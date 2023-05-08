Правда начинает открываться. Как Клинтон уличил Путина и кто следующий? 8 мая, 07:13

Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон рассказал, что после разговора с Путиным еще в 2011 году понял, что война России с Украиной — это лишь вопрос времени

Експрезидент Сполучених Штатів Білл Клінтон розповів, що ще у 2011 році, після розмови з колишнім російським президентом (на той момент — главою уряду) Володимиром Путіним зрозумів, що війна Росії з Україною — це лише питання часу.

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Білл Клінтон зробив такий висновок з обміну думками із Володимиром Путіним щодо Будапештського меморандуму. Російський лідер сказав колишньому американському президенту, що не вважає себе пов’язаним зобов’язаннями щодо цього документа, — пише Віталій Портников для Радіо.Свобода.

Привертає увагу час, коли відбулася розмова між Клінтоном і Путіним. Це 2011 рік. На чолі України — Віктор Янукович, який намагається вибудувати неформальні відносини з російськими керівниками та погоджується підписати Харківські угоди.

Здавалося б, Росія має бути зацікавлена у тому, щоб залишатися гарантом безпеки дружньої держави. Але у Путіна зовсім інший погляд. Він був не зацікавлений навіть у дружній Україні на чолі із маріонетковим президентом. Він зацікавлений в «історичній Росії», яку розглядає у межах Радянського Союзу 1991 року. Україна для нього — політичне та цивілізаційне непорозуміння.

Через десять років після розмови з Біллом Клінтоном він викладе свої погляди у статті «Про історичну єдність росіян та українців». Цю статтю пресслужба Кремля навіть переклала українською мовою. Росія ясно демонструє: України як держави та українців як народу не існує жодною мовою, навіть власною мовою українців.

Путін завжди був Путіним

Можливо, для тих, хто не намагався стежити за висловлюваннями та кар'єрою Володимира Путіна, його відверта розмова з Біллом Клінтоном стане одкровенням. Адже 2011 року Путін не висловлювався так відкрито про «майбутнє» України. Навпаки — вважав за краще говорити про дружбу та взаєморозуміння сусідніх країн.

Путін завжди був Путіним

Проте я й тоді чув від своїх співрозмовників — західних політиків, дипломатів та журналістів, що Путін не приховує від них свого бачення майбутнього та не сумнівається: рано чи пізно Україна стане частиною Росії.

На жаль, про ці приватні розмови ніхто тоді не хотів висловлюватись публічно. Ніхто публічно не розповідав про розмови з такими друзями Путіна, як Герхард Шредер та Сільвіо Берлусконі. А ці авторитетні західні політики, керівники урядів провідних країн, не соромилися передавати колегам путінські слова про те, що Україна, як і інші колишні радянські республіки, є «штучними утвореннями».

Білл Клінтон став одним із перших західних політиків, хто вирішив розповісти громадськості про деталі свого приватного спілкування із президентом Росії. І, як журналіст, я йому за це вдячний. Тому що тепер я маю авторитетне джерело для підтвердження моєї інформації.

Тепер таких свідчень побільшає. Деніел Фрід, колишній помічник держсекретаря США з європейських та євразійських справ, у своєму коментарі про висловлювання Клінтона згадав, як ще у 2008 році на засіданні Ради Росія — НАТО Путін розповідав західним колегам про недотримання юридичних процедур при передачі Криму від РРФСР. Це справило на Фріда велике враження.

Але ж 2008 рік! Невже Путін вже тоді був Путіним? Путін завжди був Путіним. Просто більшість представників української та західної політичної еліти не хотіла вірити у серйозність небезпеки — навіть тоді, коли Путін прямо артикулював свої бажання.

Недооцінка амбіцій та намірів російського лідера — серйозна проблема і одна з причин великої війни. Ще більш небезпечним є недооцінювати наміри Путіна сьогодні, коли війна у розпалі.

Опубліковано з дозволу Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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