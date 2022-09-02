Позитивные сценарии для Украины 2 сентября, 20:13 Эксклюзив НВ

Через 10 лет у нас будет парламентская республика, когда президента будут выбирать всенародно, но он будет заниматься именно теми вещами, которыми занимаются европейские президенты

НВ публикует отрывок из сборника Мирославы Макаревич «Позитивные сценарии развития Украины. Размышления современников»

Украинская идея

С сегодняшней позиции наша идея заключается в том, к сожалению, не могу процитировать Леся Подервянского, который неприлично, но очень метко высказался о том, чтобы от нас все отстали. Украинцы сами решают, как им жить, какую страну строить, в какую церковь ходить… Украинцам очень не нравится, когда кто-то начинает определять за них, что такое «добро», а что такое «зло», что справедливо, что нет. С одной стороны, украинцам очень не нравится слабое государство, с другой — раздражает, когда государство чувствует себя нагло сильным, пренебрегает гражданскими свободами. Потому, мне кажется, идея украинцев сегодня мало чем отличается от идеи большинства европейских народов.

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Мы можем не понимать многое, но для нас тезис «за веру, царя и отечество» — какая-то дикая вещь! Мы не отдадим свою жизнь за что-то, кроме собственных свобод! Для нас важна демократия. И на фоне сначала угроз, потом войны, это очень актуализировалось.

Вообще вся наша история — борьба за выживание. Сотни лет украинская национальная идея была в том, чтобы просто иметь свое государство, которое называлось бы Украиной, в которой был бы государственный украинский язык, был бы свой флаг, все регалии самостоятельного государства. Мы получили это. Но, наверное, где-то только сейчас, когда вынуждены воевать и платить кровью, мы начали все это больше ценить. Сотни лет своего гимна не знали, а сегодня гимн знают и поют все.

У меня нет сомнений, что мы полноценно войдем в европейскую семью народов, потому что мы там уже есть. Мы точно не азиатское государство, мы точно не русский мир. Мы точно не авторитарное государство! И когда нас хотят сделать такими, мы сплачиваемся и отстаиваем свои свободы.

Украинская мечта



Украинская мечта очень перекликается с украинской идеей. Украинская мечта о том, чтобы мы были в безопасности, чтобы мы не переживали за своих детей. Мы очень заботимся о детях! Мы — украинская нация — всегда беспокоились о своих родителях и детях.

И наверное об украинской мечте, о нашем земном рае, лучше Тараса Григорьевича Шевченко «Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть…» Сразу воображение рисует уютное место под зонтиком веток деревьев, за большим столом сидит вся семья, чаевничают… И что характерно, технический прогресс или не технический прогресс, украинцы настроены на такое мирное счастье, они желают, чтобы у семьи было такое место, чтобы все поколения с друзьями могли собраться, поговорить, где было бы спокойно, где бы обязательно были огородик, садик, такой себе клочок природы. И наперекор тому, что все мы сегодня достаточно урбанистичные, почти у каждого в мечтах архетипический «садик» как ретрит, как место силы.

Мы амбициозно мечтаем, чтобы стать страной, позиции которой будут уважать

Еще мы амбициозно мечтаем стать страной, позиции которой будут уважать, потому что мы столько сотен лет боролись, чтобы нас просто признали. Мы бы хотели, чтобы о нас говорили с уважением, и для этого есть все предпосылки. Нам есть кем и чем гордиться!

Положительные сценарии

Через 10 лет у нас будет парламентская республика, где президента будут выбирать всенародно, но он будет заниматься именно теми вещами, которыми занимаются европейские президенты. Мы не хотим такого президента, как в России и Беларуси сегодня. Это однозначно не наша модель. Поэтому через 10 лет у нас будет президент, который будет отвечать за внешнюю политику, за вещи безопасности, но точно не будет возглавлять исполнительную власть и не будет вмешиваться в ее деятельность. Мы будем выбирать партии, а партии будут формировать правительство. Если правительство провалит, например, подготовку к зиме, то мы его просто переизберем. А если в парламенте не хватит на это сил, будем переизбирать парламент. Это будет значительно дешевле, чем то, что у нас происходит сейчас.

Для нас важно иметь честные функциональные суды, где каждый найдет справедливость. Мы примем такую формулу, что антикоррупционные органы будут действительно независимыми, правоохранительные органы будут защищать права граждан, развитый украинский бизнес забудет, что такое проблемы с налогами.

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И уже сегодня мы так хорошо двигаемся в направлении диджитализации, что через десять лет мы станем настоящим цифровым государством. И мне это очень нравится! Чем меньше человеческого фактора в отношениях с государством, тем меньше коррупции.

Я уверен, что если у нас будет хороший инвестиционный климат, то будут надежно защищать те западные бизнесы, которые будут расположены на нашей территории. Хотя для этого важно быть безопасной страной. Мы, верю, забудем о том, что у нас есть такой бесноватый северный сосед, горячо желающий, чтобы нас не было.

Через 20–30 лет сменятся поколения. И смена поколений в Украине уже происходит. Мне кажется, у украинцев будут максимальные свободы. Будущее мира за цифровыми технологиями. Появятся другие возможности получения качественного образования. Ибо вопрос образования стоит очень остро. Очевидно, что образование должно формировать критическое мышление, а сегодня наши дети получат очень много ненужных или устаревших знаний.

Вопрос экологии для страны, пережившей Чернобыль, затем захватническую войну с ядерным шантажом, много разных катаклизмов, дикое разграбление недр является серьезным вызовом. Мы позаботимся об экологической привлекательности и через 30 лет даже не будем вспоминать об этих проблемах.

Все происходящие сейчас климатические изменения идут Украине на пользу. Мы будем приближаться к климату сегодняшней Барселоны. Наша страна через 30 лет станет очень удобной для жизни.

Через 50 лет… Конечно, заглядывать в будущее нужно быть философом-фантастом, как Айзек Азимов, Станислав Лем, Жюль Верн… Многое из того, что они предполагали, материализировано. Мы двигаемся в тот мир, где очень многое будет решать искусственный интеллект. А это уже другие перспективы. Передвижение будет совсем иным, точно без авто, никаких загрязняющих технологий. Перед людьми будет стоять вопрос о колониях на других планетах. Над этим уже трудятся. Мы сможем путешествовать с планеты на планету, как сейчас путешествуем через океан. Но импульс исследовать другие планеты будет давать не столько экзотический туризм, сколько поиск новых ресурсов.

Мы научимся брать гораздо больше энергии от Солнца. Думаю, лет через 50 человечество очень изменится. Возникающие угрозы будут больше объединять человечество, чем разъединять.

Но чтобы мы, украинцы, нашли свое место в этом очень продвинутом мире, нам нужно поддерживать свою науку.

И когда я говорю «мы», думаю, что границ, вероятно, не будет существовать, люди станут единственным живым организмом. И мне кажется, что украинцы как нация через 50 лет по всей вероятности растворятся в общеевропейском социуме, потому что мы все очень близки и сейчас. Учитывая и наше географическое расположение, и наши предпочтения, мы будем в этом европейском социуме как у себя дома.

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