Все больше вопросов. Что делает Трамп?

США больше не управляет традиционная администрация. Теперь это корпорация под названием Trump Organization Inc

Уолл-стритовские аналитики в последнее время начали шутить, что лучший способ предсказать поведение президента Трампа — и заработать на этом — это следовать так называемой стратегии «TACO trade», что расшифровывается как «Trump Always Chickens Out» — «Трамп всегда дает задний ход». Можно смело ставить на то, что он отзовёт очередной безрассудный тариф.

Это насмешливое прозвище, указывающее на непоследовательность Трампа (что выводит его из себя — «Никогда больше не говори этого», — сказал он репортёру, осмелившемуся его об этом спросить), не только точно отражает реальность, но и заслуживает более широкого применения.

Сегодня он отталкивает Украину, завтра — вымогает у неё полезные ископаемые, а на следующий день вновь называет её союзником. Сегодня Владимир Путин — его друг, завтра — «псих».