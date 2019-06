Позитив со всех сторон Сегодня, 09:32

Карнавал на мировых рынках продолжается

Танцы, пляски, шампанское и другие атрибуты из Великого Гэтсби. Рынки продолжают пребывать в счастливом позитиве, а индекс S&P500 на этой неделе обновил очередной исторический максимум. Более того, прибавив с начала года около 18%, индекс S&P500 показал лучшее первое полугодие, начиная с 1997-го. В эту пятницу индекс откроется на отметке в 2954 пункта, так высоко, как еще никогда не открывался в своей истории. Рынкам понравился результат заседания ФРС, в словах которых спекулянты услышали обещания снизить ставку уже на следующей неделе. А значит, больше дешевых денег, больше бонусов, больше шампанского.

А что на темной стороне? А туда никто и не думает заглядывать, кроме, может, самых прозорливых спекулянтов и управляющих активами, которые пережили не один цикл и видели не один фестиваль рыночного безумия в своей жизни. Эти люди, спрятавшись от жары в уютное кресло, поправляя седые волосы, могут тихо сказать вам, что поздновато уже быть быком и пора и честь знать. Значит ли это хоть что-то? Совершенно нет, тем более, обычно после таких ощущений проходит еще немного времени, прежде чем предсказание сбывается. А в такие моменты, как сейчас, рынки радуются малейшим мелочам, замечая, что по китайскому государственному телевидению вместо антиамериканского кино стали показывать фильмы, где американцы друзья и товарищи, а значит, два самых главных товарища снова могут договориться, окончив рисковую торговую войну. А также предпочитают игнорировать грозные твитты президента Трампа в сторону Ирана, даже несмотря на то, что в Персидском заливе снова затевается что-то не хорошее.

На данном этапе цикла, когда инвестировать в развитом мире уже некуда, инвесторы и спекулянты начинают любить Украину. И мы видим признаки этой любви и сейчас, когда все в Лондоне, или почти все, настроены оптимистично. Порадовал финансистов и Конституционный Суд, который принял решение не принимать решение, оставив в силе досрочные выборы. А это значит, выборы пройдут быстро, будет сформировано новое правительство, ориентированное на президента, и все в едином порыве выполнят программу МВФ за 4 года и 12 месяцев. А сотрудничество с МВФ будет означать, что до конца года правительство с легкостью сможет выйти на рынок и привлечь необходимые для безболезненного прохождения года пару миллиардов долларов. Впрочем, с таким настроением на рынках, Минфин, похоже, мог бы сделать это уже прямо сейчас. После размещения на прошлой неделе покупки в украинском суверенном сегменте продолжаются, бумаги прибавили на внушительные 2,5−3 пункта, а варранты уже перевалили за 70% от номинала.

Позитивные новости приходят и со стороны европейских торговых площадок, на которых торгуют газом. Там цена на главный украинский фетиш уже опустила до $120 за тысячу кубометров, заставляя менеджеров Газпрома рвать на себе волосы. Похоже, цена приблизилась к своему дну, ведь нижняя граница возможного падения — это $110, после преодоления которой американцам уже неинтересно тащить свой газ в Европу через полмира. Это радует, в том числе, и украинскую гривню, которой всегда лучше в тот момент, когда менеджерам Газпрома хуже. На этой неделе, пусть и без активного участия иностранцев на первичном аукционе по размещению ОВГЗ, Нацбанк смог прикупить еще немного долларов в свои резервы. Одновременно с этим, НБУ совершил еще одну революцию, убрав обязательства по продаже валютной выручки, продолжив идти по пути валютной либерализации.

Позитив на мировых рынках удивительным образом коррелирует с позитивом украинских потребителей, которые все еще жалуются на «зубожіння», но при этом все менее уверенно. На этой неделе рост ВВП Украины за первый квартал был пересмотрен с 2,2% до 2,5%, а номинальный ВВП так вообще продолжает показывать самый высокий рост в Европе за счет продолжающегося роста доходов. И потребительские настроения вышли на максимальный уровень с 2014 года, да и в принципе уже недалеки от своего исторического максимума. Если к этому добавить, что еще и президент посылает месседжи, что на Западе, что внутри страны, от которых у бизнеса может случиться интеллектуальный оргазм, то позитивная картина мира выглядит уже совсем полной. И будь в Украине полноценный рынок акций, мы могли бы строить прогнозы о том, когда он достигнет исторических максимумов. Но нет, и на этой неделе случались дни, когда на биржах не было зафиксировано ни одной сделки. Видимо, во всем виновата жара.

