Роман Повзык
Роман Повзык
Медиаконсультант и стратег в PR-агентстве «Yoda Consult»
Три лучшие Youtube-канала об украинском бизнесе
Можно смотреть на звезд Кремниевой долины, можно на топ-менеджеров мировых компаний. Молодые предприниматели постоянно ищут ролевые модели, но их полно и в Украине. К тому же, отечественные предприниматели здесь, и их проблемы гораздо ближе 1
Семь книг о бизнесе, которые помогут двигаться вперед

Мыслители и предприниматели, на которых равняются миллионы, делятся секретами успеха

05 марта, 20:39
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Пять способов расширить свой горизонт планирования

Понятие горизонта планирования применяется не только в экономике или предпринимательстве. Его имеет каждый из нас. Но насколько далеко мы способны смотреть?

21 ноября 2017, 20:39
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Почему нужно забыть о репостах и создавать собственный контент?

Алгоритмы соцсетей больше всего любят тех, кто создает тексты, видео, иллюстрации

30 октября 2017, 15:42
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7 фактов об украинском Facebook

Facebook постепенно превратился в ресурс, который задает повестку дня

23 октября 2017, 19:37
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Почему медийность – это новая грамотность

Умение работать с медиа – обязательный навык тех, кто хочет быть успешным

12 сентября 2017, 18:37
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Чат-бот. Почему он должен стать вашим помощником

7 причин завести себе чат-бот

29 августа 2017, 17:27
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7 причин, почему стоит пойти на "Красного" в кинотеатр

Не жалуйтесь на отсутствие украинского кино, а покупайте билеты, когда оно появляется

23 августа 2017, 15:54
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7 причин, почему руководитель должен регулярно играть в шахматы

Эта древняя игра родом из Индии полезна даже в эпоху роботов и искусственного интеллекта

07 августа 2017, 20:39
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Папа в каждом смартфоне: 5 основ медийности Франциска I

В эпоху медиакоммуникаций каждый человек - СМИ. Особенно Папа Римский 

01 августа 2017, 20:39
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Как за месяц подготовиться к забегу на большую дистанцию: 7 советов

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Как внутренний туризм сделает нас сильнее?

Лето — самый желанный период для отпусков. Как провести его максимально полезно не только для себя, но и страны?

12 июля 2017, 12:23
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Как успевать читать десятки книг в год

У каждого человека достаточно времени, чтобы читать несколько десятков книг в год

03 июля 2017, 17:38
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Что делать бизнесу с соцсетью Nimses?

Уже с месяц журналисты и специализированные издания наблюдают за новой социальной сетью Nimses

26 июня 2017, 15:31
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Роман Повзык

Медиаконсультант и стратег в PR-агентстве «Yoda Consult»

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