Эффект «я так и знал». Можно ли предсказать будущую беду? 11 октября, 15:37

Прошедшие события должны быть для нас уроками, дающими новый опыт и знания

Периодически в нашем обществе вспыхивает дискуссия о том, могло ли политическое руководство страны предсказать начало полномасштабной российской агрессии. Критики обращают внимание на то, что американская и украинская разведки информировали украинское руководство о неизбежности нападения, однако они почему-то не верили им и все еще сомневались в том, что Россия решится на этот шаг. При этом критики часто не забывают подчеркнуть собственную прозорливость — мол они как раз оказались более дальновидными и были уверены в том, что война будет. Кстати, я обратил внимание на одну интересную вещь — чем дольше идет война, тем больше людей рассказывают о том, будто знали о ее неизбежности. Однако меня это совсем не удивляет, поскольку наша склонность, глядя в прошлое, называть трудно предсказуемое событие вполне прогнозируемым, хорошо известна когнитивной науке и получила название ретроспективный детерминизм или же эффект «я так и знал».

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Представьте себе картину, которая, пожалуй, хорошо знакома всем, кто дарил ребенку мяч. Не взрослый, а детский — легкий, с милыми рисунками на поверхности. Давайте представим, что наш малыш решил не ждать похода на улицу и, торжественно установив мяч в центре комнаты, изо всех сил бьет по нему. Можете ли вы предсказать, в каком месте окажется мяч после этого удара? Знаю, что люди с опытом сразу отметят, что окажется он в маминых руках, которая решительно попытается поставить точку на карьере юного футболиста. Вы правы. Но для эксперимента давайте представим, что мама просто стоит и улыбается рядом с букетом цветов, подаренных ей по случаю праздника. Сможете ли вы предусмотреть конечную точку полета мяча? Конечно, нет. А теперь давайте представим себе, что это событие было записано на видео и мы можем посмотреть, как все происходило. Итак, сначала мяч полетел в направлении шкафа, отбившись от которого хотел попасть в папу, но тот умело уклонился (папам хорошо удается этот маневр), поэтому попал в маму (они всегда почему-то оказываются на дороге у мяча), и, наконец, задев вазу с цветами (они как магнит притягивают мячи), весело поскакал в угол комнаты. Теперь все понятно — объяснить почему мяч оказался там, где он оказался, не так уж сложно. Однако если мы еще раз предложим ребенку провести тот же эксперимент, а вам предсказать конечную точку полета мяча, то ситуация снова станет неопределенной — существует столько возможных траекторий его движения, что знать наверняка, где он окажется, почти невозможно (и не только потому, что мамы умеют хорошо прятать мячи).

Объяснять уже случившиеся события намного легче, чем прогнозировать их. Глядя назад, исторические события почти всегда выглядят предсказуемыми и понятными, вот-только, когда мы стоим на их пороге, будущее кажется туманным, с множеством возможных вариантов развития.

Объяснять уже случившиеся события намного легче, чем прогнозировать их

Накануне 24 февраля Владимир Зеленский как раз стоял на пороге такого туманного будущего: кроме данных американской разведки и ГУР, у него были и другие разведданные, а также информация, которую он получал от европейских партнеров, которые, как мы помним, не очень высоко оценивали шансы начала полномасштабной военной агрессии. В конце концов президенту Украины было хорошо известно, что решение о начале войны зависит от одного человека — его российского визави, а что делается в той голове, пожалуй, и самому Богу не известно. Неопределенность и туманность будущего, думаю, не раз доводили украинского президента до отчаяния. В конце концов, почти все мы находились в таком состоянии накануне войны, однако некоторые об этом забыли и теперь, глядя в прошлое и ясно видя все развитие событий, исполняются мысли, что все это можно было предвидеть и при этом, конечно же, винят руководство страны в отсутствия такой дальновидности.

Именно таким образом проявляется ретроспективный детерминизм — наша склонность воспринимать события, которые уже произошли, как очевидные и предсказуемые, хотя до начала этих событий их развитие казалось нам туманным и неопределенным.

Эта склонность может иметь неприятные последствия. С одной стороны, мы часто начинаем обвинять лиц, от решений которых зависело развитие этих событий, в недальновидности, некомпетентности и других подобных грехах забывая, что сами мы смотрим на эти события с точки зрения тех, кто уже знает, как все происходило.

В то же время, эффект «я так и знал» может иметь неприятные последствия и для тех, кто стал его непосредственной жертвой. Дело в том, что ретроспективный детерминизм может вызвать у нас чрезмерную уверенность в своей способности предполагать развитие событий, что в свою очередь может привести в будущем к неправильным решениям с плохими последствиями. Кроме того, прошлые события должны быть для нас уроками, дающими новый опыт и знания. Если мы самоуверенно утверждаем, что хорошо знали, как все будет, то лишаем себя привилегии учиться на собственных ошибках. В результате, эти ошибки снова не заставят себя долго ждать.

Чтобы не стать жертвой этой далеко не безобидной иллюзии, стоит завести дневник, в котором, перед важными решениями, событиями, последствия которых трудно предсказать, записывать, какие варианты будущего вы видите и какова по вашему мнению вероятность каждого из них (вероятность обязательно следует записывать цифрами, например 30%, 50% и т. д. ). Впоследствии, просматривая эти записи, вы удивитесь, насколько трудно предсказуемыми вам казались события, которые, случившись, кажутся вполне прогнозируемыми и понятными.

Завершить этот текст я хочу метафорой, хорошо иллюстрирующей написанное. Если посмотреть в прошлое, то мы всегда там увидим ту единственную тропу, которая привела нас туда, где мы есть. Если же развернуться в сторону будущего, то там нас будет ожидать множество троп, которые, извиваясь, бегут в густой туман. Я не думаю, что стоит критиковать того, кто, стоя перед этим туманом, колеблется и, в конце концов, делает неудачный выбор. Проблема не в том, что иногда наши решения могут привести к плохим последствиям. Проблема в том, что мы оказываемся к ним не готовыми. Будущее — это спектр возможных сценариев и нужно осознавать и быть готовым к каждому из них. Беду трудно предсказать, но подготовиться к ней — вполне реально.

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