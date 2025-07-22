Что показывает статистика потерь России на фронте

За третью неделю июля 2025 года враги захватили 95 км² территории Украины, что почти в 2 раза меньше, чем за 1 и 2 недели июля, а также среднестатистического показателя с мая, и составило 423 км² за ¾ месяца.

Потери личного состава российских оккупационных войск за третью неделю июля составили 7 960, или 23 270 за ¾ месяца, что вполне соответствует среднестатистическому показателю вражеских потерь за последние 6 недель, с тенденцией к снижению.

Пропорция потерь на 1 км² украинской земли в среднем составила 83 тела за третью неделю или 55 тел/1 км² за ¾ месяца.

Таким образом, в течение третьей недели июля у врага отметилась позитивная тенденция к снижению захватываемых территорий, но сохранилась отрицательная к снижению потерь.

С марта российские потери стабильно снижаются

Силам обороны Украины так и не удается уже, который месяц подряд повысить потери противника, и с марта они стабильно снижаются.

Кроме того, снижение в течение 3-й недели июля площади захватываемой территории обусловлено и тем, что по ряду направлений россияне вышли на населенные пункты и села, захват которых затормозил их показатели продвижения в поле и как следствие, показатели расширения площади зон контроля.

С другой стороны, позитивной тенденцией сохраняется высокий показатель 200-х у россиян, значительно превышающий показатель раненных.

Отсутствие комплексного подхода к повышению количественных потерь у противника приводит к тому, что пропорция захватываемых территорий к потерям российских оккупационных войск будет снижаться и в дальнейшем. Очевидно, что июль, вместо рекордного по количеству потерь месяца, станет анти-рекордным с самым низким показателем потерь у противника.

При сохранении такой тенденции, в августе мы сможем наблюдать показатель месячных потерь даже ниже 30 тысяч, что уж никак не вяжется с концепцией истощения людского ресурса врага, что вызывает риторический вопрос. А вообще, такую концепцию рассматривали? И если да, то каким местом, если она не работает уже который месяц подряд?

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал