна была вывезти людей из Ирпеня и Бучи. Об этом сообщает Бучанский горсовет в ФБ. Эвакуация из Ворзеля в Киев продолжается.

● Чернобыльская авария может повториться. «В результате вражеских действий российских оккупантов полностью обесточена Чернобыльская АЭС! — сообщили в НЭК Укрэнерго. — Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергоснабжения».

В Энергоатоме уточнили, что в хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-1) находится около 20 тыс. отработанных топливных сборок. «Они нуждаются в постоянном охлаждении, которое возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, насосы не будут производить охлаждение. Как следствие возрастет температура в бассейнах выдержки, будет парение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду, — сообщили в Энергоатоме. — Ветром радиоактивное облако может быть перенесено в другие регионы Украины, Беларуси, России, Европы».

В компании отметили, что из-за обесточивания не будет работать вентиляция на объекте, и весь находящийся там персонал получит опасную дозу излучения.

● Зеленский пытается усадить Путина за стол переговоров. Украина просит мировое сообщество помочь провести прямые переговоры президента Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным. «Мы готовы обсуждать большое количество тем, но, к сожалению, сейчас мы не видим такой готовности со стороны Путина, — заявил по этому поводу в комментарии Bloomberg Игорь Жовква, замглавы ОП. — Мы попросили мировое сообщество о помощи с проведением этих прямых переговоров».

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Киев, по словам Жовквы, ведет соответствующие консультации, в частности, с канцлером Германии Олафом Шольцем.

● Тупость государственного уровня. РФ не собирается уступать украинской стороне ни в одном из переговорных пунктов. Об этом сообщил Леонид Слуцкий, член делегации страны-агрессора на переговорах с Украиной, глава комитета госдумы РФ по международным делам.

● ЕС выдал новую порцию санкций. Евросоюз ввел санкции против банковского сектора Беларуси и 160 граждан РФ. Также страну-агрессора отрежут от технологий в сфере морской навигации.

В отношении Беларуси: ЕС отключит от международной системы SWIFT Белагропромбанк, Банк Дабрабыт, Банк развития Республики Беларусь и их дочерние компании; вводится запрет на операции с Центробанком Беларуси, связанные с управлением резервами или активами; вводится запрет белорусским гражданам или резидентам страны держать в европейских банках более 100 тыс. евро и торговать еврооблигациями; вводится запрет на поставки банкнот евро в Беларусь; с 12 апреля 2022 года вводится запрет на листинг акций белорусских госпредприятий на торговых площадках ЕС.

В отношении российской экономики: вводятся новые ограничения на экспорт технологий морской навигации и радиосвязи; российский морской регистр судоходства внесен в список госпредприятий, на которые распространяются ограничения финансирования.

В отношении 160 граждан страны-агрессора вводятся персональные санкции «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В этот список попали: 14 бизнесменов, работающих в металлургической, сельскохозяйственной, фармацевтической, телекоммуникационной и цифровой отраслях, а также члены их семей; 146 членов совфеда, ратифицировавших «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» с «Л/ДНР».

По информации Financial Times, почти все бизнесмены из «списка 14-ти» — участники встречи Путина с бизнесом 24 февраля. Это, в частности: Михаил Полубояринов (Аэрофлот), Андрей Мельниченко (СУЭК), Дмитрий Пумпянский (ТМК), Андрей Гурьев (Фосагро), Дмитрий Мазепин и его сын Никита (Уралхим), Михаил Осеевский (Ростелеком), Владимир Кириенко (VK), Вадим Мошкович (Русагро), Дмитрий Конов (Сибур).

Как отметили в Еврокомиссии, ограничительные меры ЕС теперь применяются в общей сложности к 862 физическим и 53 юрлицам РФ.

● Германия не хочет отключать от SWIFT российский Сбербанк. Германия является основным противником отключения от SWIFT Сбербанка. На это финучреждение приходится более половины розничных депозитов в РФ. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на нескольких дипломатов.

Сбербанк исключили из первоначального списка банков, которые отключили от SWIFT, в рамках решения о защите транзакций, связанных с энергетикой.

● Еще 2 млрд для Украины. Европейский банк реконструкции и развития согласовал выделение 2 млрд евро, чтобы помочь украинским гражданам, компаниям и странам, которые принимают украинцев.

Рамочная программа предусматривает отсрочку платежей и реструктуризацию долга украинских компаний, финансирование торговых операций (в том числе импорта горючего), пополнение ликвидности для компаний, пострадавших от боевых действий, и поддержку срочных реформ правительства. Где это возможно, предприятиям помогут переехать, чтобы их работа могла продолжаться.

Кремль признал, что послал на убой срочников. Среди российских оккупантов, которые напали на Украину, присутствуют и военнослужащие срочной службы. Об этом сообщил РБК со ссылкой на минобороны РФ. Как сообщил официальный представитель последнего генерал-майор Игорь Конашенков, в частях сил, участвующих в войне, «к сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы». Он также признал, что ряд военных РФ, в том числе срочной службы, были захвачены в плен.

Ранее Кремль клялся-божился, что во вторжении задействованы только профессиональные военные.

● «Непобедимые кадыровцы» — это миф. Командир чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский назвал мифом истории о «непобедимых кадыровцах». Во время вторжения РФ в Украину они, по его словам, продемонстрировали свою неготовность сражаться с настоящими военными.

«Основная ставка Путина была на них. Придут «кадыровцы», все разбежатся, и они сразу возьмут все. Что происходит сегодня, мы видим. Их, как цыплят, разносят на этих полях… И там не одни чеченцы. Набрали с Кавказа, загнали сюда всех под маркой «кадыровцев», — рассказал Чеберлоевский Кавказ.Реалии.

Что касается потерь боевиков Кадырова в Украине, то, по словам Чеберлоевского, они огромные. «Их сотнями тут положили. Их прячут в Беларуси в моргах, не отправляют домой. Поэтому мы и говорим Кадырову: если хочешь покончить с нами или с кем-то еще, езжай сюда сам. Чего ты там, трус, спрятался?» — обратился он к кремлевскому ставленнику.

«Журналисты раздули значимость Кадырова, якобы он самостоятельная личность. Кадыров — раб и шестерка Путина», — подчеркнул Чеберлоевский.

● Nestle ведет двойную жизнь. Группа компаний Nestle, крупнейший в мире производитель продуктов питания в упаковке, приостановила все капиталовложения в РФ из-за военного вторжения в Украину.

Nestle, которая ранее заявляла, что прекратила всю рекламу в РФ, сообщила Reuters, что, тем не менее, продолжит поставлять в страну-агрессор основные продукты питания, «придерживаясь той же линии, что и другие крупные производители продуктов питания». Агентство отмечает, что производители потребительских товаров утверждают, что «россияне полагаются на их продукцию в повседневной жизни».

● Раша.Нет.Совсем. Магистральный интернет-провайдер Lumen официально прекращает продажу всех своих продуктов и услуг российским компаниям. «Мы планируем немедленно прекратить деловые операции. Мы начали уведомлять клиентов, закрывая бизнес с правовой и нормативной точки зрения, а также предпринимаем другие шаги для выхода из бизнеса в регионе», — говорится в заявлении компании. Также Lumen прекращает продажи иностранным компаниям, которые планируют предоставлять услуги на территории РФ. Провайдер отклоняет все запросы на предоставление услуг от российских организаций, которые находятся под санкциями.

Ключевой американский провайдер интернета в РФ Cogent Communications уже начал прекращать обслуживание страны-агрессора.

Табачные компании British American Tobacco и Philip Morris останавливают инвестиции в РФ.

● Пусть смотрят свою чушь. Американская медиакомпания Discovery, Inc. приостановила вещание своих кабельных телеканалов в РФ. В Discovery объяснили, что приостановка вещания — ответ на российское военное вторжение в Украину.

В Discovery входят 15 телеканалов, в том числе HGTV, Animal Planet, TLC и Eurosport.

И для финала:

● Военные итоги дня. Генштаб ВСУ подвел итог дня. На Востоке украинские защитники сдерживают противника в трех операционных районах — Донецком, Слобожанском и Таврийском. На Северо-западном направлении силы обороны прикрывают границу с Беларусью и ведут оборонную операцию в Полесском и Волынском операционном районах.

В районе Бородянки и Макарова Киевской области оккупанты понесли значительные потери во время наступательных действий украинских военных.

Чернигов стойко держит оборону, защитники Киева также удерживают рубежи. 9 марта оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице в Мариуполе, противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население.

По данным Генштаба, в армии Беларуси 8 марта провели внутренний анонимный опрос по поводу готовности принять участие в войне на стороне России. Результаты показали, что «преимущественное большинство личного состава не готовы».

● Победа будет за Украиной. По прогнозам разведсообщества США, которые были озвучены комитету Конгресса, победа будет за Украиной, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Это будет сложно — не нужно недооценивать врага — [но] мы его, прошу прощения за сленг, лупим по всем направлениям. Но они ползут, ползут как саранча… Отрабатывает территориальная оборона, Силы спецопераций, филигранно — наши военные. Там, где они [оккупанты] хотели продвинуться за день-два-три, продвигаются в лучшем случае за намного более долгое время, потому что все общество оказывает сопротивление».

По словам Данилова, планы врага немного изменились с начала полномасштабной войны в Украине, так как блицкриг провалился. «У них сменилось руководство: сняли с должностей около восьми генералов из-за того, что они не выполнили задачи, назначили новых. Мы четко понимаем, что происходит в РФ. Они в отчаянии», — заявил он.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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