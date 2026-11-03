Осторожный прогноз. Когда РФ исчерпает возможности вести боевые действия

За сутки 1 ноября армия оккупантов потеряла 2500 человек личного состава. Это максимальный показатель за все время полномасштабной войны. Предыдущий рекорд был установлен 21 октября 2026 года: тогда агрессор потерял 2250 человек. Говоря о потерях живой силы противника, следует учитывать, что примерно 60% от этого числа составляют убитые. Уровень смертности среди раненых россиян превышает показатели любого конфликта в истории человечества.

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Ежемесячно командование противника бросает в топку войны такое количество «пушечного мяса», которое сопоставимо с населением таких российских городов, как Салехард или Анадырь. В частности, за октябрь агрессор потерял убитыми и тяжелоранеными 54 400 человек. Это очередной рекорд за весь период полномасштабной войны. Средняя продолжительность жизни военнослужащего противника на поле боя составляет около 20−30 минут. А будет еще меньше.

По количеству «принудительно демобилизованных россиян» октябрь стал рекордным месяцем не только для Сил обороны Украины, но и для Сил беспилотных систем. От наших экипажей не смогли уйти 16 796 оккупантов — почти на 25% больше, чем в предыдущем месяце. Не исключено, что в ближайшее время пиковые суточные показатели утилизации противника станут четырехзначными. Листва опадает, охотиться становится удобнее, так что промышленный отстрел захватчиков набирает обороты.

Средняя продолжительность жизни противника на поле боя составляет около 20−30 минут

Важное дополнение к этой статистике: на фоне астрономических потерь «пушечного мяса» враг теряет и территории. По данным Генерального штаба Украины, в октябре Силы обороны освободили 96,2 квадратного километра украинской земли — на 10,4 квадратного километра больше, чем оккупантам удалось захватить за это время. В августе и сентябре украинские силы также освободили больше земли, чем смогли захватить россияне. Согласно обобщенным оценкам Института изучения войны (ISW), в период с марта по сентябрь 2026 года оккупационные войска потеряли более 290 квадратных километров территории.

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В среднем в течение 2026 года противник ежемесячно терял на 6000 человек личного состава больше, чем мог завербовать. Год еще не закончился, поэтому делать окончательные выводы пока рано. Но уже сейчас ясно: цена войны для врага постоянно растет и со временем станет неприемлемой. Это касается как потерь на поле боя, так и истощения в экономической и социальной сферах. Когда же он окончательно сломается?

По состоянию на начало осени этого года ГУР МО Украины давало осторожный прогноз: Россия исчерпает возможности вести боевые действия в 2028 году. Но при одном условии: если потери врага сохранятся на текущем уровне. Стоит напомнить, что в августе подтвержденные потери живой силы противника составили 42 020 человек, в сентябре — 46 230. Сегодня же месячный показатель превысил 50 000. Учитывая, как начался ноябрь, можно ожидать новых рекордов. А это означает, что со временем прогноз истощения России можно будет существенно скорректировать — не в пользу России.

Мы не просто прогнозируем истощение противника — мы планируем этот процесс, понимая: неисчерпаемых ресурсов не бывает, даже если речь идет о количестве дураков на болотах. С каждым днем агрессор сдает позиции. Это происходит медленнее, чем нам хотелось бы, но происходит. Украина побеждает Россию на поле боя. Мир восхищается нами, а мы продолжаем борьбу. Слава Украине!

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Текст опубликован с разрешения автора