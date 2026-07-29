Как работает «Русское НЛП»

Я все это читаю и смотрю — грешна. Невероятно смешной ролик записали на днях севастопольские предприниматели с просьбой «просто дать бизнесу выжить»

Думаю, вы его видели — это трудно пропустить.

Адресат там неясен; подозреваю, что это не меньше, чем Лига Наций (ну или Лига сексуальных реформ). Хотя формально обращение вроде бы адресовано оккупационной мэрии.

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Обратила внимание на владелицу фирмы по «развивающим занятиям для детей», которая не выговаривает половину букв, и на молодого мужчину вполне призывного возраста, который никак не может сложить в голове 2+2: что же случилось? Мы ведь только просим помочь бизнесу выжить, потому что мы — налогоплательщики, мы — тыл!

В моей домашней библиотеке есть бесценное издание — «Русское НЛП», купила его когда-то за 84 грн. Черпаю оттуда глубинные мудрость и «нравственную силу».

По сути, это учебник по мазохизму

По сути, это учебник мазохизма и жизни в слепом подчинении — и одновременно в мире манипуляций, двоемыслия и двуличия. Там описаны практики, поражающие своей людоедской сутью, — например, касающиеся рефрейминга (внимание!!) отношений с абьюзером.

Ну, в смысле: «бьет — значит любит», «погулял — и вернулся к тебе, потому что ты лучше».

Не шучу.

Или блестяще описанный опыт взаимодействия со вдовами моряков атомной подводной лодки «Курск» (той самой, что «она утонула»): российские психологи разработали целый алгоритм работы с этими женщинами, чтобы они вели себя тихо, не группировались и желательно как можно скорее разъехались по «необъятной родине».

Впрочем, может, они и сами этого хотели, кто знает.

Но страшно представить, сколько лет и украинские специалисты пребывали в парадигме «особого пути, особой нравственной рамки русской психологической школы».

Но возвращаясь к нашему случаю. К бедолагам-предпринимателям.

Нашла в этой книге действенную практику для них. Она называется «Магический коллаж» и направлена на то, чтобы «осознанно запрограммировать свое бессознательное на интуитивную реализацию поставленных целей».

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Нужно: взять ватман (подойдет и лист флипчарта), вырезать из журналов или других источников картинки, олицетворяющие мечты, наклеить их на ватман, а в центре разместить свою фотографию. И всё. Ждать манны небесной.

Или камни с неба.

Только я предлагаю всё же немного усовершенствовать эту практику: в центре вместо себя наклеить Путина.

Всё. И ждать.

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Текст опубликован с разрешения автора