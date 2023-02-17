Формула победы Украины 17 февраля, 12:56

Поставки оружия, экономические санкции против России, помощь в укреплении устойчивости Украины, депутинизация России и вступление Украины в ЕС и НАТО

Только все элементы этой формулы в совокупности обеспечили бы устойчивую безопасность и для Европы, и для всего мира.

Наполеону приписывают фразу: «Для ведения войны мне нужны три вещи: во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в-третьих — деньги». Деньги — это горючее, питающее смертоносную военную машину России, которая продолжает убивать украинцев. Чтобы остановить эту машину, военных действий маловато. Должны быть мощные финансовые удары — настоящие, экономический кризис — а также социальные потрясения.

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Цена за агрессию должна постоянно расти и становиться все более невыносимой. Только так можно изменить поведение русского медведя, загнать его в берлогу и окончательно отбить жажду агрессии. Полушагами и полумерами Путина не остановить. Он всегда будет искать пробелы, лазейки и ситуативных союзников.

Новые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты, внедренные соответственно в декабре и феврале, стартовали настолько удачно, что вернули из прошлого образы России-СССР как ржавой «бензоколонки Европы» и «Верхней Вольты с ракетами».

Вопреки пророчествам российской пропаганды, Европа этой зимой не замерзла. Цены на газ упали. Цена продажи российской нефти постепенно сравнивается с ценой добычи. На фоне обрушения нефтегазовых доходов дефицит федерального бюджета РФ в январе составил почти $25 млрд. Подобного не случалось с 1998 года — символического года экономической катастрофы для России.

Цена за агрессию должна постоянно расти

Эту положительную тенденцию следует закрепить. Нужны как дальнейшие ограничительные меры, так и закрытие всех лазеек. Одним из примеров является необходимость приостановки перевозок российской нефти танкерами теневого флота. Объем нефти, перевозимой этими судами, вырос с менее 3 миллионов баррелей в сутки в ноябре до более 9 миллионов в январе.

Следует также ограничить поставки сжиженного газа из России. Формульный эквивалент шестидесятидолларовому потолку на баррель нефти стоил бы России миллиарды, а полное эмбарго на СПГ стоило бы гораздо больше. Рынок сжиженного природного газа сейчас достаточно конкурентен, чтобы мир не заметил исчезновения России. США, Катар и другие заполнят эту нишу.

Настаиваю на закрытии доступа к Суэцкому каналу для российских грузов. Тогда путь танкера из западных портов России в Индию и Китай, огромных потребителей путинской нефти и угля, увеличится на 3−4 недели. Чем длиннее маршрут россиян к китайцам и индийцам, тем больше транспортные расходы, тем больше потери России, тем меньше погибнет украинцев.

Целесообразно также закрытие южной ветви нефтепровода «Дружба». Украина, в том я убежден, готова будет пойти на потери своих доходов и от «Дружбы», и даже от ГТС. То, что может обойтись Киеву в $1 млрд, обойдется Москве в $16 млрд: $10 на газе и $6 на нефти.

Если все эти предложения будут реализованы в ближайших пакетах санкций Евросоюза, уже к концу третьего квартала 2023 года можно ожидать существенных результатов. Полностью иссякнет ликвидная часть российских золотовалютных резервов, которая уже сейчас значительно уменьшилась.

Российская экономика очень импортозависима. Исчерпание золотовалютных резервов заставит правительство и дальше сокращать импорт, что приведет к отсутствию многих жизненно важных товаров на полках и сворачиванию многих отраслей промышленности. Словом, это убьет российский импорт, а значит, убьет экономику. Инфляция и резкое падение уровня жизни отразится на социальной основе власти. Путину нужно, чтобы население, если и не поддерживало его, то хотя бы молчало, лишь бы остаться у власти. Без Путина мир точно станет лучше.

Апеллирую к тем, кто вскоре будет принимать решение о новых пакетах санкций. Подумайте о Бахмуте, где Вооруженные силы Украины продолжают отражать мощные атаки российских военных и вооруженных зэков Вагнера. Вспоминайте о Днепре, где большое количество гражданских погибло в результате российских ракетных обстрелов. Помните о Буче, Мариуполе и других местах военных преступлений россиян. Понимайте, что таких примеров будет еще, к сожалению, много, если не остановить финансирование военной машины россиян.

Лишите Путина денег, помогите нам оружием, добавьте санкций из ада, депутинизируйте Россию и поприветствуйте Украину и в ЕС, и в НАТО. Только все составляющие этой формулы победы вместе гарантируют устойчивую безопасность европейскому континенту и всему миру.

Пора выиграть эту войну.

Впервые опубликовано в издании newsweek.com

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