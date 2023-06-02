Хуэй увидел между Зеленским и Путиным что-то нереальное 2 июня, 18:00

Чем жила страна 02 июня 2023 года

● Хуей побачив між Зеленським та Путіним щось нереальне. Ні Україна, ні РФ, яка розв’язала повномасштабну війну, «не зачинили двері для переговорів». Такий висновок зробив Лі Хуей, спецпредставник КНР у справах Євразії, завершивши свій «миротворчий» вояж до Європи. «Криза в Україні може постати перед великими труднощами для сторін, щоб сісти за стіл переговорів, але ми також повинні бачити, що, з іншого боку, сторони не повністю позбавлені консенсусу», — заявив він.

Видео дня

Лі Хуей переповів почуте ним у Москви: мовляв, там кажуть, що «Росія ніколи не виступала проти мирних переговорів і завжди підтримувала політичне рішення». За словами дипломата, українська сторона заявила йому, що «хоче миру й цінує його» — і він «відчуває, що обидві сторони не зачинили двері для мирних переговорів».

Також Лі Хуей вважає, що «ризик ескалації» залишається високим, згадавши про щоденні звуки сирен та масовані удари Росії по Києву під час його візиту. На думку китайського спецпосланця, на полі бою «панує невизначеність», а війна «зайшла в глухий кут». Він ще й закликав треті країни припинити надсилати зброю Україні.

В середині-кінці травня Лі Хуей відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину та РФ, зробивши турне, у яке його відправив лідер КНР Сі Цзіньпін задля «поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання» війни.

● Якщо Пекін буде діяти адекватно, його підтримає Вашингтон. США можуть підтримати мирні ініціативи інших країн щодо припинення війни РФ проти України. якщо вони додержуватимуться Статуту ООН, а також суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Фінляндії. «Ми будемо підтримувати зусилля Бразилії, Китаю або будь-якої іншої країни, якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого і тривалого миру», — зазначив він.

Блінкен наголосив, що пропозиції про припинення вогню або територіальні поступки для припинення війни в Україні слугуватимуть лише легітимізації агресії російського диктатора.

● «Миротворчих» місій зараз багато: тут і «план врегулювання» від КНР, і ідеї миру від Бразилії, і спроба посередництва від групи африканських країн на чолі з ПАР, — але всі вони не вимагають негайного виведення російських військ з усіх окупованих територій, проте мають заклики припинити надання Україні зброї, і більше схожі на тимчасове припинення вогню, вигідне РФ. Хоча дещо вже змінюється, — так, напередодні президент Бразилії Лула да Сілва вперше публічно засудив російську агресію.

● Хто нам допоможе з F-16. Вісім країн вже стали основою європейської частини «коаліції винищувачів» для України. Їх кількість невдовзі збільшиться, пояснив Ігор Жовква, заступник керівника ОП, за результатами вчорашнього візиту глави держави на саміт Європейської політичної спільноти в Молдові. Поки що коаліцію складають Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія та Франція.

За словами Жовкви, вдалося зробити «реальні кроки» щодо пришвидшення підготовки українських пілотів і технічного персоналу для літаків четвертого покоління включно з американськими F-16, але «не обмежуючись» ними.

● Patriot-ична коаліція. Створення «коаліції Patriot» обговорюється з тими країнами, які входять до «авіаційної коаліції», повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції зі своїм естонським колегою Аларом Карісом (який прибув сьогодні до Києва). «Я приїхав із цією ініціативою [до Молдови]. У нас були дуже важливі розмови з Німеччиною, Данією, Нідерландами. Я говорив в основному з країнами, з якими ми говорили про авіаційну коаліцію. Нам точно це треба. Ми вже бачимо, без якої кількості Patriot нам буде складно», — пояснив український лідер.

Зеленський додав, що завдання сил української ППО — 100-відсоткове ураження ворожих цілей.

● «Росія, як і раніше, намагається вистежити протиракетні комплекси Patriot щоночі. Однак безуспішно. Офіційна версія вже лежить на столі Путіна — всі батареї Patriot знищені. Ніхто не наважується сказати йому правду», — написав сьогодні, після чергової російської атаки на Київ, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

● Ніч полювання за ракетами і дронами. Російські окупанти в ніч проти 2 червня випустили по Україні 15 крилатих ракет і 21 іранський дрон-камікадзе Shahed-136/131. Усе знищили сили протиповітряної оборони, написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Столицю атакували ударними безпілотниками близько 23:00. Вони заходили з південного напрямку — для цього використали рельєф місцевості та русло річки Дніпро. Близько 03:00 в повітряному просторі України зафіксували крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря. «Заходили з північного напрямку, атакуючи Київ, маневрували, намагаючись ввести в оману нашу протиповітряну оборону», — розповів Залужний.

● У Київській області уламки дронів травмували літнього чоловіка та 11-річного хлопчика.

● Обмін ударами. Мер Києва Віталій Кличко після вчорашньої загибелі трьох людей у Деснянському районі столиці ухвалив рішення щодо обов’язкового цілодобового доступу до укриттів. За його словами, за два роки з міськбюджету на облаштування укриттів райадміністраціям виділили 1,2 млрд грн. Мер вважає використання цих коштів «вкрай незадовільним» і каже, що звернення до президента на відсторонення чи звільнення можуть бути й на інших глав районів, а не лише Деснянського. «Відповідальність — спільна: всіх служб і моя, як мера міста. Але також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент, за поданням уряду. Мер столиці не може не те що звільнити голову району, а навіть винести йому догану. Керівник Київської міської військової адміністрації призначений Офісом президента. Це — якщо про спільну і справедливу відповідальність», — заявив Кличко, додавши, що 9 з 10 глав районів — представники Слуги народу.

Вчора президент Володимир Зеленський пообіцяв розібратись з питанням укриттів і прийняти відповідні жорсткі рішення, а потім додав: «Може бути нокаут».

● Зеленський наказав перевірити усе. Президент Володимир Зеленський доручив міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва, а главі МВС Ігорю Клименку — по всій Україні. Очільник держави дав міністрам десять днів, щоб відзвітувати про перевірку. Він назвав своє доручення «жорсткою реакцією на загибель людей біля зачиненого бомбосховища» у Деснянському районі столиці.

● З Бердянська тікають кораблі РФ. Удень в окупованому Бердянську — в районі порту — прогриміли потужні вибухи. У пресслужбі української Бердянської міськвійськової адміністрації в TГ пояснили: є влучання по позиціях російських окупантів. «За попередніми даними, з Бердянського порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових і металобрухту», — додали там. Інших подробиць поки що нема.

● У ніч на 2 червня дрони-камікадзе атакували нафтопереробну і газорозподільну станції в Смоленській області РФ.

● Війна росіян проти Путіна — новий епізод. Російські повстанці з Легіону Свобода Росії (ЛСР) заявили, що зі вчорашнього дня спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) ведуть бої недалеко від прикордонного міста Шебекіно в Бєлгородській області РФ (північний схід від Харкова, у 33 км від Бєлгорода). Вони повідомили, що знищили на марші колону РСЗВ Град (БМ-21) збройних сил РФ, а також техніку, що ховалась в селі Нова Таволжанка (неподалік Шебекіно). За даними ЛСР, під Таволжанкою війська РФ знищили машину Renault, прийнявши її за авто з диверсійною групою, — щонайменше двоє цивільних росіян загинули. «Путінські війська розбігаються по посадках і житлових будинках, але наші коректувальники знаходять їх і там», — додали в ЛСР.

● Розкоряка для Шойгу. Рейди російських добровольців ЗСУ на територію РФ поставили Кремль перед дилемою — зміцнювати оборону в прикордонних регіонах чи посилюватися на захоплених українських територіях. Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Британії у Twitter.

● Мінус 15 танків та 27 гармат. В Україні за минулу добу ліквідували 540 російських окупантів. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 208 910 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 3819 (+15 за добу), бойових броньованих машин — 7490 (+12), артсистем — 3501 (+27), РСЗВ — 575 (+0), засобів ППО — 335 (+2), літаків — 313 (+0), вертольотів — 298 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3137 (+6), крилатих ракет — 1117 (+10) та багато іншого.

● Колосальні втрати під Бахмутом. За всі місяці наступу на Бахмут росіяни втратили лише вбитими близько 20 тис. військових. Ці дані озвучив Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ. «Називаються і 60, і 70 тисяч, 100 тисяч залежно від кількості летальних і поранених. Є дискусія, але всі сходяться, що більше 20 тис. летальних втрат. Це неймовірні втрати для [штурму] районного центру», — зазначив він.

Череватий додав, що українські військові домоглися головної мети — виснажили ворога і змусили «вагнерівців» тікати. «Ті війська, які заходять замість Вагнера, не дуже прагнуть туди заходити, тому що знають, що було з їхніми попередниками», — пояснив він.

● Росія, ймовірно, розпочне нову хвилю мобілізації найближчим часом, прогнозує командувач Центру розвідки оборони Естонії Марго Гросберг. За його даними, упродовж дев’яти місяців у боях за Бахмут РФ втратила 40 тис. солдатів.

● Вашингтон перетворить ЗСУ на армію майбутнього. США допоможуть Україні побудувати «армію майбутнього». Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, передумовою до переговорів Києва і Кремля є сильна Україна, яка здатна стримувати і захищати себе від будь-якої агресії. Також він додав, що інвестиції в силу України не шкодять дипломатії, а навпаки — прокладають до неї шлях.

Глава Держдепу зазначив, що США допоможуть створити «українські Збройні сили майбутнього». «Це означає - сучасні військово-повітряні сили, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки та бронемашини, національний потенціал для виробництва боєприпасів, а також навчання та підтримку для зміцнення бойової готовності сил і техніки», — пояснив Блінкен.

● Танки стануть вістрям контрнаступу. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі наголосив на важливості сучасних бойових танків для України, особливо з огляду на майбутній контрнаступ. Вони, за його словами, забезпечать вогневу міць і відіграють вирішальну роль.

США зобов’язалися надати Україні загалом 31 танк Abrams. Інші країни вже відправили танки Challenger 2 британського виробництва та танки Leopard 2 німецького виробництва.

І насамкінець:

● ЗСУ звільнять Крим цього року? Україна може деокупувати Крим вже цього року, оскільки у російських військ може закінчитися необхідне обладнання для опору, сказав міністр оборони Британії Бен Воллес The Washington Post. «Те, що ми бачили на полі бою, полягає в тому, що якщо ви вдарите російські сили не в тому місці, вони фактично розваляться», — пояснив він. І додав: «Можна посилати молодих людей вмирати десятками тисяч, що вони [росіяни] й роблять. Але не можна магічно створити танки та системи озброєння, які їм потрібні».

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.