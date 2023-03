«Это 80% того, что нужно для успеха». 21 совет от СЕО ChatGPT Сэма Альтмана 24 марта, 16:22

Мне стало интересно, кто Brandfather ChatGPT и OpenAI?

Сем Альтман. 37 років. CEO та співзасновник.

Вивчав програмування та комп’ютери в Стенфорді, але в 2005 році кинув й разом з партнером заснував соціальну мережу Loopt. Вона залучила $30 млн, але не виконала плани зростання, тому її було закрито й продано за $43 млн.

Видео дня

За три роки з part time партнера Сем у 2014-му стає президентом Y Combinator (Каліфорнія). Наразі найвідоміший акселератор стартапів у світі. З нього вийшли airbnb, dropbox, stripe та тисячі інших успішних компаній. Також Альтман був ангельським інвестором у Pinterest, Reddit та багатьох інших.

OpenAi з’явилась у 2015-му та крім Альтмана в засновниках багато яскравих діячів, включно з Пітером Тілем, Ілоном Маском, Амазон web services та іншими. Проект залучив вже більш як $1 млрд інвестицій.

У березні 2019-го Сем пішов з операційної посади в Y Combinator, щоб сконцентруватися на OpenAI. Незадовго до цього, в серпні 2018-го, прочитав публічну лекцію на 15 хвилин: «Як створити успішний стартап».

Переклав головні думки:

— Спершу ви маєте створити продукт, про який люди будуть самі хотіти розповісти своїм друзям. Це просто сказати й складно зробити. Це 80% того, що треба для успіху.

— Те, що ви створюєте має бути легко пояснити й легко зрозуміти. Лише кілька слів. І хтось вже має сказати «Вау! Це цікаво».

Вмійте відрізняти справжні тренди від рейкових

— Інвестори жорстко вимагають від стартапів зростання. Стартапи мають бути такими ж вибагливими до вибору ринків на яких працюють. Ідеально — поки маленький ринок, але який буде зростати за експонентою.

— Вмійте відрізняти справжні тренди від фейкових. Справжній тренд стане великою реальністю. А фейковий залишиться маленьким. Як відрізнити? Коли тренд реальний, перші споживачі верещать від захоплення. А коли фейк — люди купують тому, що модно й на слуху. Але не дуже використовують. Приклад — айфон на старті у 2017-му, коли цифри були малими, але всі божеволіли й проводили з ним кілька годин в день. Тоді щось фундаментально змінилось. Народилася нова платформа. Хоча юзерів було ще мало. Й навпаки — VR у 2018-му — багато говорять, навіть купують, але не використовують.

— Головна функція СЕО — заражати й заряджати всіх ентузіазмом. Амбіція має зростати разом з бізнесом. Люди будуть на це реагувати. Завжди легко залучити перших людей, давши їм частку в компанії. Але якщо амбіція помірна, ви не зможете зібрати багато талантів в одному місці. Що приведе до вас 20-го співробітника? 50-го? Чому вони оберуть вас, а не все інше в світі? Що такого важливого ви робите, що вони захочуть доєднатись?

— У засновника має бути чітка, визначена, конкретна картинка майбутнього. Він має чітко знати й розповідати що трапиться далі. Й бути певним у цьому. Навіть якщо він не правий. Чіткість візії важливіша за те, чи вона вірна.

— Потенційний масштаб ідеї важливіше, ніж шанс, що все вийде. Краще ризикувати заради масштабу, ніж погоджуватись на маленьке заради більшої ймовірності успіху.

— Команда. В певний момент кожен засновник має переключитись зі створення першокласного продукту на створення першокласної команди.

— Оптимізм. Світ точно битиме вас по обличчю. Без вогню віри, що все вийде, ці удари важко терпіти.

— Компанії вкрай потрібні генератори ідей. Люди, які весь час щось придумують. А давайте це чи це. Критично важливо, щоб постійно з’являлось багато нових ідей. При чому завжди більшість з них буде поганими.

— We'll figure it out — Ми розберемося. Багато що піде не за планом, все буде змінюватись. Але що важливо — у будь-якому разі ми розберемося.

— Я це зроблю! Без довгих оповідань чому ні, чому й чого немає. Замість цього, просто — я це зроблю!

— Дія. Коли завжди обмаль всіх ресурсів єдине, що залишається — діяти швидко. Рухатись швидко. Не вийде — інше спробуємо.

— Магія новачка. Люди без досвіду здатні на неможливе, бо просто не знають, що це неможливо. Магія.

— Важливо не спускати ногу з газу — просто забути про work-life balance та вигравати на коротких дистанціях будь-якою ціною. Тримати цю енергію. Постійно давати цей імпульс.

— Потрібно розуміти, яку довгострокову ринкову перевагу ви будуєте. Мережевий ефект. У чому користь кожного нового юзера для тих, що вже існують. Що дасть масштаб вашим споживачам?

— Як мінімум, треба відчувати бізнес-модель, відчувати з самого початку, як ви заробите гроші. Навіть, якщо точно не знаєте. Так само відчувати, як ви зростатимете, де саме будете брати споживачів.

— Є чотири риси, що об'єднують майже всіх успішних підприємців: бережливість, фокус, пристрасть та любов.

— Чому стартап перемагає корпорації. В корпорації одна відповідь «ні» одного з начальників вбиває ідею. А в стартапі — ні. Їм плювати на ваше «ні». Вони можуть йти вперед до моменту, поки хтось не скаже «так». Майже будь-хто. Особливо для ідей, які виглядають як погані, хоча насправді вони хороші. Одне «так» простіше отримати, ніж всі «так» від усіх задіяних в ієрархії.

— Швидкість гнучкості. На ринках, що швидко змінюються, стартапи більш ефективні в пошуку. Чим швидше ринок, тим більше рішень потрібно приймати і змін до продукту потрібно вводити. Стартапи роблять це завжди швидше корпорацій. Якість рішень менеджерів у середньому гірша та точно повільніша, ніж у підприємців.

— Стартапи розвиваються в кластерах. Кластери і платформи — результати зрушень ринку, на які стартапи реагують першими. Стратегічні повороти великих компаній завжди повільні, оскільки їм є що втрачати.

Текст опубліковано з дозволу автора

Оригінал

Приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу Погляди NV