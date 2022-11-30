Потери украинских военных. В чем права Урсула фон дер Ляен 30 ноября, 17:15

Уважаемая госпожа Урсула фон дер Ляен, конечно, оговорилась в оценке безвозвратных потерь украинских военных. Но она права в главном

Потери украинского народа ужасно высоки, и поэтому мы нуждаемся в еще большей поддержке демократических стран, и сами должны планировать свои действия так, чтобы сокращать потери.

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Во-первых, в своем выступлении фон дер Ляен дословно сказала, что Украина потеряла более 100 тысяч офицеров. Конечно это невозможно.

Во-вторых, если бы безвозвратные потери погибшими были бы действительно 100 тысяч военных в общей сложности, то санитарные потери — то есть раненные, должны быть, как минимум, втрое больше, то есть более 400 тысяч. Это штатная численность примерно в 100 бригад. То есть гораздо больше, чем Украина вообще развернула в боевом составе. Потому такие цифры не соответствуют вообще реальному состоянию.

В-третьих, источники таких цифр ясны. Цифры соответствуют оценке, которую озвучил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли 10 ноября, заявивший, что военные РФ и Украины понесли одинаковые потери на уровне около 100 тысяч с каждой стороны. Такая цифра в 100 тысяч общих потерь, думаю, может быть близка к реальности, ведь мы знаем, насколько точную информацию имеют США о ходе войны. А цифра о гибели мирных жителей дана с учетом оценок ООН, определяющих потери гражданских погибшими и ранеными в 17 тысяч человек. Поэтому и здесь источник известен.

Для нас важно видеть главное — госпожа фон дер Ляен делает все возможное, чтобы помочь Украине.

Нужна комплексная стратегия, как мы можем сократить потери в войне

И нам нужна комплексная стратегия, как мы можем сократить потери в войне.

У нас много говорят, что людей надо беречь, но как их беречь на войне, которая представляет собой сплошную опасность?

А это то, что зависит от нас самих. Управление, продвижение командиров-лидеров, сержантов и офицеров, новая качественная интенсивная подготовка, восстановление резервов, новая тактика, новая организация боевого применения, новая организационно-штатная структура, новые принципы организации ротации и восстановления боеспособности, разведка и анализ мгновенно выдаваемых действий противника на каждый КСП, усовершенствование применения и оснащения тактической медицины, послеоперационный анализ действий украинских войск для самокритики и самосовершенствования.

Беречь людей на войне — значит делать силы обороны более боеспособными, чем противник. Чтобы побеждать за счет качества, потому что снарядов у нас больше, чем у противника, еще долго не будет.

Беречь людей — это не значит спрятать их от рисков, это значит делать их лучше управляемыми, организованными, подготовленными и тактически более искусными, чем враг.

Текст опубликован с разрешения автора

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