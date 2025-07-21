Вот вам правда о мотивации. Пять важных правил для СЕО

Начну с анекдота: «Семен Маркович, скажите, как стать СЕО малого бизнеса?» — «Моня, я так себе думаю: надо просто стать СЕО большого… и немного подождать».

Этот старый анекдот прекрасно объясняет, что будет, если вы неправильно поймете мотивацию — свою и команды. Потому что одно дело — красиво говорить о «ценности и культуре», а другое — проверить, твои бонусы и правила реально не плодят кобр, крыс и тайные фабрики «успешного успеха».

Экономисты обожают байку о «эффекте кобры»: в колониальной Индии британцы решили истребить кобр в Дели, платя за каждую сданную кожу. Что произошло дальше? Причудливые дяди начали кобр… разводить. Потом кожи сдавали — а кобры дальше плодились. Ратуша в Ханое попробовала такое же с крысами: платила за хвосты. Город получил тысячи крыс без хвостов, зато здоровых и активных и готовых размножаться — потому что бизнес уже понял, что хвост отрастает не так быстро, как популяция. Все это по-английски называется unintended consequences — и всегда бьет по людям, которые хотят думать только на один ход вперед.

Ничто не мотивирует лучше честности

Чем это похоже на компанию? Очень просто: вы можете выстроить самую красивую систему KPI, но если она мотивирует делать то, что удобно работнику, а не бизнесу — ждите своих «крыс без хвостов» в коридорах.

Сейчас мы запомним важное правило — как только компания вводит какой-то показатель, за который выплачивается бонус, люди сразу начнут манипулировать этим показателем, поскольку компания этого не хочет.

Вот отсюда первое и главное: мотивация не работает без продуманной на несколько ходов вперед системы.

Потому что в малом бизнесе CEO обычно начинает как шаман и всезнайка — он и платит, и дает премии, и ругается, и подбрасывает наличные из кармана. Но когда команда растет — надо отпускать личный контроль и строить рамки, где честно: кто за что отвечает и что получит. Не верь в сказку «бонусы = мотивированные люди». Без правил бонусы — это премия за красоту глаз или манипуляцию.

Второе: стратегия должна быть сильнее краткосрочных фишек.

Без долгосрочного мышления мотивация вырастает как сорняк: не там, не так и не то. Как у того малого владельца кофейни, который на каждой планерке кричал: «Я хочу больше выручки!» — и платил премии за любые продажи. Через месяц бариста начали продавать дорогие капучино постоянным клиентам со скидкой. Кассу спасало, маржу — убивало. Потому что не было ответа на вопрос: «Зачем именно этот фокус?»

Третье: ничто не мотивирует лучше честности.

Как бы банально это ни звучало. Вспомните своих «токсичных гениев» — людей, которые гремят результатом и травят атмосферу. Система, где все боятся сказать «я не знаю», всегда создает фабрику слайдов. И это всегда дороже, чем честно выгнать «звезду», которая делает климат невыносимым.

Четвертое: лучшая мотивация — когда люди знают, куда вы направляетесь.

Здесь тот самый Hedgehog Concept Джима Коллинза: попытки мотивировать людей деньгами не работают, если они не понимают, почему вообще эта компания существует. Человек, который видит, как его работа вписана в «большой маховик» (тот самый Flywheel Effect) — не будет вывозить только свой KPI. Он держит направление. Это и есть то самое стратегическое мышление, отличающее зрелый бизнес от «фастфуда из премий».

И последнее: CEO должен быть multiplier, а не bottleneck.

Как говорил Хоровиц (а он очень умный): твоя работа — не держать все на себе, а создавать такие условия, где каждый сильный растет. Это больно, потому что иногда решения, которые принимает команда, будут хуже твоих. Но если ты не умеешь давать людям шанс ошибаться — все будут ждать только тебя. А потом ты выгораешь, превращаешься в плохого шефа — и получишь свою кобру в офисе.

Так о чем я? Мотивация — это не «еще одна премия» и не «красивый плакат с ценностями». Это честность, долгосрочность, система решений и культура. Без этих штук ты будешь ловить крыс за хвост, а они будут отрастать снова.

