Два сложных решения. Где найти деньги на доплаты военным 17 апреля, 11:13

Популисты выходят на арену и предлагают простое решение. Надо отнять у богатых и отдать военным. Разве можно такое не поддержать? Но это решение, которое не работает

Популизм — это простое решение сложной проблемы, которое не работает.

Популизм — это всегда просто. Популисты берут чувствительную и важную тему и находят популярное решение. Тема, на которой играют популисты, всегда актуальна для общества. И затрагивает какие-то болезненные струны, играет на фоне несправедливости или подогревает сокровенные желания.

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Вот что может быть важнее, чем тема поддержки военных во время войны? Поддержка рискующих жизнью и на плечах которых держится страна? Что может быть справедливее достойной оплаты их служения?

И вот популисты выходят на арену и предлагают простое решение. Надо отнять у богатых и отдать военным. Разве можно такое не поддержать?

И это самое простое решение, которое не работает.

Оставим даже анализ идеи снизить зарплаты в государственных компаниях и государственных учреждениях. Это не разумно. Это не разумная политика. Уж даже это не главное. Ключевое, что идея не работает.

Во-первых, если выполнить условие «забрать и поделить», так денег все равно не хватит. Снижение зарплат на сумму в 2% необходимых выплат не обеспечит 100% этих выплат. И тут даже не нужна кандидатская по математике, чтобы это понять.

И даже если забрать деньги у телемарафона, отключив его, время чего давно пришло, все равно денег не хватит. Так что нужно искать в другом месте.

Прекрасный лозунг. Но реальность другая

Во-вторых, это вообще невозможно. Прежде всего, деньги работникам государственных компаний, в том числе ненавистным для рядового украинца богачам из наблюдательных советов, не платят из бюджета. Так что, если эти зарплаты уменьшить, в бюджете больше денег не станет. А наоборот, станет меньше. Потому что эти зарплаты облагаются налогом, и налогов с них будет заплачено меньше.

Вот так это контринтуитивно работает.

Правда в том, что из бюджета платят зарплаты чиновникам. Можно ли взять у них? Никто же не любит чиновников, так почему бы их не раскулачить? Беда в том, что зарплаты бюджетникам, равно как и пенсии, и стипендии, и субсидии, платятся из средств наших западных партнеров. Нет же секрета в том, что все социальные выплаты сейчас покрываются за счет наших западных партнеров, что очень раздражает Орбана, который сам хочет добраться до этих денег? И надеюсь, ни для кого не секрет, что правила предоставления этой бюджетной помощи таковы, что мы не имеем права использовать эти деньги на армию? Это железное правило, которое никто не даст нарушить. Следовательно, нельзя забрать деньги у чиновника, которому платят зарплату из денег партнеров, и передать эти деньги военному. Все, что касается армии, Украина должна финансироваться из собственных денег.

Украинский бюджет в принципе сейчас разделен на два не пересекающихся множества. Это расходы на оборону и другие расходы. И можно брать деньги с армии и перебрасывать в другую сторону. Но не наоборот.

А такая бы казалось хорошая идея, да? Прекрасный лозунг. Но реальность другая. И этот лозунг не работает. Так же, как не работает эмоциональный упрек «да там яйца по миллиону». Ибо коррупция есть и как бы мы ни хотели, она не исчезнет за одну ночь. Как за одну ночь не начнут вдруг увеличиваться доходы от таможни. Уменьшение коррупции — это долгий и кропотливый процесс по внедрению реформ в области верховенства права и борьбы с коррупцией. И мгновенного результата здесь не будет. Как бы нам ни хотелось. А значит, внезапно в бюджете не появятся деньги, которые перестали воровать.

Какой вывод? Популярными мерами деньги не найдешь. И надежды на это — обычный инфантилизм, на который мы не имеем права во время войны.

Можно ли найти деньги непопулярными мерами? Да. И взрослый подход состоит в том, что мы называем варианты неприятных решений и дальше выбираем.

Первое решение — резкое увеличение налогов. Каких и на что можно дискутировать.

Второе, наиболее очевидное решение — это запуск печатного станка. Когда мы просто напечатаем 150 млрд грн.

И взрослые люди кладут на стол предложение и предлагают принимать решение. Понимая все последствия. Как последствия от резкого увеличения налогов, так и от запуска печатного станка. Кстати, обе истории будут очень болезненны для экономики, что в перспективе уменьшит поступление в бюджет, что уменьшит наши возможности финансировать армию. А печать средств еще будет нарушением наших обязательств перед партнерами.

И вот выбор взрослого человека. Принять решение, следует ли идти на такие шаги из-за абсолютного справедливого желания поднять доходы военным.

Популисты так вопрос не ставят, правда?

И эта угроза с нами надолго. Угроза популизма. После войны страна будет травмирована, наполнена непониманием друг друга и неоправданными чаяниями. Идеальная жертва для популиста.

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